Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

Май — период, когда начинает появляться все больше свежих овощей, зелени и фруктов. Поэтому самое время добавить в свой рацион больше, полезного, сезонного и легкого. Редис, щавель, шпинат, молодой картофель, зеленый лук, ароматная руккола и клубника — все это уже сейчас легко найти в магазине. И не нужно придумывать сложных рецептов: достаточно нескольких простых ингредиентов и немного фантазии.

УНН сделал для подборку полезных и легких блюд из сезонных овощей и фруктов.

Овощи

Редис

Богатый витамином С и положительно влияет на организм, очищая его от накопленных шлаков и токсинов.

Молодой картофель

Является хорошим источником калия и содержит полезные для пищеварения клетчатку и органические кислоты.

Спаржа

Помогает улучшить кровообращение и снижает артериальное давление.

Горох

Содержит витамины группы B, C, D, K, а также помогает похудеть.

Свекла

Богатое содержание железа, поэтому положительно влияет на работу печени и сердца.

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Зелень

Крапива

Содержит много витамина С, чем помогает в борьбе с простудными заболеваниями и укрепляет иммунитет.

Шпинат

В нем содержится железо и витамины А и С, что полезно для роста здоровых волос и обеспечивает увлажнение кожи головы.

Щавель

Положительно влияет на кости и суставы, потому что содержит много магния, калия, фосфора.

Ревень

Снижает уровень сахара в крови и положительно влияет на пищеварительную систему.

Зеленый лук

Содержит витамины группы В и С и способствует лучшему усвоению пищи.

Листья салата

Помогает предотвратить запоры и проблемы с пищеварением.

Руккола

Предупреждает развитие раковых заболеваний и укрепляет нервную систему.

Укроп и петрушка

Они укрепляют состояние сердечно-сосудистой системы и помогают при заболевании диабетом.

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Фрукты и ягоды

Клубника

Богатая витамином С, поэтому полезно влияет на состояние кожи, сердца и повышает иммунитет.

Яблоки

Содержат пектин и антиоксиданты. Кроме того вещества, содержащиеся в яблоках, поддерживают микрофлору кишечника.

Абрикосы

Повышают уровень гемоглобина и в целом положительно влияют на кровь.

Что приготовить из сезонных овощей и фруктов?

Салат из редиса и шпината, спаржи

Ингредиенты:

4-6 редиса;

1 пучок свежей спаржи;

зеленый лук — по вкусу

2 стакана порезанного молодого шпината;

1/2 стакана порезанной рукколы;

2 столовые ложки измельченного миндаля;

1/4 стакана порезанного свежего базилика;

1/4 стакана сыра фета;

3 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки бальзамического уксуса;

1 чайная ложка меда;

2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма;

соль — по вкусу;

¼ чайной ложки свежемолотого черного перца.

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Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте в миске порезанные редис, спаржу, зеленый лук, шпинат, рукколу, миндаль, свежий базилик и сыр.

Шаг 2

В отдельной емкости приготовьте соус. Для этого соедините оливковое масло, бальзамический уксус, мед, сок лайма, соль и перец.

Шаг 3

Вылейте к порезанным овощам и зелени готовый соус и хорошо перемешайте.

Смузи с клубникой и шпинатом

Ингредиенты:

160 г клубники;

160 г шпината;

1 небольшое авокадо;

150 мл йогурта без наполнителя;

2 маленьких апельсина (плюс ½ ч. л. мелко натертой цедры);

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Способ приготовления

Шаг 1

С помощью блендера взбейте до однородной консистенции все ингредиенты. Если получилось немного густовато, добавьте немного холодной воды и снова взбейте.

Шаг 2

Разлейте по стаканам и подавайте. Можно украсить клубникой.

Зеленый борщ

Ингредиенты:

3-4 средние картофелины;

1 большая морковь;

1 маленькая луковица;

10 листьев щавеля;

2 столовые ложки нарезанного свежего укропа;

2 лавровых листа;

1 столовая ложка оливкового масла;

4 стакана воды;

соль — по вкусу;

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Способ приготовления

Шаг 1

Нарежьте кубиками морковь и картофель и лук. Также мелко порежьте щавель и укроп.

Шаг 2

В кастрюлю налейте масло и разогрейте его на среднем огне. Затем добавьте туда лук и готовьте его до прозрачности около 3 минут, часто помешивая. Далее добавьте морковь и готовьте еще 3 минуты.

Шаг 3

Налейте в кастрюлю с зажаркой воду и добавьте нарезанный кубиками картофель, лавровый лист. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне около 20 минут или пока овощи полностью не приготовятся.

Шаг 4

Добавьте измельченный щавель и укроп. Затем премишайте все и накройте крышкой и дайте постоять 10 минут.

Шаг 6

Подавать зеленый борщ можно вареным яйцом и ложкой сметаны.