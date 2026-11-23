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Генеральный штаб ВСУ 23 ноября подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ в рф, как и комплекса РЭБ "Поле-21" и ЗРПК "Панцирь" противника, а также вражеского центра "Рубикон" в Бердянске и ЗРПК "Тор" на Луганщине, пишет УНН.

В ночь на 23 ноября Силы обороны Украины поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области. На территории предприятия прогремели взрывы и вспыхнул пожар, который виден даже со спутника. Поражены битумная установка, колонна установки первичной переработки нефти АВТ, ребойлерная печь и резервуарный парк - сообщили в Генштабе.

"Кроме того, поражены комплекс РЭБ "Поле-21" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"", - отметили в Генштабе.

В СБУ добавили, что "Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины поразила производственные мощности Новошахтинского НПЗ в Ростовской области рф. Беспилотники центра спецопераций "Альфа" СБУ попали в битумную установку, колонны установки АВТ-2,5, ребойлерную печь и резервуарный парк на второй площадке. После ударов на территории НПЗ возник пожар. Кроме того, поражены резервуарный парк и заправочная инфраструктура ООО "Тата-Газ", комплекс РЭБ "Поле-21" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"".

Почему это важно

Новошахтинский НПЗ, как указано, способен перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. Он производит дизельное и судовое топливо, а также мазут. Завод расположен всего в нескольких десятках километров от украинской границы, поэтому его топливо имеет кратчайший путь к российским группировкам на южном направлении.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

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Не только НПЗ

"22-го и в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины продолжили выбивать у армии рф ПВО, дроновые подразделения и логистику", - говорится в сообщении Генштаба.

"В Бердянске Запорожской области поражено место сосредоточения личного состава подразделения "Рубикон". Это центр беспилотных технологий армии рф, операторы которого охотятся на украинскую технику и логистику. На этот раз охота обернулась против них самих", - указали в Генштабе.

"На временно оккупированной Луганщине поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тор". Еще один комплекс, прикрывавший оккупантов от украинских ударов с воздуха, выведен из игры", - сказано в сообщении Генштаба.

Удары, по данным Генштаба, получили и те, кто управляет дронами. "В районе Токмака Запорожской области и Цукурино Донецкой области поражены пункты управления БпЛА противника. Оттуда оккупанты наводили дроны на позиции украинских воинов и мирные города", - сообщили в Генштабе.

"Под ударом оказалась и тыловая логистика. В районе Новоалександровки Запорожской области и Моспино Донецкой области поражены склады материально-технических средств подразделений армии рф", - отметили в Генштабе.

Масштабы причиненного ущерба уточняются.

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