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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Бананова шкірка: новий інгредієнт для випічки, корисний та смачний

Київ • УНН

 • 5062 перегляди

Дослідження показали, що борошно з бананової шкірки може покращити випічку. Воно збагачує продукти клітковиною, магнієм і антиоксидантами, роблячи їх кориснішими.

Бананова шкірка: новий інгредієнт для випічки, корисний та смачний

Щоразу, коли ви чистите банан і викидаєте шкірку, ви викидаєте смачну, поживну закуску. Так, одне з досліджень показало, що якщо бананові шкірки бланшувати, висушити та подрібнити в борошно, їх можна перетворити на хлібобулочні вироби, які будуть такими ж приємними, якщо не кращими, ніж продукти на основі пшениці, повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Ви, ймовірно, ніколи не думали про приготування їжі з банановою шкіркою. Але це не тільки абсолютно безпечно, а й дійсно корисно для вас.

Під час перевірки смаку продуктів експерименту споживачі повідомили, що вони були так само задоволені смаком, як і цукровим печивом. Ви також отримаєте щедру порцію мінералів і поживних речовин, які борються з раком. Збагачене банановою шкіркою цукрове печиво містило набагато більше клітковини, магнію, калію та антиоксидантних сполук

- йдеться у статті.

Водночас зазначається, що додавання занадто великої кількості борошна з бананової шкірки призвело до того, що печиво було дещо твердим - можливо, через надлишок клітковини. Але коли партії готували з борошна, що містило 7,5% бананової шкірки, текстура печива досягала набагато привабливішого балансу.

Як бонус, товари також добре зберігалися протягом трьох місяців при кімнатній температурі

- пишуть автори.

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Вони вказують, що використання борошна з бананової шкірки в хлібі, тістечках і макаронних виробах також заслуговує на увагу.

Дослідження торта з бананової шкірки виявило, що жовта шкірка фруктів надає випічці природного харчового кольору, а також підвищує поживність

- зазначає видання.

Автори резюмують, що необроблені бананові шкірки не маютькористі, але якщо їх правильно приготувати, вони справді можуть бути дуже смачними.

Нагадаємо

До 2080 року в багатьох регіонах Латинської Америки та Карибського басейну стане економічно невигідно вирощувати банани на експорт. За прогнозами вчених, це станеться через підвищення температури, викликане зміною клімату.

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Вадим Хлюдзинський

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