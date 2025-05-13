Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

Сьогоднішній вечір більшість українців присвятять перегляду Євробачення-2025. Хтось буде вболівати за представників України - гурт Ziferblat, а для когось це буде просто можливістю зібратися родиною чи компанією друзів. Але щоб перегляд був ще приємнішим, варто попіклуватися і про снеки.

УНН зібрав п’ятірку простих і смачних рецептів - від сирних паличок до попкорну з карамеллю та шоколадом. Ці снеки готуються швидко, а з’їдаються ще швидше.

Інгредієнти

¾ склянки пшеничного борошна;

½ чайної ложки солі;

½ чайної ложки чорного перцю;

2 яйця;

2 ст. л. води;

500 г сиру моцарела;

1 склянка панірувальних сухарів;

¼ склянки рослинної олії;

¾ склянки томатного соусу.

Спосіб приготування

Крок 1

У невеликій мисці змішайте борошно, сіль і перець. В іншій неглибокій тарілці змішайте яйця і воду.

Крок 2

Сир моцарела поріжте на 12 однакових паличок. Готові палички занурте в яєчну суміш, потім обваляйте в борошняній суміші. Знову занурте в яєчну суміш, потім обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть на деко і поставте в морозильну камеру на 1 годину.

Крок 3

У великій сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажте заморожені сирні палички, у гарячій олії протягом 2-3 хвилин, періодично перевертаючи. За необхідності можна додавати олію ще. Обсмажені палички викладіть на паперові рушники, щоб стік зайвий жир.

Крок 4

Готові палички подавайте з томатним соусом.

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Інгредієнти

8 тонких скибочок бекону;

24 прямокутні масляні крекери.

Спосіб приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 120°C. Розріжте кожну скибочку бекону поперек на три частини, щоб вийшло 24 шматочки. Оберніть 1 скибочку бекону навколо кожного крекера. Розкладіть готові крекери на деко.

Крок 2

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці, поки бекон не стане хрустким, приблизно 1,5 години.

Інгредієнти

200 г вершкового сиру;

100 г ковбаси;

1/2 склянки тертої моцарели;

2 столові ложки подрібненого свіжого базиліку;

3/4 чайної ложки солі;

12 невеликих болгарських перців, розрізаних навпіл.

Спосіб приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть деко пергаментним папером.

Крок 2

Змішайте вершковий сир, ковбасу, моцарелу, базилік і сіль. Наповніть кожну з половинок болгарського перцю приблизно 1,5 ложки суміші вершкового сиру.

Крок 3

Викладіть перці на підготовлене деко і запікайте протягом 18-20 хвилин. Перед подачею можна прикрасити базиліком.

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Інгредієнти

200 г молочного шоколаду;

2 ст. л. молока;

350 г маршмелоу;

100 г печива.

Спосіб приготування

Крок 1

Зʼєднайте шоколад, молоко, 200 г маршмелоу і нагрійте на слабкому вогні, доки він не розплавиться. Викладіть масу у форму для запікання. Зверху викладіть зефір, що залишився.

Крок 2

Поставте в розігріту духовку на 180°C та випікайте, поки маршмелоу не підсмажиться.

Крок 3

Куштуйте десерт теплим, вмокаючи у зефірний соус печиво.

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Інгредієнти

1 упаковка солоного попкорну;

2 склянки цукрової пудри;

1 склянка олії;

2 ст. л. оцту;

100 г темного шоколаду;

100 г білого шоколаду;

1/2 склянки мигдалю;

3 ст. л. рослинної олії;

1 дрібка солі;

1/2 склянки води.

Спосіб приготування

Крок 1

Зʼєднайте цукрову пудру, олію, оцет і воду та готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи, доки суміш не стане однорідною і не змінить колір на карамельний.

Крок 2

Викладіть попкорн на тарілку та полийте готовою карамеллю. Потім дайте трохи охолонути.

Крок 3

Нагрійте подрібнений темний шоколад у мікрохвильовці або на водяній бані. Розтопленим шоколадом полийте попкорн з карамеллю і посипте подрібненим мигдалем. Та знову дайте охолонути.

Крок 4

Далі візьміть білий шоколад і розтопіть, як і темний. Потім полийте білим шоколадом готовий снек і поставте його охолонути.

Крок 5

Гострим ножем розріжте снек на квадрати розміром 4х4 см.

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Нагадаємо

Сьогодні о 22:00 за київським часом розпочнеться перший пів фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", у якому будуть виступати представники від України - гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray - під номером 5.