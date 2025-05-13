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Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися
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Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

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Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

Київ • УНН

 • 13489 перегляди

Сьогодні стартує Євробачення-2025 у Базелі. Ziferblat виступить під номером 5.

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

Сьогодні, у швейцарському Базелі розпочинається пісенний конкурс Євробачення-2025. УНН зібрав інформацію про те, як голосувати та де дивитися пісенний конкурс.

Дата та час першого півфіналу

Сьогодні, 13 травня о 22:00 за київським часом розпочнеться перший півфінал конкурсу у якому, зокрема, будуть виступати представники від України - гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" під номером 5.

Загалом у першому півфіналі виступлять:

1. Ісландія: VÆB - RÓA

2. Польща: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato

5. Україна: Ziferblat – Bird of Pray

6. Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Португалія: NAPA – Deslocado

8. Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter

9. Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama - Run With U

11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

12. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Нідерланди: Claude – C’est La Vie

14. Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake

15. Кіпр: Theo Evan – Shh

Згідно з рішенням організаторів Євробачення, у 2025 році всі країни, що входять до "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія), а також країна-господар – Швейцарія, братимуть участь у півфіналі, хоча вони вже автоматично проходять до фіналу.

Платформи для перегляду трансляції конкурсу

Дивитися конкурс можна буде:

· на телеканалі "Суспільне Культура";

· на офіційному вебсайті "Суспільне. Євробачення";

· на YouTube-каналі "Суспільне мовлення";

· на офіційному сайті Євробачення (без перекладу);

· cлухати на Радіо Промінь. 

Способи голосування

Глядачі з країн-учасниць можуть віддавати свої голоси за допомогою офіційного застосунку "Євробачення". Застосунок доступний для пристроїв на Windows, Android та iOS.

Також глядачі в країнах-учасницях можуть голосувати через телефони або SMS. Відповідні номери будуть вказані на екрані під час трансляції кожним національним мовником.

Окрім того, буде можливість проголосувати на сайті www.esc.vote (доступному протягом тижня прямих ефірів).

Країни, які голосують у першому півфіналі

13 травня мають право голосувати лише країни, які виступають саме сьогодні, зокрема й Україна.

Країни "Великої пятірки" ( Італія, Франція, Німеччина, Іспанія та Велика Британія" й країна-переможниця 2024 року автоматично у фіналі, але голосують у визначені жеребкуванням півфіналі.

Голосувати можна до 20 разів за країни, які вам сподобалися.

На "Євробаченні-2025" речницею від України стане співачка Jerry Heil: деталі29.04.25, 14:02 • 6500 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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