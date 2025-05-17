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Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

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Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

Київ • УНН

 • 2352 перегляди

17 травня – День волоського горіха! Спробуйте приготувати горіхову пасту, халву, печиво з шоколадом та горіхами або чурчхелу за простими рецептами.

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

Сьогодні, 17 травня, у світі  відзначається подія, присвячена корисному та смачному харчовому продукту – горіху – День волоського горіха, який відзначається з 1949 року. УНН зібрав декілька простих рецептів солодощів, які можна приготувати з волоських горіхів.

День волоського горіха

17 травня кожного року відзначається подія, присвячена корисному та смачному харчовому продукту – горіху – День волоського горіха. Цю дату започаткували американські виробники волоських горіхів, зокрема у штаті Каліфорнія - одному з найбільших регіонів вирощування горіхів у світі.

Національний день волоських горіхів існує у США з 1949 року, коли Рада з маркетингу волоських горіхів у США заснувала цей день з метою відзначення та просування цього смачного та поживного горіха. Президент США Дуайт Д. Ейзенхауер зробив цей день державним святом у 1958 році.

Волоський горіх - це один з найдавніших "суперфудів" людства. Археологи знаходили залишки волоських горіхів у руїнах давніх поселень, яким понад 7 тис. років. Вважається, що родом він із Середньої Азії, а завдяки торгівельним шляхам потрапив до Греції, Риму, а згодом - і до всієї Європи. Саме звідти і назва - "волоський", бо через територію Волощини (сучасна Румунія) цей горіх з’явився на наших землях.

Горіхова паста

Інгредієнти:

  • горіхи;
    • сіль;
      • мед або згущене молоко чи карамель.

        Спосіб приготування

        Крок 1

        200 г горіхів злегка обсмажте у печі або на сковороді, щоб шкірка легко відлущилася від ядра і горіх мав більш маслянистий смак.

        Крок 2

        Горіхи помість у блендер та перемоліть до маслянистої маси. Якщо не виходить, додати 1-2 столові ложки рафінованої олії. Можна горіхи перемолоти на м’ясорубці з міленькою сіточкою, але маса буде більш піщана.

        Крок 3

        Злегка підсоліть утворену масу, додайте кілька ложок меду (краще вливати потроху і переміщувати, орієнтуючись на власний смак). Замість меду можна використовувати карамель (розплавлений цукор) або згущене молоко. Паста готова до вживання.

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        Горіхова халва

        Інгредієнти:

        • 400 г смажених волоських горіхів;
          • 1 білок;
            • 55 г води;
              • 200 г цукру.

                Спосіб приготування

                Крок 1

                Обсмажте горіхи, після чого перемоліть або перебийте блендером до в'язкої маси.

                Крок 2

                Збийте яєчний білок з щіпкою солі до стійкої піни.

                Крок 3

                В каструлі з'єднати цукор і воду, щоб зварити сироп. Варити після закипання 3 хв.

                Крок 4

                Гарячий сироп струйкою влити в збитий білок, постійно збиваючи міксером на великих обертах впродовж 3-х хвилин.

                Крок 5

                З'єднати горіхи з білком, гарно вимішати. Форму по об'єму готової суміші застелити пергаментом, викласти халву, добре утрамбувати. Поставити в холодильник для застигання. Після того, як суміш застигне, можете діставати з холодильника, та куштувати смачну халву.

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                Печиво з шоколадом та горіхами

                Інгредієнти:

                • 340 г борошна;
                  • 2 яйця;
                    • 150 г цукрової пудри;
                      • ванільний екстракт або ванілін;
                        • 200 г вершкового масла;
                          • 10 г розпушувача;
                            • 100 г горіхів;
                              • 150 г шоколаду.

                                Спосіб приготування

                                Крок 1

                                М'яке вершкове масло збити з цукровою пудрою. По одному додати яйця. Ще раз збити до однорідної маси. Всипати борошно, розпушувач, ванілін. Перемішати. Додати подрібнені горіхи та шоколад.

                                Крок 2

                                На пергамент тісто викласти ложкою, яку кожен раз змочуємо в воді. Ставимо в розігріту духовку на 12-15 хвилин, при температурі 170 градусів. Випікаємо до гарного, золотавого кольору, після чого можна куштувати.

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                                Чурчхела

                                Інгредієнти:

                                • сік 1 л;
                                  • борошно 50 г;
                                    • цукор 2 ст.л;
                                      • волоський горіх 400 г.

                                        Спосіб приготування

                                        Крок 1

                                        Спочатку волоські горіхи підсушити на сухій пательні, після чого нанизати їх на подвійну нитку, зробивши на кінцях вузли.

                                        Крок 2

                                        Влийте сік у кастрюлю, додавши туди цукор і борошно. Варити на повільному вогні до загустіння, близько 20-30 хвилин.

                                        Крок 3

                                        Трохи остудити та занурити горішки у цю масу. Покласти на 15 хвилин на тарілку, а потім повторно занурити у сік. За бажанням можна занурити втретє.

                                        Крок 4

                                        Потім підвісити сушитися на 2-3 дні в сухе місце без сонця.

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                                        Павло Башинський

                                        Павло Башинський

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