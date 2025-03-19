Полезные десерты без сахара: вкусные альтернативы для здорового питания
Киев • УНН
В статье представлены рецепты полезных десертов без сахара: тесто из нута, шоколадные трюфели, персики на гриле с рикоттой, пудинг из чиа и овсяное печенье.
Полезные десерты — это отличная альтернатива традиционным сладостям и настоящая находка для сладкоежек. Если вы ищете альтернативу традиционным десертам и хотите попробовать что-то новое, УНН подготовил для вас подборку полезных десертов, которые можно приготовить из вкусных и простых ингредиентов. В этом материале вы найдете рецепты, которые идеально подходят для тех, кто хочет наслаждаться десертами без вреда для здоровья и фигуры.
Тесто для печенья из нута без добавления сахара
Ингредиенты
500 г консервированного нута
1/2 стакана орехового масла
1 столовая ложка ванильного экстракта
1/2 чайной ложки корицы
1/2 чайной ложки морской соли
1/2 стакана шоколадной крошки
Способ приготовления
Шаг 1
С помощью блендера или кухонного комбайна смешайте нут, ореховое масло, ванильный экстракт, корицу и морскую соль.
Шаг 2
Взбивайте около 3-5 минут, периодически соскребая смесь со стенок, до получения однородной кремообразной массы.
Шаг 3
Добавьте 1/2 стакана темной шоколадной крошки.
Шаг 4
Сформируйте из теста 24 шарика.
Примечание: Хранить такое тесто можно в герметичном контейнере в холодильнике в течение 5 дней или заморозить, тогда срок хранения будет до 3 месяцев.
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Ингредиенты
1 стакан очищенных фисташек
2 ст. л. какао-порошка
2 ст. л. кленового сиропа
1 ч.л. ванильного экстракта
Способ приготовления
Шаг 1
Соедините в емкости фисташки, какао-порошок, кленовый сироп, ванильный экстракт, кленовый сироп.
Шаг 2
Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
Шаг 3
Сделайте небольшие шарики из полученной массы.
Шаг 4
Готовые конфеты положите в холодильник на несколько часов.
Персики на гриле с медовой рикоттой
Ингредиенты
4 спелых персика
1 ч. л. масла авокадо
1/2 стакана сыра рикотта
сок и цедра 1/2 лимона
1 ч. л. меда
свежая мята для подачи (по желанию)
Способ приготовления
Шаг 1
Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Если у вас нет гриля, вы можете использовать духовку-гриль. Смажьте половинки персиков маслом. Положите персики на гриль мякотью вниз и готовьте на гриле около 5 минут, пока они не станут мягкими, но будут держать форму.
Шаг 2
Взбейте рикотту ручным миксером до консистенции взбитых сливок.
Шаг 3
Добавьте мед, лимонный сок и цедру и перемешайте.
Шаг 4
Добавьте около 1 ст. л. смеси рикотты к каждому персику. Сверху посыпьте свежей измельченной мятой и полейте медом, по желанию.
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Пудинг из какао, кокосом и семенами чиа
Ингредиенты
2 столовые ложки какао-порошка
2 столовые ложки кленового сиропа
1 1/2 стакана кокосового молока
1/2 стакана семян чиа
Способ приготовления
Шаг 1
Соедините какао-порошок, кленовый сироп, кокосовое молоко и семена чиа и взбейте до однородности. Постоянно взбивайте, пока смесь полностью не смешается без комков какао.
Шаг 2
Накройте миску полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа, пока смесь не станет густой, консистенции пудинга. Перемешайте смесь после первых 30 минут в холодильнике, чтобы убедиться, что пудинг правильно застыл. Перемешайте еще раз через 60 минут.
Шаг 3
Перед подачей разложите по отдельным емкостям.
Овсяное печенье с шоколадной крошкой без выпечки
Ингредиенты
1 ¼ стакана арахисового масла
1 стакан овсянки
½ стакана шоколадной крошки
⅓ стакана кокосовой стружки
⅓ стакана молотых семян льна
¼ стакана конопляного семени
¼ стакана меда
щепотка соли
Способ приготовления
Шаг 1
Соедините все ингредиенты и перемешайте до однородной массы.
Шаг 2
Разделите тесто на 16 равных частей и скатайте каждую в шарик, плотно прижимая тесто друг к другу, чтобы оно сохранило круглую форму.
Шаг 3
Расплющите каждый шарик ладонями так, чтобы он приобрел форму печенья.
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