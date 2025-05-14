Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти
Київ • УНН
У статті представлено три простих рецепти десертів з перестиглих бананів: банановий пудинг, бананове парфе та кокосово-бананові млинці. Всі рецепти прості у приготуванні.
Певно у кожного було таке, що купили банани, але не встигли їх зʼїсти і вони перестигли. М’які, з темною шкіркою, вони вже не так підходять для перекусу, але це ще не привід їх викидати. Навпаки — саме такі банани ідеально підходять для домашніх десертів. УНН рекомендує своїм читачам три простих рецепта.
Деталі
Бабусин банановий пудинг
Інгредієнти для пудингу:
- 1 склянка цукру;
- ½ склянки пшеничного борошна;
- ½ чайної ложки солі;
- 4 великих яйця;
- 2 склянки молока;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 1 столова ложка олії;
- 1 (12 унцій) упаковка ванільних вафель;
- 4 середніх банани.
Інгредієнти для безе:
- ⅛ чайної ложки лимонної кислоти;
- 5 столових ложок цукру;
- ½ чайної ложки ванільного екстракту.
Спосіб приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 190°С.
Крок 2
Для приготування пудингу в окремій мисці зʼєднайте цукор, борошно і сіль. Перемішайте.
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Крок 3
Далі розділіть яєчні білки від жовтків для безе. Зʼєднайте молоко і цукор. Жовтки збийте у каструлі на середньому вогні та поступово додавайте туди молочну суміш. Доведіть усе до кипіння і варіть, поки суміш злегка не загусне, 8-10 хвилин. Потім додайте масло і продовжуйте помішувати, поки не загусне до консистенції пудингу, ще 5-7 хвилин.
Крок 4
На дно форми для випічки викладіть вафлі. Поверх них викладіть два порізаних на кружальця банани і покрийте половиною пудингу. Повторіть шари ще раз.
Крок 5
Щоб приготувати безе збийте яєчні білки, поступово додаючи лимонну кислоту, до утворення м'яких піків. Додайте цукор і продовжуйте збивати на високій швидкості до утворення жорстких піків. Додайте ваніль. Готове безе викладіть на пудинг.
Крок 6
Випікати цей десерт потрібно в попередньо розігрітій духовці, поки безе не підрум'яниться, 15-20 хвилин.
Бананове парфе
Інгредієнти:
- 3 банани;
- 2 склянки йогурту зі смаком ванілі;
- 1 ½ столових ложки цукру;
- 100 г пісочного печива;
- Збиті вершки (за бажанням).
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Спосіб приготування
Крок 1
Розімніть 1 банан та додайте туди йогурт і цукор. Добре все перемішайте.
Крок 2
Подрібніть печиво та розподіліть його приблизно по 2 столові ложки на дно 4 прозорих склянок 240 мл. Далі викладіть 3 столові ложки йогуртового крему.
Крок 3
Наріжте 2 банани, що залишилися. Покладіть кілька шматочків на крем. Повторіть шари ще 2 рази. Поверх останнього шару можна покласти подрібнене печиво, що залишилося, і збиті вершки.
Кокосово-бананові млинці
Інгредієнти:
- 2 склянки пшеничного борошна;
- 3 ч. л. розпушувача;
- 3 ст. л. цукру;
- ½ ч.л. солі;
- 10 ст. л. кокосової стружки;
- 2 середніх банани;
- 2 яйця;
- 1 склянка кокосової води;
- 1 склянка кокосового молока;
- ¾ склянки коровʼяче молока;
- 1 ч.л. ванільного екстракту;
- 2 ст. л. кокосового масла;
- 2 ст. л. олії;
- оливкова олія-спрей для смаження.
Спосіб приготування
Крок 1
Просійте борошно і розпушувач та додайте цукор, сіль і кокосову стружку, потім злегка перемішайте.
Крок 2
Збийте яйця, кокосову воду, кокосове молоко, коровʼяче молоко, ванільний екстракт, кокосове масло і розтоплене вершкове масло.
Крок 3
Зʼєднай сухі інгредієнти з вологими та злегка перемішайте. Потім додайте нарізані кубиками банани.
Крок 4
Розігрійте сковороду та змастіть її олією для смаження. Вилийте тісто — приблизно 1 склянку для великого млинця або ¼ склянки для маленького. Смажте, поки на поверхні не з’являться бульбашки, це займе близько 2–3 хвилин. Потім обережно переверніть млинець і готуйте ще 1–2 хвилини, поки він не стане золотистим і хрустким.
Крок 5
Подавати млинці можна з арахісовою пастою і кленовим сиропом.
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