Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

Усі хоч раз викидали переварену гречку або рис, який злипся в грудку. А хочеться швидко, смачно й без нервів приготувати собі обід чи вечерю. Втім, з крупами це вдається не завжди. УНН зібрав базові правила приготування: скільки і як варити різні крупи, аби мати смачний гарнір.

Деталі

Рис

Пропорція: 1:2

Час: 15–20 хв

Щоб рис не злякався, перед тим як його варти — необхідно добре промити в холодній воді. Промивати треба доти, доки вона не буде прозорою. На 1 склянку рису потрібно 2 склянки води. Аби приготувати смачний рис — готувати його варто на слабкому вогні під кришкою протягом 15-20 хв, час від часу помішуючи. Не забудьте підсолити. Після того, як ви його зварили, дайте йому ще постояти 10 хвилин, до його повного приготування.

Після рекомендуємо додати шматочок масла. Так рис буде смакувати краще.

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Гречка

Пропорція: 1:2

Час: 15–20 хв

Насправді, готувати цю крупу доволі просто. Спочатку потрібно промити гречку холодною водою, до прозорості води. Далі залийте крупу окропом в пропорції 1:2, підсоліть та доведіть до кипіння. Після цього необхідно зменшити вогонь та варити її ще 15-20 хвилин під кришкою. Також, можна спробувати перед варінням посмажити гречку. Тоді гарнір вийде більш ароматним.

У гречку також можна покласти шматочок масла.

Пшоно

Пропорція: 1:2,5

Час: 20–25 хв

У пшоняної каші є особливість - вона може гірчити. Аби цього позбутися, перед варінням можна обрати крупу окропом або ж просто промити в гарячій воді. Пшоно вариться в пропорції 1:2,5 протягом 20-25 хвилин. Пшоно добре поєднується із вершковим маслом, а також можна готувати цю крупу на молоці у тих самих пропорціях, що і на воді.

Булгур

Пропорція: 1:2

Час: 10–15 хв

Перед тим як варити булгур, його потрібно промити в холодній воді, а потім обсмажити на вершковому маслі або оливковій олії. Далі прямо в сковорідку потрібно налити води у пропорції 1:2. Готувати його треба протягом 10-15 хвилин, після того, як випарується вся вода, потримати його під закритою кришкою ще 5 хвилин.

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Кус-кус

Пропорція: 1:1

Час: 5 хв

Однією з найзручніших круп є кус-кус, який і не зовсім крупа, бо це крупʼяні зерна. Але він зручний тим, що його не потрібно варити, а лиш просто залити окропом в пропорції 1:1 і залишити настоюватися 5 хвилин. Або також можна залити його водою і поставити в мікрохвильову піч на 1-2 хвилини.

Манна крупа

Пропорція: 1:5

Час: 5 хв

Найбільша складність - приготувати манку без грудочок. Проте не все так складно як здається. Щоб уникнути грудочок, манку треба сипати у вже киплячу воду або молоко тонкою цівкою, постійно помішуючи ложкою або вінчиком. Головне також дотриматися пропорцій - 1:5 і варити слід на мінімальному вогні близько 5 хвилин.

Кукурудзяна крупа

Пропорція: 1:4

Час: 30–40 хв

З усіх круп кукурудзяна готується найдовше - 30-40 хвилин у співвідношенні 1:4. Кукурудзяну кашу треба готувати на повільному вогні, часто помішуючи. А щоб вона не пригорала, рекомендуємо використовувати каструлю з товстим дном.

Вівсянка

Пропорція: 1:3

Час: 25-30 хв

На відміну від вівсяних пластівців швидкого приготування, цільна вівсянка вариться довше — 25–30 хвилин. На 1 склянку крупи потрібно 3 склянки води або молока. Перед варінням бажано замочити вівсянку на ніч — це скоротить час приготування. Варити її треба на повільному вогні, періодично помішуючи.

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