6 мая: Международный день без диет, День раскраски

Сегодня, шестого мая, все, кто не считают чрезмерные ограничения в питании полезным способом похудения и поддержания своей физической формы, могут присоединиться к Международному дню без диет, пишет УНН.

Событие в 1992 году году основала британка Мэри Эванс Янг. Янг прибегла к жестким диетам из-за постоянных издевательств сверстников, которые обзывали ее толстой. И диеты стали следующей ступенью издевательств только уже не со стороны других, а издевательств над собой. В результате, анорексия, которая едва не стоила женщине жизни. И ей все-таки удалось побороть этот ужасный недуг.

Мало кто знает, но диета - это не решение для того, чтобы избавиться от лишнего веса. По мнению диетологов люди, которые активно снижают свой вес с помощью разнообразных диет, избавляются от 10-15% своего веса, чтобы потом снова набрать 20-30%.

Когда человек перестает придерживаться всевозможных диет, у него улучшается метаболизм. Дело в том, что диеты замедляют метаболизм, главным образом из-за ограничения калорий. Употребляя меньше пищи, вы сжигаете меньше калорий, что мешает похудеть.

Международный день без диет - это напоминание о том, что красота, это не о размере и весе тела. Красота - это позитивное мышление, хорошее отношение к другим и любовь и принятие себя и окружающих независимо от внешнего вида.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню раскраски.

Считается, что первые книжки-раскраски появились в 17-м веке. Их производство на постоянные основе началось в 1880 году в США. В 1907 году был напечатан первый комикс-раскраска.

Раскраски печатают не только для детей, но и для взрослых.

Благодаря раскраскам дети развивают мелкую моторику, внимательность, усидчивость и аккуратность. Также раскраски помогают детям усваивать цвета, учиться штриховать в одном направлении, не выходя при этом за контуры. Дети могут самостоятельно выбирать, с какого элемента начинать, подбирать необходимые цвета.

Для взрослых раскраска это: альтернатива медитации, лечение депрессии, антистресс-терапия, повышение концентрации и внимания, стимуляция полушарий мозга и возвращение в детство.

Также сегодня миллионы школьников во всем мире с радостью отмечают День без домашних заданий.

Цель сегодняшнего события - дать возможность детям сосредоточиться на других делах, кроме школьных заданий. День также посвящен распространению информации о том, что домашние задания не всегда приносят пользу, а иногда даже вредят детям.

По церковному календарю сегодня первый день после Пасхи - светлый понедельник, который символизирует победу Иисуса Христа над адом.

День еще называют Поливальным понедельником, ведь в этот день принято обливать друг друга водой как символ духовного очищения.

В этот день принято ходить в гости и обмениваться писанками.

По старому церковному календарю сегодня День Георгия Победоносца.

Именины сегодня празднуют Георгий. Николай, Денис, Юрий.