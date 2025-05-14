Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

Певно у кожного було таке, що купили банани, але не встигли їх зʼїсти і вони перестигли. М’які, з темною шкіркою, вони вже не так підходять для перекусу, але це ще не привід їх викидати. Навпаки — саме такі банани ідеально підходять для домашніх десертів. УНН рекомендує своїм читачам три простих рецепта.

Деталі

Бабусин банановий пудинг

Інгредієнти для пудингу:

1 склянка цукру;

½ склянки пшеничного борошна;

½ чайної ложки солі;

4 великих яйця;

2 склянки молока;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1 столова ложка олії;

1 (12 унцій) упаковка ванільних вафель;

4 середніх банани.

Інгредієнти для безе:

⅛ чайної ложки лимонної кислоти;

5 столових ложок цукру;

½ чайної ложки ванільного екстракту.

Спосіб приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 190°С.

Крок 2

Для приготування пудингу в окремій мисці зʼєднайте цукор, борошно і сіль. Перемішайте.

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Крок 3

Далі розділіть яєчні білки від жовтків для безе. Зʼєднайте молоко і цукор. Жовтки збийте у каструлі на середньому вогні та поступово додавайте туди молочну суміш. Доведіть усе до кипіння і варіть, поки суміш злегка не загусне, 8-10 хвилин. Потім додайте масло і продовжуйте помішувати, поки не загусне до консистенції пудингу, ще 5-7 хвилин.

Крок 4

На дно форми для випічки викладіть вафлі. Поверх них викладіть два порізаних на кружальця банани і покрийте половиною пудингу. Повторіть шари ще раз.

Крок 5

Щоб приготувати безе збийте яєчні білки, поступово додаючи лимонну кислоту, до утворення м'яких піків. Додайте цукор і продовжуйте збивати на високій швидкості до утворення жорстких піків. Додайте ваніль. Готове безе викладіть на пудинг.

Крок 6

Випікати цей десерт потрібно в попередньо розігрітій духовці, поки безе не підрум'яниться, 15-20 хвилин.

Бананове парфе

Інгредієнти:

3 банани;

2 склянки йогурту зі смаком ванілі;

1 ½ столових ложки цукру;

100 г пісочного печива;

Збиті вершки (за бажанням).

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Спосіб приготування

Крок 1

Розімніть 1 банан та додайте туди йогурт і цукор. Добре все перемішайте.

Крок 2

Подрібніть печиво та розподіліть його приблизно по 2 столові ложки на дно 4 прозорих склянок 240 мл. Далі викладіть 3 столові ложки йогуртового крему.

Крок 3

Наріжте 2 банани, що залишилися. Покладіть кілька шматочків на крем. Повторіть шари ще 2 рази. Поверх останнього шару можна покласти подрібнене печиво, що залишилося, і збиті вершки.

Кокосово-бананові млинці

Інгредієнти:

2 склянки пшеничного борошна;

3 ч. л. розпушувача;

3 ст. л. цукру;

½ ч.л. солі;

10 ст. л. кокосової стружки;

2 середніх банани;

2 яйця;

1 склянка кокосової води;

1 склянка кокосового молока;

¾ склянки коровʼяче молока;

1 ч.л. ванільного екстракту;

2 ст. л. кокосового масла;

2 ст. л. олії;

оливкова олія-спрей для смаження.

Спосіб приготування

Крок 1

Просійте борошно і розпушувач та додайте цукор, сіль і кокосову стружку, потім злегка перемішайте.

Крок 2

Збийте яйця, кокосову воду, кокосове молоко, коровʼяче молоко, ванільний екстракт, кокосове масло і розтоплене вершкове масло.

Крок 3

Зʼєднай сухі інгредієнти з вологими та злегка перемішайте. Потім додайте нарізані кубиками банани.

Крок 4

Розігрійте сковороду та змастіть її олією для смаження. Вилийте тісто — приблизно 1 склянку для великого млинця або ¼ склянки для маленького. Смажте, поки на поверхні не з’являться бульбашки, це займе близько 2–3 хвилин. Потім обережно переверніть млинець і готуйте ще 1–2 хвилини, поки він не стане золотистим і хрустким.

Крок 5

Подавати млинці можна з арахісовою пастою і кленовим сиропом.

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