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6 травня: Міжнародний день без дієт, День розмальовки

6 травня: Міжнародний день без дієт, День розмальовки

Київ • УНН

 • 113528 перегляди

Сьогодні, шостого травня, усі, хто не вважають надмірні обмеження у харчування корисним способом схуднення та підтримки своєї фізичної форми, можуть долучитися до Міжнародного дня без дієт. Подію у 1992 року році заснувала британка Мері Еванс Янг

Сьогодні, шостого травня, усі, хто не вважають надмірні обмеження у харчування корисним способом схуднення та підтримки своєї фізичної форми, можуть долучитися до Міжнародного дня без дієт, пише УНН.

Подію у 1992 року році заснувала британка Мері Еванс Янг. Янг вдалася до жорстких дієт через постійні знущання однолітків, які обзивали її товстою. Та дієти стали наступною сходинкою знущань тільки вже не з боку інших, а знущань над собою. В результаті, анорексія, яка ледь не коштувала жінці життя. Та їй все-таки вдалося побороти цю жахливу недугу.

Мало хто знає, але дієта – це не рішення для того, щоб позбутися зайвої ваги. На думку дієтологів люди, які активно знижують свою вагу з допомогою різноманітних дієт, позбуваються 10-15% своєї ваги, щоб потім знову набрати 20-30%.

Коли людина перестає дотримуватись всіляких дієт, у неї покращується метаболізм. Річ у тім, що дієти уповільнюють метаболізм, головним чином через обмеження калорій. Вживаючи менше їжі, ви спалюєте менше калорій, що заважає схуднути.

Міжнародний день без дієт - це нагадування про те, що краса, це не про розмір та вагу тіла. Краса – це позитивне мислення, добре ставлення до інших та любов і прийняття себе та оточуючих незалежно від зовнішнього вигляду.

Також сьогодні можна долучитися до Дня розмальовки.

Вважається, що перші книжки-розмальовки з’явилися у 17-му столітті. Їхнє виробництво на постійні основі розпочалося у 1880 році в США. У 1907 році був надрукований перший комікс-розмальовка.

Розмальовки друкують не лише для дітей, але й для дорослих.

Завдяки розмальовкам діти розвивають дрібну моторику, уважність, посидючість та охайність. Також розмальовки допомагають дітлахам засвоювати кольори, вчитись штрихувати в одному напрямку, не виходячи при цьому за контури. Малеча може самостійно обирати, з якого елементу починати, підбирати необхідні кольори.

Для дорослих розмальовка це: альтернатива медитації, лікування депресії, антистрес-терапія, підвищення концентрації і уваги, стимуляція півкуль мозку та повернення у дитинство.

Також сьогодні мільйони школярів у всьому світі із радістю відзначають День без домашніх завдань.

Мета сьогоднішньої події - дати можливість дітям зосередитися на інших справах, окрім шкільних завдань. День також присвячено поширенню інформації про те, що домашні завдання не завжди приносять користь, а інколи навіть шкодять дітям.

За церковним календарем сьогодні перший день після Великодня – світлий понеділок, який символізує перемогу Ісуса Христа над пеклом.

День ще називають Поливаним понеділком, адже в цей день прийнято обливати один одного водою як символ духовного очищення.

В цей день прийнято ходити в гості та обмінюватися писанками.

За старим церковним календарем сьогодні День Георгія Змієборця.

Іменини сьогодні святкують Георгій. Микола, Денис, Юрій.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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