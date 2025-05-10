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Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

Киев • УНН

 • 2380 просмотра

В мае появляется много свежих овощей и фруктов, таких как редис, шпинат, молодой картофель и клубника. Из них можно приготовить простые и полезные блюда.

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

Май — период, когда начинает появляться все больше свежих овощей, зелени и фруктов. Поэтому самое время добавить в свой рацион больше, полезного, сезонного и легкого. Редис, щавель, шпинат, молодой картофель, зеленый лук, ароматная руккола и клубника — все это уже сейчас легко найти в магазине. И не нужно придумывать сложных рецептов: достаточно нескольких простых ингредиентов и немного фантазии.

УНН сделал для подборку полезных и легких блюд из сезонных овощей и фруктов.

Овощи

Редис

Богатый витамином С и положительно влияет на организм, очищая его от накопленных шлаков и токсинов.

Молодой картофель

Является хорошим источником калия и содержит полезные для пищеварения клетчатку и органические кислоты.

Спаржа

Помогает улучшить кровообращение и снижает артериальное давление.

Горох

Содержит витамины группы B, C, D, K, а также помогает похудеть.

Свекла

Богатое содержание железа, поэтому положительно влияет на работу печени и сердца.

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Зелень

Крапива

Содержит много витамина С, чем помогает в борьбе с простудными заболеваниями и укрепляет иммунитет.

Шпинат

В нем содержится железо и витамины А и С, что полезно для роста здоровых волос и обеспечивает увлажнение кожи головы.

Щавель

Положительно влияет на кости и суставы, потому что содержит много магния, калия, фосфора.

Ревень

Снижает уровень сахара в крови и положительно влияет на пищеварительную систему.

Зеленый лук

Содержит витамины группы В и С и способствует лучшему усвоению пищи.

Листья салата

Помогает предотвратить запоры и проблемы с пищеварением.

Руккола

Предупреждает развитие раковых заболеваний и укрепляет нервную систему.

Укроп и петрушка

Они укрепляют состояние сердечно-сосудистой системы и помогают при заболевании диабетом.

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Фрукты и ягоды

Клубника

Богатая витамином С, поэтому полезно влияет на состояние кожи, сердца и повышает иммунитет.

Яблоки

Содержат пектин и антиоксиданты. Кроме того вещества, содержащиеся в яблоках, поддерживают микрофлору кишечника.

Абрикосы

Повышают уровень гемоглобина и в целом положительно влияют на кровь.

Что приготовить из сезонных овощей и фруктов?

Салат из редиса и шпината, спаржи

Ингредиенты: 

  • 4-6 редиса;
    • 1 пучок свежей спаржи;
      • зеленый лук — по вкусу
        • 2 стакана порезанного молодого шпината;
          • 1/2 стакана порезанной рукколы;
            • 2 столовые ложки измельченного миндаля;
              • 1/4 стакана порезанного свежего базилика;
                • 1/4 стакана сыра фета;
                  • 3 столовые ложки оливкового масла;
                    • 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
                      • 1 чайная ложка меда;
                        • 2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма;
                          • соль — по вкусу;
                            • ¼ чайной ложки свежемолотого черного перца.

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                              Способ приготовления

                              Шаг 1

                              Смешайте в миске порезанные редис, спаржу, зеленый лук, шпинат, рукколу, миндаль, свежий базилик и сыр.

                              Шаг 2

                              В отдельной емкости приготовьте соус. Для этого соедините оливковое масло, бальзамический уксус, мед, сок лайма, соль и перец.

                              Шаг 3

                              Вылейте к порезанным овощам и зелени готовый соус и хорошо перемешайте.

                              Смузи с клубникой и шпинатом

                              Ингредиенты: 

                              • 160 г клубники;
                                • 160 г шпината;
                                  • 1 небольшое авокадо;
                                    • 150 мл йогурта без наполнителя;
                                      • 2 маленьких апельсина (плюс ½ ч. л. мелко натертой цедры);

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                                        Способ приготовления

                                        Шаг 1

                                        С помощью блендера взбейте до однородной консистенции все ингредиенты. Если получилось немного густовато, добавьте немного холодной воды и снова взбейте.

                                        Шаг 2

                                        Разлейте по стаканам и подавайте. Можно украсить клубникой.

                                        Зеленый борщ

                                        Ингредиенты: 

                                        • 3-4 средние картофелины;
                                          • 1 большая морковь;
                                            • 1 маленькая луковица;
                                              • 10 листьев щавеля;
                                                • 2 столовые ложки нарезанного свежего укропа;
                                                  • 2 лавровых листа;
                                                    • 1 столовая ложка оливкового масла;
                                                      • 4 стакана воды;
                                                        • соль — по вкусу;

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                                                          Способ приготовления

                                                          Шаг 1

                                                          Нарежьте кубиками морковь и картофель и лук. Также мелко порежьте щавель и укроп.

                                                          Шаг 2

                                                          В кастрюлю налейте масло и разогрейте его на среднем огне. Затем добавьте туда лук и готовьте его до прозрачности около 3 минут, часто помешивая. Далее добавьте морковь и готовьте еще 3 минуты.

                                                          Шаг 3

                                                          Налейте в кастрюлю с зажаркой воду и добавьте нарезанный кубиками картофель, лавровый лист. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне около 20 минут или пока овощи полностью не приготовятся.

                                                          Шаг 4

                                                          Добавьте измельченный щавель и укроп. Затем премишайте все и накройте крышкой и дайте постоять 10 минут.

                                                          Шаг 6

                                                          Подавать зеленый борщ можно вареным яйцом и ложкой сметаны.

                                                          Алина Волянская

                                                          Алина Волянская

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