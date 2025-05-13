Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора
Київ • УНН
У добірці прості та швидкі рецепти: сирні палички, крекери з беконом, перчики-піца, соус сморс та попкорн з шоколадом. Готуємо смачні перекуси на Євробачення-2025!
Сьогоднішній вечір більшість українців присвятять перегляду Євробачення-2025. Хтось буде вболівати за представників України - гурт Ziferblat, а для когось це буде просто можливістю зібратися родиною чи компанією друзів. Але щоб перегляд був ще приємнішим, варто попіклуватися і про снеки.
УНН зібрав п’ятірку простих і смачних рецептів - від сирних паличок до попкорну з карамеллю та шоколадом. Ці снеки готуються швидко, а з’їдаються ще швидше.
Сирні палички
Інгредієнти
- ¾ склянки пшеничного борошна;
- ½ чайної ложки солі;
- ½ чайної ложки чорного перцю;
- 2 яйця;
- 2 ст. л. води;
- 500 г сиру моцарела;
- 1 склянка панірувальних сухарів;
- ¼ склянки рослинної олії;
- ¾ склянки томатного соусу.
Спосіб приготування
Крок 1
У невеликій мисці змішайте борошно, сіль і перець. В іншій неглибокій тарілці змішайте яйця і воду.
Крок 2
Сир моцарела поріжте на 12 однакових паличок. Готові палички занурте в яєчну суміш, потім обваляйте в борошняній суміші. Знову занурте в яєчну суміш, потім обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть на деко і поставте в морозильну камеру на 1 годину.
Крок 3
У великій сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажте заморожені сирні палички, у гарячій олії протягом 2-3 хвилин, періодично перевертаючи. За необхідності можна додавати олію ще. Обсмажені палички викладіть на паперові рушники, щоб стік зайвий жир.
Крок 4
Готові палички подавайте з томатним соусом.
Сезон молодої картоплі: 3 смачні рецепти, які варто спробувати12.05.25, 15:29 • 10917 переглядiв
Крекери з беконом
Інгредієнти
- 8 тонких скибочок бекону;
- 24 прямокутні масляні крекери.
Спосіб приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 120°C. Розріжте кожну скибочку бекону поперек на три частини, щоб вийшло 24 шматочки. Оберніть 1 скибочку бекону навколо кожного крекера. Розкладіть готові крекери на деко.
Крок 2
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці, поки бекон не стане хрустким, приблизно 1,5 години.
Перчики-піца
Інгредієнти
- 200 г вершкового сиру;
- 100 г ковбаси;
- 1/2 склянки тертої моцарели;
- 2 столові ложки подрібненого свіжого базиліку;
- 3/4 чайної ложки солі;
- 12 невеликих болгарських перців, розрізаних навпіл.
Спосіб приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть деко пергаментним папером.
Крок 2
Змішайте вершковий сир, ковбасу, моцарелу, базилік і сіль. Наповніть кожну з половинок болгарського перцю приблизно 1,5 ложки суміші вершкового сиру.
Крок 3
Викладіть перці на підготовлене деко і запікайте протягом 18-20 хвилин. Перед подачею можна прикрасити базиліком.
Домашня піца для недільної вечері: 3 смачних рецепти11.05.25, 15:03 • 18515 переглядiв
Соус сморс
Інгредієнти
- 200 г молочного шоколаду;
- 2 ст. л. молока;
- 350 г маршмелоу;
- 100 г печива.
Спосіб приготування
Крок 1
Зʼєднайте шоколад, молоко, 200 г маршмелоу і нагрійте на слабкому вогні, доки він не розплавиться. Викладіть масу у форму для запікання. Зверху викладіть зефір, що залишився.
Крок 2
Поставте в розігріту духовку на 180°C та випікайте, поки маршмелоу не підсмажиться.
Крок 3
Куштуйте десерт теплим, вмокаючи у зефірний соус печиво.
5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно08.05.25, 16:49 • 213552 перегляди
Попкорн з шоколадом та карамеллю
Інгредієнти
- 1 упаковка солоного попкорну;
- 2 склянки цукрової пудри;
- 1 склянка олії;
- 2 ст. л. оцту;
- 100 г темного шоколаду;
- 100 г білого шоколаду;
- 1/2 склянки мигдалю;
- 3 ст. л. рослинної олії;
- 1 дрібка солі;
- 1/2 склянки води.
Спосіб приготування
Крок 1
Зʼєднайте цукрову пудру, олію, оцет і воду та готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи, доки суміш не стане однорідною і не змінить колір на карамельний.
Крок 2
Викладіть попкорн на тарілку та полийте готовою карамеллю. Потім дайте трохи охолонути.
Крок 3
Нагрійте подрібнений темний шоколад у мікрохвильовці або на водяній бані. Розтопленим шоколадом полийте попкорн з карамеллю і посипте подрібненим мигдалем. Та знову дайте охолонути.
Крок 4
Далі візьміть білий шоколад і розтопіть, як і темний. Потім полийте білим шоколадом готовий снек і поставте його охолонути.
Крок 5
Гострим ножем розріжте снек на квадрати розміром 4х4 см.
Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день05.05.25, 20:34 • 10883 перегляди
Нагадаємо
Сьогодні о 22:00 за київським часом розпочнеться перший пів фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", у якому будуть виступати представники від України - гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray - під номером 5.