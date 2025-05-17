Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха
Київ • УНН
17 травня – День волоського горіха! Спробуйте приготувати горіхову пасту, халву, печиво з шоколадом та горіхами або чурчхелу за простими рецептами.
Сьогодні, 17 травня, у світі відзначається подія, присвячена корисному та смачному харчовому продукту – горіху – День волоського горіха, який відзначається з 1949 року. УНН зібрав декілька простих рецептів солодощів, які можна приготувати з волоських горіхів.
День волоського горіха
17 травня кожного року відзначається подія, присвячена корисному та смачному харчовому продукту – горіху – День волоського горіха. Цю дату започаткували американські виробники волоських горіхів, зокрема у штаті Каліфорнія - одному з найбільших регіонів вирощування горіхів у світі.
Національний день волоських горіхів існує у США з 1949 року, коли Рада з маркетингу волоських горіхів у США заснувала цей день з метою відзначення та просування цього смачного та поживного горіха. Президент США Дуайт Д. Ейзенхауер зробив цей день державним святом у 1958 році.
Волоський горіх - це один з найдавніших "суперфудів" людства. Археологи знаходили залишки волоських горіхів у руїнах давніх поселень, яким понад 7 тис. років. Вважається, що родом він із Середньої Азії, а завдяки торгівельним шляхам потрапив до Греції, Риму, а згодом - і до всієї Європи. Саме звідти і назва - "волоський", бо через територію Волощини (сучасна Румунія) цей горіх з’явився на наших землях.
Горіхова паста
Інгредієнти:
- горіхи;
- сіль;
- мед або згущене молоко чи карамель.
Спосіб приготування
Крок 1
200 г горіхів злегка обсмажте у печі або на сковороді, щоб шкірка легко відлущилася від ядра і горіх мав більш маслянистий смак.
Крок 2
Горіхи помість у блендер та перемоліть до маслянистої маси. Якщо не виходить, додати 1-2 столові ложки рафінованої олії. Можна горіхи перемолоти на м’ясорубці з міленькою сіточкою, але маса буде більш піщана.
Крок 3
Злегка підсоліть утворену масу, додайте кілька ложок меду (краще вливати потроху і переміщувати, орієнтуючись на власний смак). Замість меду можна використовувати карамель (розплавлений цукор) або згущене молоко. Паста готова до вживання.
Домашня піца для недільної вечері: 3 смачних рецепти11.05.25, 15:03 • 18775 переглядiв
Горіхова халва
Інгредієнти:
- 400 г смажених волоських горіхів;
- 1 білок;
- 55 г води;
- 200 г цукру.
Спосіб приготування
Крок 1
Обсмажте горіхи, після чого перемоліть або перебийте блендером до в'язкої маси.
Крок 2
Збийте яєчний білок з щіпкою солі до стійкої піни.
Крок 3
В каструлі з'єднати цукор і воду, щоб зварити сироп. Варити після закипання 3 хв.
Крок 4
Гарячий сироп струйкою влити в збитий білок, постійно збиваючи міксером на великих обертах впродовж 3-х хвилин.
Крок 5
З'єднати горіхи з білком, гарно вимішати. Форму по об'єму готової суміші застелити пергаментом, викласти халву, добре утрамбувати. Поставити в холодильник для застигання. Після того, як суміш застигне, можете діставати з холодильника, та куштувати смачну халву.
Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора 13.05.25, 13:48 • 90104 перегляди
Печиво з шоколадом та горіхами
Інгредієнти:
- 340 г борошна;
- 2 яйця;
- 150 г цукрової пудри;
- ванільний екстракт або ванілін;
- 200 г вершкового масла;
- 10 г розпушувача;
- 100 г горіхів;
- 150 г шоколаду.
Спосіб приготування
Крок 1
М'яке вершкове масло збити з цукровою пудрою. По одному додати яйця. Ще раз збити до однорідної маси. Всипати борошно, розпушувач, ванілін. Перемішати. Додати подрібнені горіхи та шоколад.
Крок 2
На пергамент тісто викласти ложкою, яку кожен раз змочуємо в воді. Ставимо в розігріту духовку на 12-15 хвилин, при температурі 170 градусів. Випікаємо до гарного, золотавого кольору, після чого можна куштувати.
Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти10.05.25, 09:30 • 97298 переглядiв
Чурчхела
Інгредієнти:
- сік 1 л;
- борошно 50 г;
- цукор 2 ст.л;
- волоський горіх 400 г.
Спосіб приготування
Крок 1
Спочатку волоські горіхи підсушити на сухій пательні, після чого нанизати їх на подвійну нитку, зробивши на кінцях вузли.
Крок 2
Влийте сік у кастрюлю, додавши туди цукор і борошно. Варити на повільному вогні до загустіння, близько 20-30 хвилин.
Крок 3
Трохи остудити та занурити горішки у цю масу. Покласти на 15 хвилин на тарілку, а потім повторно занурити у сік. За бажанням можна занурити втретє.
Крок 4
Потім підвісити сушитися на 2-3 дні в сухе місце без сонця.
Як приготувати пастилу вдома: 3 смачних рецепти06.05.25, 13:17 • 10700 переглядiв