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Як приготувати пастилу вдома: 3 смачних рецепта

Киев • УНН

 • 1854 просмотра

Рецепты пастилы из яблок и моркови, абрикосов и клубники. Домашние сладости без сахара по рецептам Евгения Клопотенко – отличная альтернатива магазинным десертам.

Як приготувати пастилу вдома: 3 смачних рецепта

Домашняя пастила - это всегда отличная альтернатива магазинным сладостям, в составе которых часто содержатся красители и консерванты. Этот домашний деликатес готовится без добавления сахара, из натуральных фруктов и овощей, поэтому его можно смело давать детям или брать с собой в качестве перекуса. 

УНН собрал 3 вкусных рецепта пастилы от украинского кулинара Евгения Клопотенко, которые может приготовить каждый. 

Пастила из яблок и моркови

Ингредиенты: 1 кг яблок; 300 г моркови; 250 мл воды.

Способ приготовления:

Шаг 1

Для начала подготовьте яблоки: помойте, просушите и очистите их от кожуры. После этого разрежьте фрукты пополам, удалите из них семенную коробочку и натрите на крупную терку. То же самое нужно сделать с морковью. 

Шаг 2

Далее натертые яблоки и морковь положите в кастрюлю, добавьте туда 250 мл воды, доведите массу до кипения и снимите с огня.

Шаг 3

Затем нужно  яблочно-морковную массу взбить блендером в однородное пюре. Читайте также: Что приготовить из творожного сыра: вкусные идеи на каждый день

Шаг 4

Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него яблочно-морковное пюре. Распределите массу тонким слоем, для этого можно воспользоваться силиконовой лопаткой или кондитерским шпателем. 

Шаг 5

Противень с морковно-яблочным пюре поставьте в духовой шкаф и выставьте режим FRY ART. 

Шаг 6

Сушить пастилу нужно при температуре 100 градусов в течение 6 часов. Важно, что сушить эти натуральные лакомства надо с немного приоткрытой дверцей духовки, чтобы конденсат мог свободно испаряться. Готовая пастила на ощупь должна быть полностью сухой, но при этом оставаться эластичной. 

Шаг 7

После того как пастила остынет, осторожно отделите ее от пергаментной бумаги, нарежьте полосками и закрутите небольшими рулетами.

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Абрикосовая пастила

Инструкция: 1 кг абрикосов (700 г очищенные от косточек), 50 мл меда.

Способ приготовления:

Шаг 1

 Разогрейте духовку до 60 градусов. Далее необходимо подготовить фрукты: помойте 1 кг абрикосов, удалите косточки и перебейте до однородной консистенции блендером. 

Шаг 2

К пюре добавьте 50 мл жидкого меда и хорошо перемешайте. 

Шаг 3

Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него половину абрикосового пюре. Распределите его слоем толщиной 5 мм, это можно сделать с помощью. 

Шаг 4

Противень с абрикосово-медовой смесью поставьте в духовку на 6 часов при температуре 60 градусов. Здесь так же, как и в предыдущем рецепте рекомендуется немного приоткрыть дверцу духовки, чтобы внутри не было конденсата и абрикосовое пюре хорошо высушивалось.

Если используете сушилку, застелите поддоны пергаментом и выложите на него пюре слоем толщиной 5 мм и сушите при температуре 60 градусов 6 часов. 

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Шаг 5

Готовая пастила должна быть сухой и не липнуть к рукам. Если у вас не получилась такая — сушите ее еще. 

Шаг 6

Достаньте противень с готовой пастилой, переложите пергамент с ней на доску, пусть остывает до комнатной температуры.  

Шаг 7

Готовую остывшую пастилу осторожно снимите с пергамента и нарежьте полосками или заверните в трубочки.  

Клубничная пастила

Ингредиенты  500-530 г клубники; 20 г сахара; 10 г ванильного сахара; 1 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления: 

Шаг 1

Клубнику почистите от хвостиков и замочите ее на 10-15 мин, после этого тщательно промойте под проточной водой и высушите полотенцем. 

Шаг 2

Далее взбейте клубнику с сахаром и ванильным сахаром в однородную массу с помощью блендера.

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Шаг 3

Противень застелите пергаментной бумагой, а бумагу смажьте с помощью кулинарной кисточки маслом.

Шаг 4

С помощью силиконовой лопатки, выложите клубничное пюре на противень, равномерно распределите его тонким слоем.

Выпекать клубничную пастилу необходимо в разогретой до 90 градусов духовке 6 часов. Также не забывайте немного приоткрыть дверцу духовки.

Шаг 5

Готовую пастилу вытащите из духовки и оставьте полностью остыть при комнатной температуре. После этого снимите пастилу, заверните в форму трубочки и нарежьте.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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