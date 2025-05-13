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Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть
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Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

Киев • УНН

 • 8274 просмотра

Сегодня стартует Евровидение-2025 в Базеле. Ziferblat выступит под номером 5.

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

Сегодня, в швейцарском Базеле начинается песенный конкурс Евровидение-2025, УНН собрал информацию о том, как голосовать и где смотреть песенный конкурс.

Дата и время первого полуфинала

Сегодня, 13 мая в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал конкурса, в котором, в частности, будут выступать представители от Украины - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" под номером 5.

Всего в первом полуфинале выступят:

1. Исландия: VÆB - RÓA

2. Польша: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato

5. Украина: Ziferblat – Bird of Pray

6. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Португалия: NAPA – Deslocado

8. Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter

9. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama - Run With U

11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

12. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Нидерланды: Claude – C’est La Vie

14. Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake

15. Кипр: Theo Evan – Shh

Согласно решению организаторов Евровидения, в 2025 году все страны, входящие в "Большую пятерку" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также страна-хозяйка – Швейцария, будут участвовать в полуфинале, хотя они уже автоматически проходят в финал.

Платформы для просмотра трансляции конкурса

Смотреть конкурс можно будет:

· на телеканале "Суспільне Культура";

· на официальном веб-сайте "Суспільне. Євробачення";

· на YouTube-канале "Суспільне мовлення";

· на официальном сайте Евровидения (без перевода);

· cлушать на Радио Промінь. 

Способы голосования

Зрители из стран-участниц могут отдавать свои голоса с помощью официального приложения "Евровидение". Приложение доступно для устройств на Windows, Android и iOS.

Также зрители в странах-участницах могут голосовать через телефоны или SMS. Соответствующие номера будут указаны на экране во время трансляции каждым национальным вещателем.

Кроме того, будет возможность проголосовать на сайте www.esc.vote (доступном в течение недели прямых эфиров).

Страны, которые голосуют в первом полуфинале

13 мая имеют право голосовать только страны, которые выступают именно сегодня, в том числе и Украина.

Страны "Большой пятерки" (Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания" и страна-победительница 2024 года автоматически в финале, но голосуют в определенные жеребьевкой полуфинале.

Голосовать можно до 20 раз за страны, которые вам понравились.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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