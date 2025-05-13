Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Сегодняшний вечер большинство украинцев посвятят просмотру Евровидения-2025. Кто-то будет болеть за представителей Украины - группу Ziferblat, а для кого-то это будет просто возможностью собраться семьей или компанией друзей. Но чтобы просмотр был еще приятнее, стоит позаботиться и о снеках.

УНН собрал пятерку простых и вкусных рецептов - от сырных палочек до попкорна с карамелью и шоколадом. Эти снеки готовятся быстро, а съедаются еще быстрее.

Ингредиенты

¾ стакана пшеничной муки;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки черного перца;

2 яйца;

2 ст. л. воды;

500 г сыра моцарелла;

1 стакан панировочных сухарей;

¼ стакана растительного масла;

¾ стакана томатного соуса.

Способ приготовления

Шаг 1

В небольшой миске смешайте муку, соль и перец. В другой неглубокой тарелке смешайте яйца и воду.

Шаг 2

Сыр моцарелла порежьте на 12 одинаковых палочек. Готовые палочки окуните в яичную смесь, затем обваляйте в мучной смеси. Снова окуните в яичную смесь, затем обваляйте в панировочных сухарях. Выложите на противень и поставьте в морозильную камеру на 1 час.

Шаг 3

В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте замороженные сырные палочки, в горячем масле в течение 2-3 минут, периодически переворачивая. При необходимости можно добавлять масло еще. Обжаренные палочки выложите на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Шаг 4

Готовые палочки подавайте с томатным соусом.

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Ингредиенты

8 тонких ломтиков бекона;

24 прямоугольных масляных крекера.

Способ приготовления

Шаг 1

Разогрейте духовку до 120°C. Разрежьте каждый ломтик бекона поперек на три части, чтобы получилось 24 кусочка. Оберните 1 ломтик бекона вокруг каждого крекера. Разложите готовые крекеры на противень.

Шаг 2

Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока бекон не станет хрустящим, примерно 1,5 часа.

Ингредиенты

200 г сливочного сыра;

100 г колбасы;

1/2 стакана тертой моцареллы;

2 столовые ложки измельченного свежего базилика;

3/4 чайной ложки соли;

12 небольших болгарских перцев, разрезанных пополам.

Способ приготовления

Шаг 1

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой.

Шаг 2

Смешайте сливочный сыр, колбасу, моцареллу, базилик и соль. Наполните каждую из половинок болгарского перца примерно 1,5 ложки смеси сливочного сыра.

Шаг 3

Выложите перцы на подготовленный противень и запекайте в течение 18-20 минут. Перед подачей можно украсить базиликом.

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Ингредиенты

200 г молочного шоколада;

2 ст. л. молока;

350 г маршмеллоу;

100 г печенья.

Способ приготовления

Шаг 1

Соедините шоколад, молоко, 200 г маршмеллоу и нагрейте на слабом огне, пока он не расплавится. Выложите массу в форму для запекания. Сверху выложите оставшийся зефир.

Шаг 2

Поставьте в разогретую духовку на 180°C и выпекайте, пока маршмеллоу не поджарится.

Шаг 3

Попробуйте десерт теплым, обмакивая в зефирный соус печенье.

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Ингредиенты

1 упаковка соленого попкорна;

2 стакана сахарной пудры;

1 стакан масла;

2 ст. л. уксуса;

100 г темного шоколада;

100 г белого шоколада;

1/2 стакана миндаля;

3 ст. л. растительного масла;

1 щепотка соли;

1/2 стакана воды.

Способ приготовления

Шаг 1

Соедините сахарную пудру, масло, уксус и воду и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной и не изменит цвет на карамельный.

Шаг 2

Выложите попкорн на тарелку и полейте готовой карамелью. Затем дайте немного остыть.

Шаг 3

Нагрейте измельченный темный шоколад в микроволновке или на водяной бане. Растопленным шоколадом полейте попкорн с карамелью и посыпьте измельченным миндалем. И снова дайте остыть.

Шаг 4

Далее возьмите белый шоколад и растопите, как и темный. Затем полейте белым шоколадом готовый снек и поставьте его остыть.

Шаг 5

Острым ножом разрежьте снек на квадраты размером 4х4 см.

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Напомним

Сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025", в котором будут выступать представители от Украины - группа Ziferblat с песней Bird of Pray - под номером 5.