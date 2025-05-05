Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день
Київ • УНН
Відкрийте для себе 5 смачних та простих рецептів з творогу: млинці з медом, боул з фруктами, лаймовий чізкейк, вафлі та ароматні сирні коржі.
Творожний сир — це один з найпоширеніших інгредієнтів у стравах української кухні. З нього роблять начинку для вареників або ж сирники, але насправді з творога можна приготувати ще безліч цікавих страв. Він чудово підходить як для солодких, так і солоних страв — сніданків, десертів, перекусів, випічки.
УНН зібрав 5 смачних і простих у приготуванні рецептів, які обов’язково варто спробувати вдома.
Млинці з сиром і медом-лимоном
Інгридієнти:
- 6 яєць;
- 500 г творожного сиру;
- 2 ст. л. меду;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 2 ч. л. ваніліну;
- 1 ч. л. лимонної цедри;
- 1½ склянки пшеничного борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1 ч.л. харчової соди;
- ½ ч.л. солі;
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Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте яйця, сир, мед, масло, ваніль і цедру. Додайте борошно, розпушувач, соду і сіль. Добре перемішайте.
Крок 2
Вилийте близько 1/4 склянки тіста на гарячу, злегка змащену олією сковороду. Готуйте на середньому вогні близько 2 хвилин. Перевернути млинці необхідно, коли на тісті почнуть зʼявлятися бульбашки. Готуйте ще 2 хвилини або поки обидва боки не стануть коричневими. Подавайте теплими з кленовим сиропом або ягодами.
Боул з творогом
Інгредієнти:
- ¾ склянки знежиреного творожного сиру;
- ¾ склянки свіжої малини, чорниці та/або ожини;
- ¼ склянки очищеного і нарізаного ківі;
- ¼ склянки граноли;
- 2 ст. л. нарізаних сушених абрикосів;
- 1 ч. л. насіння чіа.
Спосіб приготування:
У широку неглибоку миску викладіть сир. Зверху викладіть фрукти, гранулу та посипте насіння чіа.
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Лаймовий чизкейк
Інгредієнти:
- 1 склянка подрібнених крекерів;
- ¼ склянки розтопленого вершкового масла;
- 1 ч.л. цукру;
- 1 пакетик суміші для приготування желе зі смаком лайма (або можна будь-який інший смак);
- ¾ склянки окропу;
- 1 ½ склянки творожного сиру;
- 200 г вершкового сиру;
- лайм для прикраси.
Спосіб приготування
Крок 1
У невеликій мисці змішайте крекери, масло та цукор. Викладіть суміш на дно квадратної форми для випічки та поставте до холодильника охолонути.
Крок 2
У великій мисці змішайте суміш желе і окріп. Розмішуйте, поки желатин не розчиниться. Відставте в сторону.
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Крок 3
За допомогою блендера зʼєднайте творожний та вершковий сир. Далі влийте 1/2 склянки сирної суміші в желатинову суміш. Додайте сирну суміш, що залишилася, і збийте до однорідної маси. Викладіть начинку поверх суміші з крекерів.
Крок 4
Накрийте десерт харчовою плівкою і поставте у холодильник на 8-24 години.
Крок 5
Поріжте на квадратні шматочки та прикрасьте лаймом.
Творожні вафлі
Інгредієнти:
- 700 г творожного сиру;
- 1 склянка пшеничного борошна;
- ½ склянки цільнозернового борошна;
- 2 ст.л. цукру;
- 1 ст. л. розпушувача;
- ½ склянки молока;
- 3 яєчні білки;
- ¼ склянки арахісового масла;
- ¼ склянки соняшникової олії;
- свіжа чорниця (за бажанням);
- мед або кленовий сироп (за бажанням).
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Спосіб приготування
Крок 1
Блендером подрібніть творожний сир до кремової маси.
Крок 2
Відкладіть 1½ склянки збитого сиру. Перекладіть решту збитого сиру в герметичний контейнер.
Крок 3
У середній мисці змішайте борошно двох видів, цукор, розпушувач і сіль.
Крок 4
В іншій мисці збийте 1½ склянки збитого сиру, молоко, яєчні білки, арахісове масло та олію.
Крок 5
Додайте в борошняну суміш та добре перемішайте.
Крок 6
Викладіть тісто в попередньо розігріту, злегка змащену олією вафельницю. Закрийте кришку та смажте вафлю до готовності.
Крок 7
Подавайте з додатковою порцією збитого сиру. За бажання прикрасьте чорницею та полийте медом.
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Сирні коржі
Інгредієнти:
- 1 склянка творожного сиру;
- 2 яйця;
- ½ ч. л. сушеного часнику;
- ½ ч. л. сушеної цибулі;
- 1½ ч. л. італійської приправи
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте всі інгредієнти в блендері.
Крок 2
Вилийте тісто у форму для випічки розміром ¼, застелену пергаментним папером.
Крок 3
Випікайте коржі 35 хвилин за температури 170°C.