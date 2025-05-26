Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Во время войны на фоне экономических вызовов украинцы все чаще ориентируются на стоимость товаров, в частности и на продукты. Как делать "здоровые" покупки, но без лишних затрат – разбиралась журналистка УНН вместе с диетологом Людмилой Гончаровой.

Преимущества планирования меню и списка покупок для экономии и здорового питания

По словам диетолога, прежде всего надо помнить, что в супермаркетах к здоровому питанию относится максимум 20% того, что находится на полочках. Остальные 80% - это рафинированные продукты, которые вредят нашему здоровью.

Гончарова подчеркнула, что когда человек покупает натуральные продукты, он бережет свой кошелек от лишних расходов, ведь рафинированные – в разы дороже.

Если человек покупает натуральные продукты, то тратит, по словам моих пациентов, на 40-60% меньше, чем тратили до этого. Рассмотрим на примере покупки куска сырого мяса и пирожков, колбасы, булок, различных закусок, которые еще и не насыщают сполна и не дают необходимых микроэлементов для нашего организма - отметила диетолог.

Она добавила, что основная проблема в том, что человек не хочет платить за кусок сырого мяса в 200 граммов, ведь проще и быстрее купить фастфуд. Однако лучше позаботиться о себе заблаговременно и поехать в супермаркет, сделав закупки на неделю.

Сезонные и локальные продукты как основа бюджетного рациона

Сезонные продукты преимущественно значительно дешевле из-за отсутствия дефицита. Также преимущество в том, что они попадают на продуктовые полки быстрее, чем экспортированные издалека в несезон. Кроме того, сезонные и локальные продукты не содержат столько химических веществ для их хранения. Это однозначная польза для нашего организма, когда мы используем сезонные продукты из-за большого количества витаминов, которые в них содержатся.

Список основных продуктов для здорового питания на каждый день

Диетолог рекомендует для здорового питания употреблять следующие продукты:

мясо, субпродукты (печень, сердце, почки, пупки);

яйца;

свежая рыба речная, озерная, вакуумированная морская, океанская рыба (желательно хищник (например, хек, минтай, морепродукты);

молочные продукты: коровьего, козьего, овечьего молока, желательно сыры сычужные (с сывороткой), кефир 2% жирности, йогурты без сахара и наполнителей (потому что в них даже бактерии не выживают), сметана, ряженка;

сало;

масло 82% жирности;

зерновые (зерно овса, рожь, пшеница, кукуруза, пшено, чиа, рис не шлифованный, дикий, и другие);

бобовые (фасоль белая, черная, красная), бобы, чечевица (зеленая, желтая, красная), горох;

травяные специи;

масла оливкового, конопляного, льняного масла.

Также следует добавить зелень, листовые салаты, ягоды, фрукты, овощи, корень сельдерея, петрушку, пастернак.

Если человек привык к "вредным" продуктам, то можно приобрести их в небольшом количестве и использовать дозировано, чтобы переход на здоровое питание не казался столь суровым.

Советы по составлению списка покупок и избежанию импульсивных расходов

Прежде всего необходимо четкое планирование.

Можно составлять меню на неделю, что поможет сориентироваться, какие продукты необходимы. Перед походом в магазин следует также проверить запасы дома, чтобы приобрести только нужные продукты. Для удобства и удачного шоппинга пишите список покупок, это также ускорит процесс закупок.

Можно воспользоваться такими приложениями, как Google Keep, Bring!, Listonic или обычными заметками.

Лайфхаки:

не следует ходить за покупками голодными;

определите лимит по бюджету;

избегайте акционных и рандомных продуктов, которые могут попасть к вам в корзину из-за удачного маркетинга.

Примеры простых и полезных блюд

Комбинировать продукты необходимо по правилам здоровой тарелки, на которой будут все микроэлементы и соблюдены пропорции по содержанию белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Поэтому вашему вниманию несколько быстрых, простых, полезных и бюджетных рецептов:

Омлет с овощами + гарнир

Ингредиенты: яйца, помидор, зелень, овощи, специи по вкусу. Приготовление:

Яйца взбить с солью и специями. На сковородке жарить овощи на малом количестве масла (по возможности без него), залить яйцами. Готовить смесь под крышкой до готовности.

Для сбалансированности блюда – использовать сложные углеводы: крупы, картофель, хлеб из цельнозерновой муки.

Овсянка с фруктами и кисломолочным сыром

Ингредиенты: овсяные хлопья (не быстрого приготовления), вода или молоко, банан, яблоко, мед, орехи и сыр кисломолочный 5-9%.

Приготовление:

Залить овсянку горячей водой или молоком, варить 5-7 мин. Добавить порезанные фрукты, немного меда, орехи и сыр кисломолочный к готовому блюду.

Овсяномлинец

Ингредиенты: овсяные хлопья, яйца 1-2 шт., вода или молоко (обращаем внимание на консистенцию, соль, специи по вкусу.

Приготовление:

50-100 грамм овсянки смешать с 1-2 яйцами, посолить. Разогреть сковородку и жарить, как омлет с обеих сторон.

Блюдо сбалансировано и подойдет на любой прием пищи. Также начинки могут быть разными: как в соленом варианте (курица/рыба + овощи), так и в сладком (фрукты/мед + орехи). Хорошо сочетается также в сочетании с кисломолочным сыром в двух вариациях.

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