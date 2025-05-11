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Домашня піца для недільної вечері: 3 смачних рецепти

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Зробіть недільний вечір особливим, приготувавши домашню піцу за одним з трьох запропонованих рецептів: грибна, вегетаріанська або з карамелізованою цибулею та козячим сиром.

Домашня піца для недільної вечері: 3 смачних рецепти

Після метушливого тижня так хочеться зібратись усією сімʼєю вдома й приготувати щось справді смачне. Домашня піца — ідеальний варіант: кожен може обрати улюблену начинку, а сам процес готування легко перетворити на маленьке сімейне свято. 

УНН зібрав три смачні рецепти, які зроблять вашу неділю смачною, затишною й сімейною.  

Домашня грибна піца

Інгредієнти для тіста для піци:

  • 1,5 склянки теплої води;
    • 1 пакетик сухих дріжджів;
      • 490 г пшеничного борошна;
        • 2 столові ложки оливкової олії;
          • 2 чайні ложки солі;
            • 1 чайна ложка цукру

              Для начинки:

              • оливкова олія;
                • кукурудзяне борошно;
                  • томатний соус;
                    • твердий сир моцарелла;
                      • сир Фонтіна;
                        • сир пармезан;
                          • сир фетагриби;
                            • солодкий перець;
                              • пепероні;
                                • чорні оливки;
                                  • свіжий базилік;
                                    • рукола;
                                      • песто;
                                        • цибуля;
                                          • шинка.

                                            Спосіб приготування

                                              Крок 1

                                            Всипте у теплу воду дріжджі і залиште їх на 5 хвилин до повного розчинення. Потім перемішайте, якщо дріжджі не розчинилися повністю.

                                            Крок 2

                                            До дріжджів додайте борошно, сіль, цукор і оливкову олію та добре перемішайте. Для цього можна використати тісто із або замінити тісто вручну. Тісто має бути трохи липким або липким на дотик. Якщо воно занадто вологе, посипте його ще трохи борошном.

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                                            Крок 3

                                            Змастіть миску тонким шаром оливкової олії. Помістіть тісто для піци в миску. Та поставте тісто в тепле місце на 1,5 години, щоб воно піднялося.

                                            Крок 4 

                                            Тісто розділіть на дві частини. Покладіть кожну в окрему миску, накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин. Розігрійте духовку до 250°C.

                                            Крок 5

                                            Розкатайте тісто товщиною приблизно 1,5 см. Далі змастіть верх тіста оливковою олією і залиште його ще на 10-15 хвилин. Потім посипте піцу кукурудзяним борошном.

                                            Після цього змастіть томатним соусом, посипте сиром і помістіть решту інгредієнтів на піцу.

                                            Крок 6

                                            Поставте піцу в розігріту духовку та випікайте протягом 10-15 хвилин.

                                            Вегетаріанська піца

                                             Інгредієнти для тіста:

                                            • 300 г пшеничного борошна;
                                              • 1 ч.л. сухих дріжджів;
                                                • 1 ч.л. солі;
                                                  • 1 ст.л. оливкової олії;

                                                    Для начинки:

                                                    • 100 мл томатного соусу;
                                                      • свіжий базилік;
                                                        • 1 зубчик часнику;
                                                          • 125 г моцарели;
                                                            • тертий пармезан;
                                                              • помідори черрі;

                                                                Час для теплого чаю: 4 простих та ароматних рецепти09.05.25, 14:58 • 3773 перегляди

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                                                                Крок 1

                                                                Висипте борошно у велику миску, додайте дріжджі та сіль та влийте 200 мл теплої води та оливкову олію і добре перемішайте. Перекладіть на злегка присипану борошном поверхню і вимішуйте 5 хвилин до однорідної консистенції. Накрийте чайним рушником і відставте в сторону. 

                                                                Крок 2

                                                                Змішайте томатний соус, базилік та часник. 

                                                                Крок 3

                                                                На посипаній борошном поверхні розкачайте тісто качалкою у великі круги, приблизно 25 см в діаметрі. Тісто має бути дуже тонким, через те, що воно буде підніматися в духовці. Перекладіть тісто на два присипані борошном дека.

                                                                Крок 4

                                                                Нагріти духовку до 220°C. Змастіть тісто соусом. Далі посипте все сиром і викладіть помідори. Зверху попшикайте оливковою олією. Поставте піцу випікатися на 8-10 хвилин. Перед подачею посипте листям базиліка.

                                                                Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки07.05.25, 16:29 • 47197 переглядiв

                                                                Піца з карамелізованою цибулею та козячим сиром

                                                                Інгредієнти для тіста:

                                                                • 125 г пшеничного цільнозернового борошна;
                                                                  • ½ ч.л. сухих дріжджів;
                                                                    • дрібка солі;
                                                                      • 1 ч. л. олії;

                                                                        Для начинки:

                                                                        • 2 цибулини;
                                                                          • 2 ч.л. олії;
                                                                            • 2 ч.л. бальзамічного оцту;
                                                                              • 160 г листя шпинату;
                                                                                • 2 великі зубчики часнику;
                                                                                  • 50 г м'якого козячого сиру;
                                                                                    • 4 оливки;
                                                                                      • 1 ч.л. соняшникового насіння;

                                                                                        Спосіб приготування

                                                                                         Крок 1

                                                                                        Розігріти духовку до 220°C. Зʼєднайте борошно дріжджі, сіль, олію і трохи менше 100 мл теплої води, а потім перемішайте. Вимішуйте в міксері близько 5 хвилин, але якщо ви робите це вручну, перекладіть тісто на робочу поверхню і вимішуйте близько 10 хвилин. Залиште тісто в мисці і накрийте рушником, поки будете готувати начинку.  

                                                                                        Тісто не потрібно вистоювати протягом певного часу - просто дайте йому постояти.

                                                                                        Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі01.05.25, 16:44 • 151958 переглядiв

                                                                                        Крок 2

                                                                                        По тушкуйте цибулю з олією, 4 ст.л. води та бальзамічним оцтом. Накрийте кришкою і готуйте 15 хвилин, періодично помішуючи. По приготуванню цибуля повинна стати золотистою, а вся рідина випаруватися. Перекладіть цибулю на тарілку. А на сковорідку додайте шпинат і часник та обсмажте.

                                                                                        Крок 3

                                                                                        Дістаньте тісто з миски і розріжте навпіл та розкатайте овал діаметром 25-15 см. 

                                                                                        Крок 4

                                                                                        На тісто викладіть шпинат, потім цибулю, сир і посипте оливками та насінням соняшника. Випікайте 15 хвилин.

                                                                                        5 квітня - Міжнародний день супу: рецепти, які варто спробувати кожному 05.04.25, 07:00 • 426101 перегляд

                                                                                        Аліна Волянська

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