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Полезные десерты без сахара: вкусные альтернативы для здорового питания

Киев • УНН

 • 137974 просмотра

В статье представлены рецепты полезных десертов без сахара: тесто из нута, шоколадные трюфели, персики на гриле с рикоттой, пудинг из чиа и овсяное печенье.

Полезные десерты без сахара: вкусные альтернативы для здорового питания

Полезные десерты — это отличная альтернатива традиционным сладостям и настоящая находка для сладкоежек. Если вы ищете альтернативу традиционным десертам и хотите попробовать что-то новое, УНН подготовил для вас подборку полезных десертов, которые можно приготовить из вкусных и простых ингредиентов. В этом материале вы найдете рецепты, которые идеально подходят для тех, кто хочет наслаждаться десертами без вреда для здоровья и фигуры.

Тесто для печенья из нута без добавления сахара

Ингредиенты

500 г консервированного нута

1/2 стакана орехового масла

1 столовая ложка ванильного экстракта

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки морской соли

1/2 стакана шоколадной крошки

Способ приготовления 

Шаг 1

С помощью блендера или кухонного комбайна смешайте нут, ореховое масло, ванильный экстракт, корицу и морскую соль.

Шаг 2

Взбивайте около 3-5 минут, периодически соскребая смесь со стенок, до получения однородной кремообразной массы.

Шаг 3

Добавьте 1/2 стакана темной шоколадной крошки.

Шаг 4

Сформируйте из теста 24 шарика.

Примечание: Хранить такое тесто можно в герметичном контейнере в холодильнике в течение 5 дней или заморозить, тогда срок хранения будет до 3 месяцев.

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Ингредиенты 

1 стакан очищенных фисташек

2 ст. л. какао-порошка

2 ст. л. кленового сиропа 

1 ч.л. ванильного экстракта

Способ приготовления 

Шаг 1

Соедините в емкости фисташки, какао-порошок, кленовый сироп, ванильный экстракт, кленовый сироп.

Шаг 2

Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Шаг 3

Сделайте небольшие шарики из полученной массы.

Шаг 4

Готовые конфеты положите в холодильник на несколько часов.

Персики на гриле с медовой рикоттой

Ингредиенты

4 спелых персика 

1 ч. л. масла авокадо 

1/2 стакана сыра рикотта

сок и цедра 1/2 лимона

1 ч. л. меда

свежая мята для подачи (по желанию) 

Способ приготовления 

Шаг 1

Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Если у вас нет гриля, вы можете использовать духовку-гриль. Смажьте половинки персиков маслом. Положите персики на гриль мякотью вниз и готовьте на гриле около 5 минут, пока они не станут мягкими, но будут держать форму.

Шаг 2

Взбейте рикотту ручным миксером до консистенции взбитых сливок. 

Шаг 3

Добавьте мед, лимонный сок и цедру и перемешайте.

Шаг 4

Добавьте около 1 ст. л. смеси рикотты к каждому персику. Сверху посыпьте свежей измельченной мятой и полейте медом, по желанию. 

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Пудинг из какао, кокосом и семенами чиа

Ингредиенты

2 столовые ложки какао-порошка

2 столовые ложки кленового сиропа

1 1/2 стакана кокосового молока 

1/2 стакана семян чиа

Способ приготовления 

Шаг 1

Соедините какао-порошок, кленовый сироп, кокосовое молоко и семена чиа и взбейте до однородности. Постоянно взбивайте, пока смесь полностью не смешается без комков какао.

Шаг 2

Накройте миску полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа, пока смесь не станет густой, консистенции пудинга. Перемешайте смесь после первых 30 минут в холодильнике, чтобы убедиться, что пудинг правильно застыл. Перемешайте еще раз через 60 минут. 

Шаг 3

Перед подачей разложите по отдельным емкостям.

Овсяное печенье с шоколадной крошкой без выпечки 

Ингредиенты

1 ¼ стакана арахисового масла

1 стакан овсянки

½ стакана шоколадной крошки 

⅓ стакана кокосовой стружки

⅓ стакана молотых семян льна

¼ стакана конопляного семени 

¼ стакана меда

щепотка соли

Способ приготовления 

Шаг 1

Соедините все ингредиенты и перемешайте до однородной массы.

Шаг 2

Разделите тесто на 16 равных частей и скатайте каждую в шарик, плотно прижимая тесто друг к другу, чтобы оно сохранило круглую форму.

Шаг 3

Расплющите каждый шарик ладонями так, чтобы он приобрел форму печенья.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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