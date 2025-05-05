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Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день

Київ • УНН

 • 3440 перегляди

Відкрийте для себе 5 смачних та простих рецептів з творогу: млинці з медом, боул з фруктами, лаймовий чізкейк, вафлі та ароматні сирні коржі.

Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день

Творожний сир — це один з найпоширеніших інгредієнтів у стравах української кухні. З нього роблять начинку для вареників або ж сирники, але насправді з творога можна приготувати ще безліч цікавих страв. Він чудово підходить як для солодких, так і солоних страв — сніданків, десертів, перекусів, випічки. 

УНН зібрав 5 смачних і простих у приготуванні рецептів, які обов’язково варто спробувати вдома. 

Млинці з сиром і медом-лимоном

Інгридієнти:

  • 6 яєць;
    • 500 г творожного сиру;
      • 2 ст. л. меду;
        • 2 ст. л. вершкового масла;
          • 2 ч. л. ваніліну;
            • 1 ч. л. лимонної цедри;
              • 1½ склянки пшеничного борошна;
                • 1 ч. л. розпушувача;
                  • 1 ч.л. харчової соди;
                    • ½ ч.л. солі;

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                      Спосіб приготування 

                      Крок 1

                      Змішайте яйця, сир, мед, масло, ваніль і цедру. Додайте борошно, розпушувач, соду і сіль. Добре перемішайте.

                      Крок 2

                      Вилийте близько 1/4 склянки тіста на гарячу, злегка змащену олією сковороду. Готуйте на середньому вогні близько 2 хвилин.  Перевернути млинці необхідно, коли на тісті почнуть зʼявлятися бульбашки. Готуйте ще 2 хвилини або поки обидва боки не стануть коричневими. Подавайте теплими з кленовим сиропом або ягодами.

                      Боул з творогом

                      Інгредієнти:

                      • ¾ склянки знежиреного творожного сиру;
                        • ¾ склянки свіжої малини, чорниці та/або ожини;
                          • ¼ склянки очищеного і нарізаного ківі;
                            • ¼ склянки граноли;
                              • 2 ст. л. нарізаних сушених абрикосів;
                                • 1 ч. л. насіння чіа.

                                  Спосіб приготування:

                                  У широку неглибоку миску викладіть сир. Зверху викладіть фрукти, гранулу та посипте насіння чіа. 

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                                  Лаймовий чизкейк

                                  Інгредієнти:

                                  • 1 склянка подрібнених крекерів;
                                    • ¼ склянки розтопленого вершкового масла;
                                      • 1 ч.л. цукру;
                                        • 1 пакетик суміші для приготування желе зі смаком лайма (або можна будь-який інший смак);
                                          • ¾ склянки окропу;
                                            • 1 ½ склянки творожного сиру;
                                              • 200 г вершкового сиру;
                                                • лайм для прикраси.

                                                  Спосіб приготування 

                                                  Крок 1

                                                  У невеликій мисці змішайте крекери, масло та цукор. Викладіть суміш на дно квадратної форми для випічки та поставте до холодильника охолонути.

                                                  Крок 2

                                                  У великій мисці змішайте суміш желе і окріп. Розмішуйте, поки желатин не розчиниться. Відставте в сторону.

                                                  Читайте також: Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

                                                  Крок 3

                                                  За допомогою блендера зʼєднайте творожний та вершковий сир. Далі влийте 1/2 склянки сирної суміші в желатинову суміш. Додайте сирну суміш, що залишилася, і збийте до однорідної маси. Викладіть начинку поверх суміші з крекерів.

                                                  Крок 4

                                                  Накрийте десерт харчовою плівкою і поставте у холодильник на  8-24 години. 

                                                  Крок 5

                                                  Поріжте на квадратні шматочки та прикрасьте лаймом.

                                                  Творожні вафлі

                                                  Інгредієнти:

                                                  • 700 г  творожного сиру;
                                                    • 1 склянка пшеничного борошна; 
                                                      • ½ склянки цільнозернового борошна;
                                                        • 2 ст.л. цукру;
                                                          • 1 ст. л. розпушувача;
                                                            • ½ склянки молока;
                                                              • 3 яєчні білки;
                                                                • ¼ склянки арахісового масла;
                                                                  • ¼ склянки соняшникової олії;
                                                                    • свіжа чорниця (за бажанням);
                                                                      • мед або кленовий сироп (за бажанням).

                                                                        Здорове харчування без зайвих зусиль: чому і які продукти потрібно заморожувати 28.02.25, 08:23 • 424564 перегляди

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                                                                        Крок 1

                                                                        Блендером подрібніть творожний сир до кремової маси.

                                                                        Крок 2

                                                                        Відкладіть 1½ склянки збитого сиру. Перекладіть решту збитого сиру в герметичний контейнер. 

                                                                        Крок 3

                                                                        У середній мисці змішайте борошно двох видів, цукор, розпушувач і сіль.

                                                                        Крок 4

                                                                        В іншій мисці збийте 1½ склянки збитого сиру, молоко, яєчні білки, арахісове масло та олію.

                                                                        Крок 5

                                                                        Додайте в борошняну суміш та добре перемішайте.

                                                                        Крок 6

                                                                        Викладіть тісто в попередньо розігріту, злегка змащену олією вафельницю. Закрийте кришку та смажте вафлю до готовності.

                                                                        Крок 7

                                                                        Подавайте з додатковою порцією збитого сиру. За бажання прикрасьте чорницею та полийте медом.

                                                                        Готуємо смачні оладки з яблуками: простий рецепт для ідеального вихідного сніданку09.11.24, 07:36 • 28556 переглядiв

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                                                                        Інгредієнти: 

                                                                        • 1 склянка творожного сиру;
                                                                          • 2 яйця;
                                                                            • ½ ч. л. сушеного часнику;
                                                                              • ½ ч. л. сушеної цибулі;
                                                                                • 1½ ч. л. італійської приправи

                                                                                  Спосіб приготування

                                                                                  Крок 1

                                                                                  Змішайте всі інгредієнти в блендері. 

                                                                                  Крок 2

                                                                                  Вилийте тісто у форму для випічки розміром ¼, застелену пергаментним папером. 

                                                                                  Крок 3

                                                                                  Випікайте коржі 35 хвилин за температури 170°C.

                                                                                  Аліна Волянська

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