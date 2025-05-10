Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты
Киев • УНН
В мае появляется много свежих овощей и фруктов, таких как редис, шпинат, молодой картофель и клубника. Из них можно приготовить простые и полезные блюда.
Май — период, когда начинает появляться все больше свежих овощей, зелени и фруктов. Поэтому самое время добавить в свой рацион больше, полезного, сезонного и легкого. Редис, щавель, шпинат, молодой картофель, зеленый лук, ароматная руккола и клубника — все это уже сейчас легко найти в магазине. И не нужно придумывать сложных рецептов: достаточно нескольких простых ингредиентов и немного фантазии.
УНН сделал для подборку полезных и легких блюд из сезонных овощей и фруктов.
Овощи
Редис
Богатый витамином С и положительно влияет на организм, очищая его от накопленных шлаков и токсинов.
Молодой картофель
Является хорошим источником калия и содержит полезные для пищеварения клетчатку и органические кислоты.
Спаржа
Помогает улучшить кровообращение и снижает артериальное давление.
Горох
Содержит витамины группы B, C, D, K, а также помогает похудеть.
Свекла
Богатое содержание железа, поэтому положительно влияет на работу печени и сердца.
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Зелень
Крапива
Содержит много витамина С, чем помогает в борьбе с простудными заболеваниями и укрепляет иммунитет.
Шпинат
В нем содержится железо и витамины А и С, что полезно для роста здоровых волос и обеспечивает увлажнение кожи головы.
Щавель
Положительно влияет на кости и суставы, потому что содержит много магния, калия, фосфора.
Ревень
Снижает уровень сахара в крови и положительно влияет на пищеварительную систему.
Зеленый лук
Содержит витамины группы В и С и способствует лучшему усвоению пищи.
Листья салата
Помогает предотвратить запоры и проблемы с пищеварением.
Руккола
Предупреждает развитие раковых заболеваний и укрепляет нервную систему.
Укроп и петрушка
Они укрепляют состояние сердечно-сосудистой системы и помогают при заболевании диабетом.
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Фрукты и ягоды
Клубника
Богатая витамином С, поэтому полезно влияет на состояние кожи, сердца и повышает иммунитет.
Яблоки
Содержат пектин и антиоксиданты. Кроме того вещества, содержащиеся в яблоках, поддерживают микрофлору кишечника.
Абрикосы
Повышают уровень гемоглобина и в целом положительно влияют на кровь.
Что приготовить из сезонных овощей и фруктов?
Салат из редиса и шпината, спаржи
Ингредиенты:
- 4-6 редиса;
- 1 пучок свежей спаржи;
- зеленый лук — по вкусу
- 2 стакана порезанного молодого шпината;
- 1/2 стакана порезанной рукколы;
- 2 столовые ложки измельченного миндаля;
- 1/4 стакана порезанного свежего базилика;
- 1/4 стакана сыра фета;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
- 1 чайная ложка меда;
- 2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма;
- соль — по вкусу;
- ¼ чайной ложки свежемолотого черного перца.
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Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте в миске порезанные редис, спаржу, зеленый лук, шпинат, рукколу, миндаль, свежий базилик и сыр.
Шаг 2
В отдельной емкости приготовьте соус. Для этого соедините оливковое масло, бальзамический уксус, мед, сок лайма, соль и перец.
Шаг 3
Вылейте к порезанным овощам и зелени готовый соус и хорошо перемешайте.
Смузи с клубникой и шпинатом
Ингредиенты:
- 160 г клубники;
- 160 г шпината;
- 1 небольшое авокадо;
- 150 мл йогурта без наполнителя;
- 2 маленьких апельсина (плюс ½ ч. л. мелко натертой цедры);
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Способ приготовления
Шаг 1
С помощью блендера взбейте до однородной консистенции все ингредиенты. Если получилось немного густовато, добавьте немного холодной воды и снова взбейте.
Шаг 2
Разлейте по стаканам и подавайте. Можно украсить клубникой.
Зеленый борщ
Ингредиенты:
- 3-4 средние картофелины;
- 1 большая морковь;
- 1 маленькая луковица;
- 10 листьев щавеля;
- 2 столовые ложки нарезанного свежего укропа;
- 2 лавровых листа;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 4 стакана воды;
- соль — по вкусу;
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Способ приготовления
Шаг 1
Нарежьте кубиками морковь и картофель и лук. Также мелко порежьте щавель и укроп.
Шаг 2
В кастрюлю налейте масло и разогрейте его на среднем огне. Затем добавьте туда лук и готовьте его до прозрачности около 3 минут, часто помешивая. Далее добавьте морковь и готовьте еще 3 минуты.
Шаг 3
Налейте в кастрюлю с зажаркой воду и добавьте нарезанный кубиками картофель, лавровый лист. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне около 20 минут или пока овощи полностью не приготовятся.
Шаг 4
Добавьте измельченный щавель и укроп. Затем премишайте все и накройте крышкой и дайте постоять 10 минут.
Шаг 6
Подавать зеленый борщ можно вареным яйцом и ложкой сметаны.