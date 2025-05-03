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3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

Київ • УНН

 • 4182 перегляди

3 травня відзначають Міжнародний день кондитера. З нагоди свята згадаємо найбільші кулінарні рекорди України та світу: найдовший торт, гігантський штолен та величезний круасан.

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

Сьогодні, 3 травня, весь світ відзначає Міжнародний день кондитера — професійне свято майстрів, які створюють десерти, випічку та інші солодощі, як так усі ми любимо. Цей день присвячений людям, які не просто вміють смачно готувати, а дарують радість і естетику через свої кулінарні шедеври і дорослим і малим.

Втім, кондитери також люблять якось експериментувати зі своїми десертами, що може навіть призводити до побиття світових рекордів

Гігантські торти, цукерки та круасани - кулінарні витвори, які вражають не лише своїми розмірами, а й майстерністю кондитерів.

До Дня кондитера УНН вирішив згадати 3 найяскравіших рекорди світу і України, які доводять, що навіть у кулінарії для творчості немає меж.

Торт завдовжки понад 6 кілометрів кілометрів

У 2020 році в Індії близько 1,5 тисячі пекарів і кухарів об’єднали зусилля, щоб приготувати найдовший у світі торт. Їм вдалося приготувати багатьох улюблений десерт завдовжки 6,5 км, а загальною вагою 27 тонн, з яких лише 12 тонн становили цукор і борошно. Неймовірних розмірів десерт розмістили на столах уздовж прибережної зони Аравійського моря. 

Для цього організатори задіяли тисячі столів, а сам процес приготування зайняв близько чотирьох годин. Втім, це вже вдруге, коли саме в Індії встановили рекорд по найдовшому торті в світі. Перший рекорд був встановлений у 2018 році в Китаї, тоді торт мав довжину 3,2 км. 

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Майже 100 кілограмовий штолен

Серед українських кондитерів також є рекордсмени. Так у 2021 році в Одесі був встановлений солодкий рекорд - місцеві кондитери приготували 92-кілограмовий штолен. Традиційний німецький різдвяний кекс гігантського розміру увійшов до Книги рекордів України в категорії "Кондитерські вироби. Розміри".

Цей штолен спекли спеціально до Дня Святого Миколая. Для того, аби спекти цей десерт такого розміру — пішло 50 кг борошна, 20 кг горіхів, 6 літрів рому, 30 кг сухофруктів, 15 кг масла та 15 кг сиру. А готували його два з половиною місяці.

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Львівський велетень: найбільший круасан

У 2025 році у Львові в одному з українських супермаркеті напередодні Міжнародного дня круасана випекли найбільший круасан в Україні. Довжина цього велетенського смаколика була 160 см, а вага — 5,6 кг. Сумарно це приблизно 56 стандартних круасанів.

Зокрема, для круасана рекордного розміру обрали класичну начинку — заварний крем, яку вважають найпопулярнішою серед львів’ян. Випікався львівський велетень вісім годин, втім зʼїли його за лічені хвилини. Цей рекорд потрапив до Рекорд Національного реєстру рекордів України в категорії "Кулінарне мистецтво".

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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