Криптопредприниматель съел банан за 6,2 млн долларов с известного арт-объекта

Криптовалютный предприниматель выполнил свое обещание съесть банан с сенсационного арт-объекта "Комедиант" за 6,2 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Джастин Сан выиграл торги на аукционе Sotheby's и выкупил сенсационную работу Маурицио Каттелана "Комедиант" 2019 года - банан, прикрепленный скотчем к стене.

Предприниматель съел фрукт во время пресс-конференции в Гонконге, где он использовал этот момент, чтобы провести параллели между произведением искусства и криптовалютой.

Банан регулярно меняют перед выставками, и раньше экспонат уже съедали. Первым был художник Дэвид Датуна в 2019 году, а затем северокорейский студент в 2023 году. Тем не менее, никто из них не платил несколько миллионов за фрукт, как это сделал Джастин Сан в 2024.

"Он намного лучше, чем другие бананы", — добавил Джастин Сан.

Также предприниматель сравнил арт-объект и другие абстрактные произведения, похожие на него, с NFT.

Напомним

Банан, купленный у уличного торговца за 35 центов, стал частью арт-инсталляции "Комедиант" и был продан на аукционе Sotheby's за 6,2 млн долл. Продавец фруктов был шокирован, узнав об этом через несколько дней.