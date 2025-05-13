Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера
Киев • УНН
В подборке простые и быстрые рецепты: сырные палочки, крекеры с беконом, перчики-пицца, соус сморс и попкорн с шоколадом. Готовим вкусные перекусы на Евровидение-2025!
Сегодняшний вечер большинство украинцев посвятят просмотру Евровидения-2025. Кто-то будет болеть за представителей Украины - группу Ziferblat, а для кого-то это будет просто возможностью собраться семьей или компанией друзей. Но чтобы просмотр был еще приятнее, стоит позаботиться и о снеках.
УНН собрал пятерку простых и вкусных рецептов - от сырных палочек до попкорна с карамелью и шоколадом. Эти снеки готовятся быстро, а съедаются еще быстрее.
Сырные палочки
Ингредиенты
- ¾ стакана пшеничной муки;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки черного перца;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. воды;
- 500 г сыра моцарелла;
- 1 стакан панировочных сухарей;
- ¼ стакана растительного масла;
- ¾ стакана томатного соуса.
Способ приготовления
Шаг 1
В небольшой миске смешайте муку, соль и перец. В другой неглубокой тарелке смешайте яйца и воду.
Шаг 2
Сыр моцарелла порежьте на 12 одинаковых палочек. Готовые палочки окуните в яичную смесь, затем обваляйте в мучной смеси. Снова окуните в яичную смесь, затем обваляйте в панировочных сухарях. Выложите на противень и поставьте в морозильную камеру на 1 час.
Шаг 3
В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте замороженные сырные палочки, в горячем масле в течение 2-3 минут, периодически переворачивая. При необходимости можно добавлять масло еще. Обжаренные палочки выложите на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
Шаг 4
Готовые палочки подавайте с томатным соусом.
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Крекеры с беконом
Ингредиенты
- 8 тонких ломтиков бекона;
- 24 прямоугольных масляных крекера.
Способ приготовления
Шаг 1
Разогрейте духовку до 120°C. Разрежьте каждый ломтик бекона поперек на три части, чтобы получилось 24 кусочка. Оберните 1 ломтик бекона вокруг каждого крекера. Разложите готовые крекеры на противень.
Шаг 2
Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока бекон не станет хрустящим, примерно 1,5 часа.
Перчики-пицца
Ингредиенты
- 200 г сливочного сыра;
- 100 г колбасы;
- 1/2 стакана тертой моцареллы;
- 2 столовые ложки измельченного свежего базилика;
- 3/4 чайной ложки соли;
- 12 небольших болгарских перцев, разрезанных пополам.
Способ приготовления
Шаг 1
Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой.
Шаг 2
Смешайте сливочный сыр, колбасу, моцареллу, базилик и соль. Наполните каждую из половинок болгарского перца примерно 1,5 ложки смеси сливочного сыра.
Шаг 3
Выложите перцы на подготовленный противень и запекайте в течение 18-20 минут. Перед подачей можно украсить базиликом.
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Соус сморс
Ингредиенты
- 200 г молочного шоколада;
- 2 ст. л. молока;
- 350 г маршмеллоу;
- 100 г печенья.
Способ приготовления
Шаг 1
Соедините шоколад, молоко, 200 г маршмеллоу и нагрейте на слабом огне, пока он не расплавится. Выложите массу в форму для запекания. Сверху выложите оставшийся зефир.
Шаг 2
Поставьте в разогретую духовку на 180°C и выпекайте, пока маршмеллоу не поджарится.
Шаг 3
Попробуйте десерт теплым, обмакивая в зефирный соус печенье.
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Попкорн с шоколадом и карамелью
Ингредиенты
- 1 упаковка соленого попкорна;
- 2 стакана сахарной пудры;
- 1 стакан масла;
- 2 ст. л. уксуса;
- 100 г темного шоколада;
- 100 г белого шоколада;
- 1/2 стакана миндаля;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 щепотка соли;
- 1/2 стакана воды.
Способ приготовления
Шаг 1
Соедините сахарную пудру, масло, уксус и воду и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной и не изменит цвет на карамельный.
Шаг 2
Выложите попкорн на тарелку и полейте готовой карамелью. Затем дайте немного остыть.
Шаг 3
Нагрейте измельченный темный шоколад в микроволновке или на водяной бане. Растопленным шоколадом полейте попкорн с карамелью и посыпьте измельченным миндалем. И снова дайте остыть.
Шаг 4
Далее возьмите белый шоколад и растопите, как и темный. Затем полейте белым шоколадом готовый снек и поставьте его остыть.
Шаг 5
Острым ножом разрежьте снек на квадраты размером 4х4 см.
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Напомним
Сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025", в котором будут выступать представители от Украины - группа Ziferblat с песней Bird of Pray - под номером 5.