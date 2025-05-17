Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха
Киев • УНН
17 мая – День грецкого ореха! Попробуйте приготовить ореховую пасту, халву, печенье с шоколадом и орехами или чурчхелу по простым рецептам.
Сегодня, 17 мая, в мире отмечается событие, посвященное полезному и вкусному пищевому продукту – ореху – День грецкого ореха, который отмечается с 1949 года. УНН собрал несколько простых рецептов сладостей, которые можно приготовить из грецких орехов.
День грецкого ореха
17 мая каждого года отмечается событие, посвященное полезному и вкусному пищевому продукту – ореху – День грецкого ореха. Эту дату основали американские производители грецких орехов, в частности в штате Калифорния - одном из крупнейших регионов выращивания орехов в мире.
Национальный день грецких орехов существует в США с 1949 года, когда Совет по маркетингу грецких орехов в США основал этот день с целью празднования и продвижения этого вкусного и питательного ореха. Президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр сделал этот день государственным праздником в 1958 году.
Грецкий орех - это один из самых древних "суперфудов" человечества. Археологи находили остатки грецких орехов в руинах древних поселений, которым более 7 тыс. лет. Считается, что родом он из Средней Азии, а благодаря торговым путям попал в Грецию, Рим, а впоследствии - и во всю Европу. Именно оттуда и название - "волоський", потому что через территорию Волощины (современная Румыния) этот орех появился на наших землях.
Ореховая паста
Ингредиенты:
- орехи;
- соль;
- мед или сгущенное молоко или карамель.
Способ приготовления
Шаг 1
200 г орехов слегка обжарьте в печи или на сковороде, чтобы кожура легко отделилась от ядра и орех имел более маслянистый вкус.
Шаг 2
Орехи поместь в блендер и перемолите до маслянистой массы. Если не получается, добавить 1-2 столовые ложки рафинированного масла. Можно орехи перемолоть на мясорубке с меленькой сеточкой, но масса будет более песчаная.
Шаг 3
Слегка подсолите образовавшуюся массу, добавьте несколько ложек меда (лучше вливать понемногу и перемещать, ориентируясь на собственный вкус). Вместо меда можно использовать карамель (расплавленный сахар) или сгущенное молоко. Паста готова к употреблению.
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Ореховая халва
Ингредиенты:
- 400 г жареных грецких орехов;
- 1 белок;
- 55 г воды;
- 200 г сахара.
Способ приготовления
Шаг 1
Обжарьте орехи, после чего перемолите или перебейте блендером до вязкой массы.
Шаг 2
Взбейте яичный белок с щепоткой соли до стойкой пены.
Шаг 3
В кастрюле соединить сахар и воду, чтобы сварить сироп. Варить после закипания 3 мин.
Шаг 4
Горячий сироп струйкой влить во взбитый белок, постоянно взбивая миксером на больших оборотах в течение 3-х минут.
Шаг 5
Соединить орехи с белком, хорошо вымешать. Форму по объему готовой смеси застелить пергаментом, выложить халву, хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник для застывания. После того, как смесь застынет, можете доставать из холодильника, и пробовать вкусную халву.
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Печенье с шоколадом и орехами
Ингредиенты:
- 340 г муки;
- 2 яйца;
- 150 г сахарной пудры;
- ванильный экстракт или ванилин;
- 200 г сливочного масла;
- 10 г разрыхлителя;
- 100 г орехов;
- 150 г шоколада.
Способ приготовления
Шаг 1
Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой. По одному добавить яйца. Еще раз взбить до однородной массы. Всыпать муку, разрыхлитель, ванилин. Перемешать. Добавить измельченные орехи и шоколад.
Шаг 2
На пергамент тесто выложить ложкой, которую каждый раз смачиваем в воде. Ставим в разогретую духовку на 12-15 минут, при температуре 170 градусов. Выпекаем до красивого, золотистого цвета, после чего можно пробовать.
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Чурчхела
Ингредиенты:
- сок 1 л;
- мука 50 г;
- сахар 2 ст.л;
- грецкий орех 400 г.
Способ приготовления
Шаг 1
Сначала грецкие орехи подсушить на сухой сковороде, после чего нанизать их на двойную нить, сделав на концах узлы.
Шаг 2
Влейте сок в кастрюлю, добавив туда сахар и муку. Варить на медленном огне до загустения, около 20-30 минут.
Шаг 3
Немного остудить и окунуть орешки в эту массу. Положить на 15 минут на тарелку, а затем повторно окунуть в сок. По желанию можно окунуть в третий раз.
Шаг 4
Затем подвесить сушиться на 2-3 дня в сухое место без солнца.
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