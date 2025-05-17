Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

Сьогодні, 17 травня, у світі відзначається подія, присвячена корисному та смачному харчовому продукту – горіху – День волоського горіха, який відзначається з 1949 року. УНН зібрав декілька простих рецептів солодощів, які можна приготувати з волоських горіхів.

День волоського горіха

17 травня кожного року відзначається подія, присвячена корисному та смачному харчовому продукту – горіху – День волоського горіха. Цю дату започаткували американські виробники волоських горіхів, зокрема у штаті Каліфорнія - одному з найбільших регіонів вирощування горіхів у світі.

Національний день волоських горіхів існує у США з 1949 року, коли Рада з маркетингу волоських горіхів у США заснувала цей день з метою відзначення та просування цього смачного та поживного горіха. Президент США Дуайт Д. Ейзенхауер зробив цей день державним святом у 1958 році.

Волоський горіх - це один з найдавніших "суперфудів" людства. Археологи знаходили залишки волоських горіхів у руїнах давніх поселень, яким понад 7 тис. років. Вважається, що родом він із Середньої Азії, а завдяки торгівельним шляхам потрапив до Греції, Риму, а згодом - і до всієї Європи. Саме звідти і назва - "волоський", бо через територію Волощини (сучасна Румунія) цей горіх з’явився на наших землях.

Горіхова паста

Інгредієнти:

горіхи;

сіль;

мед або згущене молоко чи карамель.

Спосіб приготування

Крок 1

200 г горіхів злегка обсмажте у печі або на сковороді, щоб шкірка легко відлущилася від ядра і горіх мав більш маслянистий смак.

Крок 2

Горіхи помість у блендер та перемоліть до маслянистої маси. Якщо не виходить, додати 1-2 столові ложки рафінованої олії. Можна горіхи перемолоти на м’ясорубці з міленькою сіточкою, але маса буде більш піщана.

Крок 3

Злегка підсоліть утворену масу, додайте кілька ложок меду (краще вливати потроху і переміщувати, орієнтуючись на власний смак). Замість меду можна використовувати карамель (розплавлений цукор) або згущене молоко. Паста готова до вживання.

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Горіхова халва

Інгредієнти:

400 г смажених волоських горіхів;

1 білок;

55 г води;

200 г цукру.

Спосіб приготування

Крок 1

Обсмажте горіхи, після чого перемоліть або перебийте блендером до в'язкої маси.

Крок 2

Збийте яєчний білок з щіпкою солі до стійкої піни.

Крок 3

В каструлі з'єднати цукор і воду, щоб зварити сироп. Варити після закипання 3 хв.

Крок 4

Гарячий сироп струйкою влити в збитий білок, постійно збиваючи міксером на великих обертах впродовж 3-х хвилин.

Крок 5

З'єднати горіхи з білком, гарно вимішати. Форму по об'єму готової суміші застелити пергаментом, викласти халву, добре утрамбувати. Поставити в холодильник для застигання. Після того, як суміш застигне, можете діставати з холодильника, та куштувати смачну халву.

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Печиво з шоколадом та горіхами

Інгредієнти:

340 г борошна;

2 яйця;

150 г цукрової пудри;

ванільний екстракт або ванілін;

200 г вершкового масла;

10 г розпушувача;

100 г горіхів;

150 г шоколаду.

Спосіб приготування

Крок 1

М'яке вершкове масло збити з цукровою пудрою. По одному додати яйця. Ще раз збити до однорідної маси. Всипати борошно, розпушувач, ванілін. Перемішати. Додати подрібнені горіхи та шоколад.

Крок 2

На пергамент тісто викласти ложкою, яку кожен раз змочуємо в воді. Ставимо в розігріту духовку на 12-15 хвилин, при температурі 170 градусів. Випікаємо до гарного, золотавого кольору, після чого можна куштувати.

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Чурчхела

Інгредієнти:

сік 1 л;

борошно 50 г;

цукор 2 ст.л;

волоський горіх 400 г.

Спосіб приготування

Крок 1

Спочатку волоські горіхи підсушити на сухій пательні, після чого нанизати їх на подвійну нитку, зробивши на кінцях вузли.

Крок 2

Влийте сік у кастрюлю, додавши туди цукор і борошно. Варити на повільному вогні до загустіння, близько 20-30 хвилин.

Крок 3

Трохи остудити та занурити горішки у цю масу. Покласти на 15 хвилин на тарілку, а потім повторно занурити у сік. За бажанням можна занурити втретє.

Крок 4

Потім підвісити сушитися на 2-3 дні в сухе місце без сонця.

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