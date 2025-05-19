Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків
Ексклюзив
09:06 • 9142 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

09:01 • 37545 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
08:32 • 17240 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
08:30 • 18469 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
07:57 • 17419 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
06:58 • 15471 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
05:46 • 34890 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

18 травня, 16:47 • 33702 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

18 травня, 14:58 • 73212 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

18 травня, 13:32 • 72318 перегляди

Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2м/с
67%
745мм
Популярнi новини

Трамп побажав Байдену швидкого одужання після виявлення раку простати у 46-го президента США

19 травня, 00:53 • 34778 перегляди

Австрія може взяти участь у миротворчій місії в Україні - міністерка оборони

19 травня, 02:09 • 10454 перегляди

Проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії: підраховано 100% голосів

19 травня, 02:36 • 30057 перегляди

ЗСУ показали знищення двох російських танків на Торецькому напрямку: деталі операції

19 травня, 02:58 • 20087 перегляди

Макрон і Мелоні посварилися через Україну, Мерц намагається залагодити суперечку - FT

19 травня, 03:27 • 28444 перегляди
Публікації

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

09:01 • 37511 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

05:46 • 34875 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 215236 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 428367 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 353420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

10:11 • 3456 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 93446 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 180800 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 83832 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 85226 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

Київ • УНН

 • 3442 перегляди

Дізнайтеся, як варити рис, гречку, пшоно, булгур, кус-кус, манку, кукурудзяну крупу та вівсянку. Поради щодо приготування смачних гарнірів без зайвих зусиль.

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

Усі хоч раз викидали переварену гречку або рис, який злипся в грудку. А хочеться швидко, смачно й без нервів приготувати собі обід чи вечерю. Втім, з крупами це вдається не завжди. УНН зібрав базові правила приготування: скільки і як варити різні крупи, аби мати смачний гарнір.

Деталі

Рис

  • Пропорція: 1:2
    • Час: 15–20 хв

      Щоб рис не злякався, перед тим як його варти — необхідно добре промити в холодній воді. Промивати треба доти, доки вона не буде прозорою. На 1 склянку рису потрібно 2 склянки води. Аби приготувати смачний рис — готувати його варто на слабкому вогні під кришкою протягом 15-20 хв, час від часу помішуючи. Не забудьте підсолити. Після того, як ви його зварили, дайте йому ще постояти 10 хвилин, до його повного приготування.

      Після рекомендуємо додати шматочок масла. Так рис буде смакувати краще.

      Домашня піца для недільної вечері: 3 смачних рецепти11.05.25, 15:03 • 18824 перегляди

      Гречка

      • Пропорція: 1:2
        • Час: 15–20 хв

          Насправді, готувати цю крупу доволі просто. Спочатку потрібно промити гречку холодною водою, до прозорості води. Далі залийте крупу окропом в пропорції 1:2, підсоліть та доведіть до кипіння. Після цього необхідно зменшити вогонь та варити її ще 15-20 хвилин під кришкою. Також, можна спробувати перед варінням посмажити гречку. Тоді гарнір вийде більш ароматним. 

          У гречку також можна покласти шматочок масла.

          Пшоно

          • Пропорція: 1:2,5
            • Час: 20–25 хв

              У пшоняної каші є особливість - вона може гірчити. Аби цього позбутися, перед варінням можна обрати крупу окропом або ж просто промити в гарячій воді. Пшоно вариться в пропорції 1:2,5 протягом 20-25 хвилин. Пшоно добре поєднується із вершковим маслом, а також можна готувати цю крупу на молоці у тих самих пропорціях, що і на воді.

              Булгур

              • Пропорція: 1:2
                • Час: 10–15 хв

                  Перед тим як варити булгур, його потрібно промити в холодній воді, а потім обсмажити на вершковому маслі або оливковій олії. Далі прямо в сковорідку потрібно налити води у пропорції 1:2. Готувати його треба протягом 10-15 хвилин, після того, як випарується вся вода, потримати його під закритою кришкою ще 5 хвилин.

                  Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти 14.05.25, 12:18 • 94661 перегляд

                  Кус-кус

                  • Пропорція: 1:1 
                    • Час: 5 хв

                      Однією з найзручніших круп є кус-кус, який і не зовсім крупа, бо це крупʼяні зерна. Але він зручний тим, що його не потрібно варити, а лиш просто залити окропом в пропорції 1:1 і залишити настоюватися 5 хвилин.  Або також можна залити його водою і поставити в мікрохвильову піч на 1-2 хвилини.

                      Манна крупа

                      • Пропорція: 1:5
                        • Час: 5 хв

                          Найбільша складність - приготувати манку без грудочок. Проте не все так складно як здається. Щоб уникнути грудочок, манку треба сипати у вже киплячу воду або молоко тонкою цівкою, постійно помішуючи ложкою або вінчиком. Головне також дотриматися пропорцій - 1:5 і варити слід на мінімальному вогні близько 5 хвилин.

                          Кукурудзяна крупа

                          • Пропорція: 1:4
                            • Час: 30–40 хв

                              З усіх круп кукурудзяна готується найдовше - 30-40 хвилин у співвідношенні 1:4. Кукурудзяну кашу треба готувати на повільному вогні, часто помішуючи. А щоб вона не пригорала, рекомендуємо  використовувати каструлю з товстим дном.

                              Вівсянка

                              • Пропорція: 1:3
                                • Час: 25-30 хв

                                  На відміну від вівсяних пластівців швидкого приготування, цільна вівсянка вариться довше — 25–30 хвилин. На 1 склянку крупи потрібно 3 склянки води або молока. Перед варінням бажано замочити вівсянку на ніч — це скоротить час приготування. Варити її треба на повільному вогні, періодично помішуючи.

                                  Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха17.05.25, 18:00 • 93438 переглядiв

                                  Аліна Волянська

                                  Аліна Волянська

                                  УНН LiteЛайфхакКулінар
                                  Brent
                                  $64.83
                                  Bitcoin
                                  $103,077.80
                                  S&P 500
                                  $5,949.56
                                  Tesla
                                  $347.66
                                  Газ TTF
                                  $35.26
                                  Золото
                                  $3,244.71
                                  Ethereum
                                  $2,405.61