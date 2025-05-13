Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть
Киев • УНН
Сегодня стартует Евровидение-2025 в Базеле. Ziferblat выступит под номером 5.
Сегодня, в швейцарском Базеле начинается песенный конкурс Евровидение-2025, УНН собрал информацию о том, как голосовать и где смотреть песенный конкурс.
Дата и время первого полуфинала
Сегодня, 13 мая в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал конкурса, в котором, в частности, будут выступать представители от Украины - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" под номером 5.
Всего в первом полуфинале выступят:
1. Исландия: VÆB - RÓA
2. Польша: Justyna Steczkowska – GAJA
3. Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left
4. Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato
5. Украина: Ziferblat – Bird of Pray
6. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
7. Португалия: NAPA – Deslocado
8. Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
9. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights
10. Азербайджан: Mamagama - Run With U
11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta L’Italia
12. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
13. Нидерланды: Claude – C’est La Vie
14. Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake
15. Кипр: Theo Evan – Shh
Согласно решению организаторов Евровидения, в 2025 году все страны, входящие в "Большую пятерку" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также страна-хозяйка – Швейцария, будут участвовать в полуфинале, хотя они уже автоматически проходят в финал.
Платформы для просмотра трансляции конкурса
Смотреть конкурс можно будет:
· на телеканале "Суспільне Культура";
· на официальном веб-сайте "Суспільне. Євробачення";
· на YouTube-канале "Суспільне мовлення";
· на официальном сайте Евровидения (без перевода);
· cлушать на Радио Промінь.
Способы голосования
Зрители из стран-участниц могут отдавать свои голоса с помощью официального приложения "Евровидение". Приложение доступно для устройств на Windows, Android и iOS.
Также зрители в странах-участницах могут голосовать через телефоны или SMS. Соответствующие номера будут указаны на экране во время трансляции каждым национальным вещателем.
Кроме того, будет возможность проголосовать на сайте www.esc.vote (доступном в течение недели прямых эфиров).
Страны, которые голосуют в первом полуфинале
13 мая имеют право голосовать только страны, которые выступают именно сегодня, в том числе и Украина.
Страны "Большой пятерки" (Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания" и страна-победительница 2024 года автоматически в финале, но голосуют в определенные жеребьевкой полуфинале.
Голосовать можно до 20 раз за страны, которые вам понравились.
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