Специалисты назвали 5 главных критериев выбора правильной диеты
Киев • УНН
Минздрав Украины представил основные критерии для выбора эффективного и безопасного плана питания. Среди них - суточная норма калорий, сбалансированность, долгосрочная перспектива, безопасность и реалистичные цели.
С появлением многочисленных «гуру» здорового питания в социальных сетях, выбор диеты становится все сложнее. Чтобы выбрать эффективную и безопасную диету, важно учитывать несколько ключевых факторов. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УНН.
Детали
Вот пять основных критериев, на которые стоит обратить внимание при выборе плана питания:
1. Суточная норма килокалорий
Средняя норма килокалорий для мужчин - около 2500 Ккал, для женщин - 2000 Ккал. Здоровое похудение предполагает снижение потребления калорий на 500 ккал в день, что позволяет терять 0,5-1 кг за неделю. Контролируйте калории через дневник питания.
2. Принцип сбалансированного питания
Выбирайте диеты, которые не ограничивают группы продуктов, ведь монодиеты или диеты, исключающие важные макроэлементы, могут быть вредными. Сбалансированное питание включает все необходимые компоненты: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.
3. Долгосрочная перспектива
Диета должна стать частью вашего образа жизни, а не временной мерой. Резкие изменения в питании часто приводят к возвращению старых привычек и лишних килограммов.
4. Эффективность и безопасность
Убедитесь, что диета разработана специалистами и подтверждена результатами исследований. Если диета кажется сомнительной, проконсультируйтесь с квалифицированным диетологом.
5. Реалистичные цели
Диеты, обещающие быстрое похудение, часто являются вредными и неэффективными в долгосрочной перспективе. Помните, что здоровое похудение - это постепенный процесс, потеря 0,5-1 кг в неделю является оптимальной нормой.
Выбирая диету, следуйте этим простым принципам и будьте уверены, что она будет не только эффективной, но и безопасной для вашего здоровья.
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