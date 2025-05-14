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Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

Київ • УНН

 • 7420 перегляди

У статті представлено три простих рецепти десертів з перестиглих бананів: банановий пудинг, бананове парфе та кокосово-бананові млинці. Всі рецепти прості у приготуванні.

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

Певно у кожного було таке, що купили банани, але не встигли їх зʼїсти і вони перестигли. М’які, з темною шкіркою, вони вже не так підходять для перекусу, але це ще не привід їх викидати. Навпаки — саме такі банани ідеально підходять для домашніх десертів. УНН рекомендує своїм читачам три простих рецепта.

Деталі

Бабусин банановий пудинг 

Інгредієнти для пудингу:

  • 1 склянка цукру;
    • ½ склянки пшеничного борошна; 
      • ½ чайної ложки солі;
        • 4 великих яйця;
          • 2 склянки молока;
            • 1 чайна ложка ванільного екстракту;
              • 1 столова ложка олії;
                • 1 (12 унцій) упаковка ванільних вафель;
                  • 4 середніх банани.

                    Інгредієнти для безе:

                    • ⅛ чайної ложки лимонної кислоти;
                      • 5 столових ложок цукру;
                        • ½ чайної ложки ванільного екстракту.

                          Спосіб приготування 

                          Крок 1

                          Розігрійте духовку до 190°С.

                          Крок 2

                          Для приготування пудингу в окремій мисці зʼєднайте цукор, борошно і сіль. Перемішайте. 

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                          Крок 3

                          Далі розділіть яєчні білки від жовтків для безе. Зʼєднайте молоко і цукор. Жовтки збийте у каструлі на середньому вогні та поступово додавайте туди молочну суміш. Доведіть усе до кипіння і варіть, поки суміш злегка не загусне, 8-10 хвилин. Потім додайте масло і продовжуйте помішувати, поки не загусне до консистенції пудингу, ще 5-7 хвилин.

                          Крок 4

                          На дно форми для випічки викладіть вафлі. Поверх них викладіть два порізаних на кружальця банани і покрийте половиною пудингу. Повторіть шари ще раз.

                          Крок 5

                          Щоб приготувати безе збийте яєчні білки, поступово додаючи лимонну кислоту, до утворення м'яких піків. Додайте цукор і продовжуйте збивати на високій швидкості до утворення жорстких піків. Додайте ваніль. Готове безе викладіть на пудинг.

                          Крок 6

                          Випікати цей десерт потрібно в попередньо розігрітій духовці, поки безе не підрум'яниться, 15-20 хвилин. 

                          Бананове парфе

                          Інгредієнти:

                          • 3 банани;
                            • 2 склянки йогурту зі смаком ванілі;
                              • 1 ½ столових ложки цукру;
                                • 100 г пісочного печива;
                                  • Збиті вершки (за бажанням).

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                                    Спосіб приготування 

                                    Крок 1

                                    Розімніть 1 банан та додайте туди  йогурт і цукор. Добре все перемішайте.

                                    Крок 2

                                    Подрібніть печиво та розподіліть його приблизно по 2 столові ложки на дно 4 прозорих склянок 240 мл. Далі викладіть 3 столові ложки йогуртового крему.

                                    Крок 3

                                    Наріжте 2 банани, що залишилися. Покладіть кілька шматочків на крем. Повторіть шари ще 2 рази. Поверх останнього шару можна покласти подрібнене печиво, що залишилося, і збиті вершки.

                                    Кокосово-бананові млинці

                                    Інгредієнти:

                                    • 2 склянки пшеничного борошна;
                                      • 3 ч. л. розпушувача;
                                        • 3 ст. л. цукру;
                                          • ½ ч.л. солі;
                                            • 10 ст. л. кокосової стружки;
                                              • 2 середніх банани;
                                                • 2 яйця;
                                                  • 1 склянка кокосової води;
                                                    • 1 склянка кокосового молока;
                                                      • ¾ склянки коровʼяче молока;
                                                        • 1 ч.л. ванільного екстракту;
                                                          • 2 ст. л. кокосового масла;
                                                            • 2 ст. л. олії;
                                                              • оливкова олія-спрей для смаження.

                                                                Спосіб приготування 

                                                                Крок 1

                                                                Просійте борошно і розпушувач та додайте цукор, сіль і кокосову стружку, потім злегка перемішайте.

                                                                Крок 2

                                                                Збийте яйця, кокосову воду, кокосове молоко, коровʼяче молоко, ванільний екстракт, кокосове масло і розтоплене вершкове масло.

                                                                Крок 3

                                                                Зʼєднай сухі інгредієнти з вологими та злегка перемішайте. Потім додайте нарізані кубиками банани.

                                                                Крок 4

                                                                Розігрійте сковороду та змастіть її олією для смаження. Вилийте тісто — приблизно 1 склянку для великого млинця або ¼ склянки для маленького. Смажте, поки на поверхні не з’являться бульбашки, це займе близько 2–3 хвилин. Потім обережно переверніть млинець і готуйте ще 1–2 хвилини, поки він не стане золотистим і хрустким.

                                                                Крок 5

                                                                Подавати млинці можна з арахісовою пастою і кленовим сиропом.

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