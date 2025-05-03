3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

Сегодня, 3 мая, весь мир отмечает Международный день кондитера — профессиональный праздник мастеров, которые создают десерты, выпечку и другие сладости, как так все мы любим. Этот день посвящен людям, которые не просто умеют вкусно готовить, а дарят радость и эстетику через свои кулинарные шедевры и взрослым и малым.

Впрочем, кондитеры также любят как-то экспериментировать со своими десертами, что может даже приводить к побитию мировых рекордов

Гигантские торты, конфеты и круассаны - кулинарные произведения, которые поражают не только своими размерами, но и мастерством кондитеров.

Ко Дню кондитера УНН решил вспомнить 3 самых ярких рекорда мира и Украины, которые доказывают, что даже в кулинарии для творчества нет границ.

Торт длиной более 6 километров километров

В 2020 году в Индии около 1,5 тысячи пекарей и поваров объединили усилия, чтобы приготовить самый длинный в мире торт. Им удалось приготовить многих любимый десерт длиной 6,5 км, а общим весом 27 тонн, из которых только 12 тонн составляли сахар и муку. Невероятных размеров десерт разместили на столах вдоль прибрежной зоны Аравийского моря.

Для этого организаторы задействовали тысячи столов, а сам процесс приготовления занял около четырех часов. Впрочем, это уже второй раз, когда именно в Индии установили рекорд по самому длинному торту в мире. Первый рекорд был установлен в 2018 году в Китае, тогда торт имел длину 3,2 км.

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Почти 100 килограммовый штолен

Среди украинских кондитеров также есть рекордсмены. Так в 2021 году в Одессе был установлен сладкий рекорд - местные кондитеры приготовили 92-килограммовый штолен. Традиционный немецкий рождественский кекс гигантского размера вошел в Книгу рекордов Украины в категории "Кондитерские изделия. Размеры".

Этот штолен испекли специально ко Дню Святого Николая. Для того, чтобы испечь этот десерт такого размера — пошло 50 кг муки, 20 кг орехов, 6 литров рома, 30 кг сухофруктов, 15 кг масла и 15 кг сыра. А готовили его два с половиной месяца.

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Львовский великан: самый большой круассан

В 2025 году во Львове в одном из украинских супермаркете накануне Международного дня круассана испекли самый большой круассан в Украине. Длина этого великанского лакомства была 160 см, а вес — 5,6 кг. Суммарно это примерно 56 стандартных круассанов.

В частности, для круассана рекордного размера выбрали классическую начинку — заварной крем, которую считают самой популярной среди львовян. Выпекался львовский великан восемь часов, впрочем съели его за считанные минуты. Этот рекорд попал в Рекорд Национального реестра рекордов Украины в категории "Кулинарное искусство".

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