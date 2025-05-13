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Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора
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Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

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Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

У добірці прості та швидкі рецепти: сирні палички, крекери з беконом, перчики-піца, соус сморс та попкорн з шоколадом. Готуємо смачні перекуси на Євробачення-2025!

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

Сьогоднішній вечір більшість українців присвятять перегляду Євробачення-2025. Хтось буде вболівати за представників України - гурт Ziferblat, а для когось це буде просто можливістю зібратися родиною чи компанією друзів. Але щоб перегляд був ще приємнішим, варто попіклуватися і про снеки.

УНН зібрав п’ятірку простих і смачних рецептів - від сирних паличок до попкорну з карамеллю та шоколадом. Ці снеки готуються швидко, а з’їдаються ще швидше.

Сирні палички 

Інгредієнти

  • ¾ склянки пшеничного борошна;
    • ½ чайної ложки солі;
      • ½ чайної ложки чорного перцю;
        • 2 яйця;
          • 2 ст. л. води;
            • 500 г сиру моцарела;
              • 1 склянка панірувальних сухарів;
                • ¼ склянки рослинної олії;
                  • ¾ склянки томатного соусу.

                    Спосіб приготування 

                    Крок 1

                    У невеликій мисці змішайте борошно, сіль і перець. В іншій неглибокій тарілці змішайте яйця і воду. 

                    Крок 2

                    Сир моцарела поріжте на 12 однакових паличок. Готові палички занурте в яєчну суміш, потім обваляйте в борошняній суміші. Знову занурте в яєчну суміш, потім обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть на деко і поставте в морозильну камеру на 1 годину.

                    Крок 3

                    У великій сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажте заморожені сирні палички, у гарячій олії протягом 2-3 хвилин, періодично перевертаючи. За необхідності можна додавати олію ще. Обсмажені палички викладіть на паперові рушники, щоб стік зайвий жир.

                    Крок 4

                    Готові палички подавайте з томатним соусом.

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                    Крекери з беконом

                    Інгредієнти

                    • 8 тонких скибочок бекону;
                      • 24 прямокутні масляні крекери.

                        Спосіб приготування 

                        Крок 1

                        Розігрійте духовку до 120°C. Розріжте кожну скибочку бекону поперек на три частини, щоб вийшло 24 шматочки. Оберніть 1 скибочку бекону навколо кожного крекера. Розкладіть готові крекери на деко.

                        Крок 2

                        Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці, поки бекон не стане хрустким, приблизно 1,5 години. 

                        Перчики-піца

                        Інгредієнти

                        • 200 г вершкового сиру;
                          • 100 г ковбаси;
                            • 1/2 склянки тертої моцарели;
                              • 2 столові ложки подрібненого свіжого базиліку;
                                • 3/4 чайної ложки солі;
                                  • 12 невеликих болгарських перців, розрізаних навпіл.

                                    Спосіб приготування 

                                    Крок 1

                                    Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть деко пергаментним папером.

                                    Крок 2

                                    Змішайте вершковий сир, ковбасу, моцарелу, базилік і сіль. Наповніть кожну з половинок болгарського перцю приблизно 1,5 ложки суміші вершкового сиру.

                                    Крок 3

                                    Викладіть перці на підготовлене деко і запікайте протягом 18-20 хвилин. Перед подачею можна прикрасити базиліком.

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                                    Інгредієнти 

                                    • 200 г молочного шоколаду;
                                      • 2 ст. л. молока;
                                        • 350 г маршмелоу;
                                          • 100 г печива.

                                            Спосіб приготування 

                                            Крок 1

                                            Зʼєднайте шоколад, молоко, 200 г маршмелоу і нагрійте на слабкому вогні, доки він не розплавиться. Викладіть масу у форму для запікання. Зверху викладіть зефір, що залишився.

                                            Крок 2

                                            Поставте в розігріту духовку на 180°C та випікайте, поки маршмелоу не підсмажиться. 

                                            Крок 3

                                            Куштуйте десерт теплим, вмокаючи у зефірний соус печиво.

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                                            Попкорн з шоколадом та карамеллю

                                            Інгредієнти

                                            • 1 упаковка солоного попкорну;
                                              • 2 склянки цукрової пудри;
                                                • 1 склянка олії;
                                                  • 2 ст. л. оцту;
                                                    • 100 г темного шоколаду;
                                                      • 100 г білого шоколаду;
                                                        • 1/2 склянки мигдалю;
                                                          • 3 ст. л. рослинної олії;
                                                            • 1 дрібка солі;
                                                              • 1/2 склянки води.

                                                                Спосіб приготування 

                                                                Крок 1

                                                                Зʼєднайте цукрову пудру, олію, оцет і воду та готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи, доки суміш не стане однорідною і не змінить колір на карамельний. 

                                                                Крок 2

                                                                Викладіть попкорн на тарілку та полийте готовою карамеллю. Потім дайте трохи охолонути.

                                                                Крок 3

                                                                Нагрійте подрібнений темний шоколад у мікрохвильовці або на водяній бані. Розтопленим шоколадом полийте попкорн з карамеллю і посипте подрібненим мигдалем. Та знову дайте охолонути.

                                                                Крок 4

                                                                Далі візьміть білий шоколад і розтопіть, як і темний. Потім полийте білим шоколадом готовий снек і поставте його охолонути.

                                                                Крок 5

                                                                Гострим ножем розріжте снек на квадрати розміром 4х4 см.

                                                                Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день05.05.25, 20:34 • 10883 перегляди

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