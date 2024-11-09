Готовим вкусные оладьи с яблоками: простой рецепт для идеального выходного завтрака
Киев • УНН
Пошаговый рецепт приготовления вкусных оладий с яблоками на кефире. Для приготовления понадобится всего 7 простых ингредиентов и немного свободного времени.
Если хотите начать выходные с чего-то вкусного и ароматного, УНН рекомендует приготовить оладьи с яблоками. Они не только вкусные, но и простые в приготовлении.
Вот вам рецепт:
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 1 яйцо
- 250 г кефира комнатной температуры
- 80 г сахара
- 1 ч. л. соды
- 200 г муки
- Масло для обжарки
- Мед для подачи
Приготовление:
1. Начните с яблок - их нужно очистить от кожуры и натереть на мелкой терке.
2. Яйцо взбейте с сахаром, добавьте натертое яблоко, кефир, соду и муку. Тщательно перемешайте, чтобы тесто стало однородным.
3. На сковороде разогрейте масло и обжариваем оладьи с обеих сторон на медленном огне до золотистой корочки.
4. Готовые оладьи подайте, полив медом.
Этот завтрак зарядит Вас энергией и создаст теплую атмосферу для начала дня!
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептами простых завтраков21 октября 2024, 03:53 • 16339 просмотров