Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
Киев • УНН
Стоимость потребительской корзины в Украине в 2024 году выросла до 15%. Больше всего подорожали молочные продукты (до 30%), овощи и фрукты (до 35%), тогда как хлеб и мясо показали умеренный рост.
Цены на потребительскую корзину в Украине в 2024 году выросли до 15%, а подорожание базовых продуктов ощутимо ударило по кошелькам украинцев. В сети "Фора" рассказали УНН, что больше всего подорожали молочные товары, овощи и фрукты, тогда как хлебобулочные изделия и мясо демонстрируют более умеренный рост.
Детали
В сети "Фора" говорят, что по сравнению год к году стоимость потребительской корзины выросла до 15%, с учетом продуктового и непродуктового набора товаров, без учета "услуг" (транспортные расходы, связь, услуги ЖКХ, например электроэнергия, вода, отопление и т.д.).
Больше всего в розничных и закупочных ценах выросли молочные товары - масло до 30%, молочная продукция до 18%, сыры до 19%, а также овощи и фрукты. Рост показали также важные категории потребительской корзины: масло, хлебобулочные изделия и рыба - от 12 до 17%
Указано, что по сравнению с осенью 2023 года крупы, мука, сахар, яйца и мясо показали более умеренный рост цены - от 3 до 10%.
Из базовых продуктов больше всего подорожали овощи и фрукты - до 35%, что объясняется неурожаем из-за поздних заморозков, летней жары, а также ростом расходов на хранение, логистику и инфляцию.
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Цены на хлебобулочные изделия выросли до 10%, тогда как мясо демонстрирует относительную стабильность с подорожанием в пределах 6-10%.
В "Форе" отмечают, что потребитель становится внимательнее к цене и ее динамике, ищет более дешевые аналоги привычных для себя товаров, соответственно уменьшается брендозависимость.
"Потребитель готов выбирать менее известный бренд, в том числе СТМ (собственные торговые марки) сетей. Растет зависимость от промо, потребитель активно реагирует на промо-предложения, товары длительного хранения закупает впрок. Активно сравнивает цены и средний чек различных торговых площадок, выбирая для себя самые выгодные предложения", - добавляют в сети.
Также УНН спросил, ожидается ли дальнейший рост цен на основные продукты, и что может на это повлиять?
"Стабильности в ценах ожидать не стоит. Основные факторы влияния остаются актуальными - подорожание затрат на логистику, хранение, электроэнергию, зависимость от курса, потеря производственных и складских ресурсов из-за боевых действий, потеря посевных площадей. При таких условиях прогнозировать дальнейший рост цен сложно. Зимне-весенний сезон останется с высокими ценами, что зависит от низкого урожая 2024 года, ситуация может улучшиться с нового урожая", - отметили в "Форе".
Напомним
Ранее УНН писал, что стоимость базовых продуктов в Украине выросла из-за увеличения цен на сырье и снижения объемов производства, а 44% украинцев начали экономить на продуктах, отдавая предпочтение более дешевым продуктам.