Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

Сегодня, 17 мая, в мире отмечается событие, посвященное полезному и вкусному пищевому продукту – ореху – День грецкого ореха, который отмечается с 1949 года. УНН собрал несколько простых рецептов сладостей, которые можно приготовить из грецких орехов.

День грецкого ореха

17 мая каждого года отмечается событие, посвященное полезному и вкусному пищевому продукту – ореху – День грецкого ореха. Эту дату основали американские производители грецких орехов, в частности в штате Калифорния - одном из крупнейших регионов выращивания орехов в мире.

Национальный день грецких орехов существует в США с 1949 года, когда Совет по маркетингу грецких орехов в США основал этот день с целью празднования и продвижения этого вкусного и питательного ореха. Президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр сделал этот день государственным праздником в 1958 году.

Грецкий орех - это один из самых древних "суперфудов" человечества. Археологи находили остатки грецких орехов в руинах древних поселений, которым более 7 тыс. лет. Считается, что родом он из Средней Азии, а благодаря торговым путям попал в Грецию, Рим, а впоследствии - и во всю Европу. Именно оттуда и название - "волоський", потому что через территорию Волощины (современная Румыния) этот орех появился на наших землях.

Ореховая паста

Ингредиенты:

орехи;

соль;

мед или сгущенное молоко или карамель.

Способ приготовления

Шаг 1

200 г орехов слегка обжарьте в печи или на сковороде, чтобы кожура легко отделилась от ядра и орех имел более маслянистый вкус.

Шаг 2

Орехи поместь в блендер и перемолите до маслянистой массы. Если не получается, добавить 1-2 столовые ложки рафинированного масла. Можно орехи перемолоть на мясорубке с меленькой сеточкой, но масса будет более песчаная.

Шаг 3

Слегка подсолите образовавшуюся массу, добавьте несколько ложек меда (лучше вливать понемногу и перемещать, ориентируясь на собственный вкус). Вместо меда можно использовать карамель (расплавленный сахар) или сгущенное молоко. Паста готова к употреблению.

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Ореховая халва

Ингредиенты:

400 г жареных грецких орехов;

1 белок;

55 г воды;

200 г сахара.

Способ приготовления

Шаг 1

Обжарьте орехи, после чего перемолите или перебейте блендером до вязкой массы.

Шаг 2

Взбейте яичный белок с щепоткой соли до стойкой пены.

Шаг 3

В кастрюле соединить сахар и воду, чтобы сварить сироп. Варить после закипания 3 мин.

Шаг 4

Горячий сироп струйкой влить во взбитый белок, постоянно взбивая миксером на больших оборотах в течение 3-х минут.

Шаг 5

Соединить орехи с белком, хорошо вымешать. Форму по объему готовой смеси застелить пергаментом, выложить халву, хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник для застывания. После того, как смесь застынет, можете доставать из холодильника, и пробовать вкусную халву.

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Печенье с шоколадом и орехами

Ингредиенты:

340 г муки;

2 яйца;

150 г сахарной пудры;

ванильный экстракт или ванилин;

200 г сливочного масла;

10 г разрыхлителя;

100 г орехов;

150 г шоколада.

Способ приготовления

Шаг 1

Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой. По одному добавить яйца. Еще раз взбить до однородной массы. Всыпать муку, разрыхлитель, ванилин. Перемешать. Добавить измельченные орехи и шоколад.

Шаг 2

На пергамент тесто выложить ложкой, которую каждый раз смачиваем в воде. Ставим в разогретую духовку на 12-15 минут, при температуре 170 градусов. Выпекаем до красивого, золотистого цвета, после чего можно пробовать.

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Чурчхела

Ингредиенты:

сок 1 л;

мука 50 г;

сахар 2 ст.л;

грецкий орех 400 г.

Способ приготовления

Шаг 1

Сначала грецкие орехи подсушить на сухой сковороде, после чего нанизать их на двойную нить, сделав на концах узлы.

Шаг 2

Влейте сок в кастрюлю, добавив туда сахар и муку. Варить на медленном огне до загустения, около 20-30 минут.

Шаг 3

Немного остудить и окунуть орешки в эту массу. Положить на 15 минут на тарелку, а затем повторно окунуть в сок. По желанию можно окунуть в третий раз.

Шаг 4

Затем подвесить сушиться на 2-3 дня в сухое место без солнца.

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