Молочні товари, овочі чи м'ясо: що найбільше подорожчало у 2024 році

Ціни на споживчий кошик в Україні у 2024 році зросли до 15%, а подорожчання базових продуктів відчутно вдарило по гаманцях українців. У мережі "Фора" розповіли УНН, що найбільше здорожчали молочні товари, овочі та фрукти, тоді як хлібобулочні вироби та м’ясо демонструють більш помірне зростання.

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У мережі "Фора" кажуть, що у порівнянні рік до року вартість споживчого кошика зросла до 15%, з врахуванням продуктового та непродуктового набору товарів, без врахування "послуг" (транспортні витрати, зв'язок, послуги ЖКГ, як-от електроенергія, вода, опалення тощо).

Найбільше в роздрібних і закупівельних цінах зросли молочні товари – масло до 30%, молочна продукція до 18%, сири до 19%, а також овочі та фрукти. Ріст показали також важливі категорії споживчого кошика: олія, хлібобулочні вироби та риба – від 12 до 17% - відповіли у "Форі" на запитання, які категорії продуктів подорожчали найбільше.

Вказано, що у порівнянні з осінню 2023 року крупи, борошно, цукор, яйця та м’ясо показали більш помірне зростання ціни – від 3 до 10%.

З базових продуктів найбільше подорожчали овочі та фрукти - до 35%, що пояснюється неврожаєм через пізні заморозки, літню спеку, а також зростанням витрат на зберігання, логістику та інфляцію.

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Ціни на хлібобулочні вироби зросли до 10%, тоді як м’ясо демонструє відносну стабільність із подорожчанням у межах 6-10%.

У "Форі" зауважують, що споживач стає уважнішим до ціни та її динаміки, шукає дешевші аналоги звичних для себе товарів, відповідно зменшується брендозалежність.

"Споживач готовий обирати менш відомий бренд, зокрема й ВТМ (власні торгові марки) мереж. Зростає залежність від промо, споживач активно реагує на промо-пропозиції, товари тривалого зберігання закуповує про запас. Активно порівнює ціни та середній чек різних торгових майданчиків, обираючи для себе найвигідніші пропозиції", - додають у мережі.

Також УНН запитав, чи очікується подальше зростання цін на основні продукти, і що може на це вплинути?

"Стабільності в цінах очікувати не варто. Основні фактори впливу лишаються актуальними - здорожчання витрат на логістику, зберігання, електроенергію, залежність від курсу, втрата виробничих та складських ресурсів через бойові дії, втрата посівних площ. За таких умов прогнозувати подальше зростання цін складно. Зимово-весняний сезон залишиться з високими цінами, що залежить від низького врожаю 2024, ситуація може покращитись з нового врожаю", - зазначили в "Форі".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що вартість базових продуктів в Україні зросла через збільшення цін на сировину та зниження обсягів виробництва, а 44% українців почали економити на харчах, віддаючи перевагу дешевшим продуктам.