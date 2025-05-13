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Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера
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Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

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Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

В подборке простые и быстрые рецепты: сырные палочки, крекеры с беконом, перчики-пицца, соус сморс и попкорн с шоколадом. Готовим вкусные перекусы на Евровидение-2025!

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Сегодняшний вечер большинство украинцев посвятят просмотру Евровидения-2025. Кто-то будет болеть за представителей Украины - группу Ziferblat, а для кого-то это будет просто возможностью собраться семьей или компанией друзей. Но чтобы просмотр был еще приятнее, стоит позаботиться и о снеках.

УНН собрал пятерку простых и вкусных рецептов - от сырных палочек до попкорна с карамелью и шоколадом. Эти снеки готовятся быстро, а съедаются еще быстрее.

Сырные палочки 

Ингредиенты

  • ¾ стакана пшеничной муки;
    • ½ чайной ложки соли;
      • ½ чайной ложки черного перца;
        • 2 яйца;
          • 2 ст. л. воды;
            • 500 г сыра моцарелла;
              • 1 стакан панировочных сухарей;
                • ¼ стакана растительного масла;
                  • ¾ стакана томатного соуса.

                    Способ приготовления 

                    Шаг 1

                    В небольшой миске смешайте муку, соль и перец. В другой неглубокой тарелке смешайте яйца и воду. 

                    Шаг 2

                    Сыр моцарелла порежьте на 12 одинаковых палочек. Готовые палочки окуните в яичную смесь, затем обваляйте в мучной смеси. Снова окуните в яичную смесь, затем обваляйте в панировочных сухарях. Выложите на противень и поставьте в морозильную камеру на 1 час.

                    Шаг 3

                    В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте замороженные сырные палочки, в горячем масле в течение 2-3 минут, периодически переворачивая. При необходимости можно добавлять масло еще. Обжаренные палочки выложите на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

                    Шаг 4

                    Готовые палочки подавайте с томатным соусом.

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                    Крекеры с беконом

                    Ингредиенты

                    • 8 тонких ломтиков бекона;
                      • 24 прямоугольных масляных крекера.

                        Способ приготовления 

                        Шаг 1

                        Разогрейте духовку до 120°C. Разрежьте каждый ломтик бекона поперек на три части, чтобы получилось 24 кусочка. Оберните 1 ломтик бекона вокруг каждого крекера. Разложите готовые крекеры на противень.

                        Шаг 2

                        Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока бекон не станет хрустящим, примерно 1,5 часа. 

                        Перчики-пицца

                        Ингредиенты

                        • 200 г сливочного сыра;
                          • 100 г колбасы;
                            • 1/2 стакана тертой моцареллы;
                              • 2 столовые ложки измельченного свежего базилика;
                                • 3/4 чайной ложки соли;
                                  • 12 небольших болгарских перцев, разрезанных пополам.

                                    Способ приготовления 

                                    Шаг 1

                                    Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой.

                                    Шаг 2

                                    Смешайте сливочный сыр, колбасу, моцареллу, базилик и соль. Наполните каждую из половинок болгарского перца примерно 1,5 ложки смеси сливочного сыра.

                                    Шаг 3

                                    Выложите перцы на подготовленный противень и запекайте в течение 18-20 минут. Перед подачей можно украсить базиликом.

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                                    Ингредиенты 

                                    • 200 г молочного шоколада;
                                      • 2 ст. л. молока;
                                        • 350 г маршмеллоу;
                                          • 100 г печенья.

                                            Способ приготовления 

                                            Шаг 1

                                            Соедините шоколад, молоко, 200 г маршмеллоу и нагрейте на слабом огне, пока он не расплавится. Выложите массу в форму для запекания. Сверху выложите оставшийся зефир.

                                            Шаг 2

                                            Поставьте в разогретую духовку на 180°C и выпекайте, пока маршмеллоу не поджарится. 

                                            Шаг 3

                                            Попробуйте десерт теплым, обмакивая в зефирный соус печенье.

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                                            Попкорн с шоколадом и карамелью

                                            Ингредиенты

                                            • 1 упаковка соленого попкорна;
                                              • 2 стакана сахарной пудры;
                                                • 1 стакан масла;
                                                  • 2 ст. л. уксуса;
                                                    • 100 г темного шоколада;
                                                      • 100 г белого шоколада;
                                                        • 1/2 стакана миндаля;
                                                          • 3 ст. л. растительного масла;
                                                            • 1 щепотка соли;
                                                              • 1/2 стакана воды.

                                                                Способ приготовления 

                                                                Шаг 1

                                                                Соедините сахарную пудру, масло, уксус и воду и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной и не изменит цвет на карамельный. 

                                                                Шаг 2

                                                                Выложите попкорн на тарелку и полейте готовой карамелью. Затем дайте немного остыть.

                                                                Шаг 3

                                                                Нагрейте измельченный темный шоколад в микроволновке или на водяной бане. Растопленным шоколадом полейте попкорн с карамелью и посыпьте измельченным миндалем. И снова дайте остыть.

                                                                Шаг 4

                                                                Далее возьмите белый шоколад и растопите, как и темный. Затем полейте белым шоколадом готовый снек и поставьте его остыть.

                                                                Шаг 5

                                                                Острым ножом разрежьте снек на квадраты размером 4х4 см.

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                                                                Алина Волянская

                                                                Алина Волянская

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