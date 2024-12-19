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Цены на качественную морковь выросли на 83% по сравнению с прошлым годом: что происходит

Цены на качественную морковь выросли на 83% по сравнению с прошлым годом: что происходит

Киев  •  УНН

 • 6290 просмотра

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Украинские производители повысили цены на морковь до 20-28 грн/кг, что на 83% выше, чем в прошлом году. Большинство хозяйств приостановили продажу качественной моркови, ожидая дальнейшего роста цен.

В Украине продолжает дорожать морковь, сообщают аналитики проекта EastFruit, пишет УНН.

Детали

«Цены на морковь в Украине, которые начали повышаться еще в начале декабря, продолжают расти и на этой неделе», - сообщают аналитики.

При этом темпы торговли в этом сегменте последние две недели также продолжают расти.

По данным ежедневного мониторинга проекта, только с конца прошлой недели морковь в Украине подорожала в среднем на 11%, и сегодня производители готовы отгружать эту продукцию по цене 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 /кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки.

По словам ключевых игроков рынка, росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте этих корнеплодов. В то же время большинство хозяйств приостановили продажу моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено.

Отмечается, что «сейчас цена на качественную морковь в Украине уже в среднем на 83% выше, чем год назад». При этом некоторые производители планируют и в дальнейшем повышать цены при условии сохранения современных темпов сбыта, указывают аналитики.

Эксперт объяснил причину роста цен на овощи и что может остановить это4 нояб. 2024, 08:07 • 30277 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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