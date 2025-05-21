Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

З настанням теплої пори відкривається сезон смачного шашлику, однак аби не зашкодити здоров’ю, потрібно знати певні секрети вживання м’яса. Про них журналістці УНН розповіла імунолог-дієтолог Людмила Гончарова.

Як правильно їсти шашлик без шкоди для шлунку

Для того, щоб правильно з'їсти шашлик без шкоди для шлунку, треба їсти його окремим прийомом їжі.

Не варто змішувати шашлик з тістечками, солодощами, кашами та картоплею. Пропоную шашлик, як м'ясо, поєднувати з зеленню, яку ви полюбляєте, листями будь-якого салату та овочами. Наприклад, з огірком, цукіні на грилі та грибами - білими, шампіньйонами, гливами - розповіла лікарка.

Для максимального засвоєння м’яса його слід вживати окремим прийомом їжі, який йде через 4-5 годин після попереднього. Перед цим бажано за 30 хвилин випити 1-2 склянки чистої води.

Що їсти разом із шашликом

За рекомендацією дієтолога, акцент необхідно робити на листових салатах, зелені та овочах.

З зелені можна робити якісь соуси, використовувати слід петрушку, укріп, руколу, базилік, знаменитий соус Pesto, гімалайську сіль та чорний і білий перці. Я рекомендую білий, бо він більш лагідний - сказала Людмила Гончарова.

Поради дієтолога щодо шашлику та його вибору

Лікар-дієтолог зазначила, що принцип приготування шашлика дуже простий.

Треба порізати свіже м'ясо шматками, залити холодною проточною водою та пожмакати, залишивши на 30 хвилин. Щодо спецій, то для дітей вони зовсім не показані, а от для дорослої людини я б рекомендувала трав’яні чи просто додавати зелень. Після готовності вже можна солити шашлик, наприклад, гімалайською сіллю бо вона поєднує все під дуже багато мікро-макроелементів - розповіла Гончарова.

Шашлик і здорове харчування: це реально поєднувати

М'ясо - це необхідний помічник для нашого здоров'я, бо має гемове залізо, вітаміни В9, В12 та інші мікро-макроелементи.

Важливо розуміти те, що вам, можливо, якесь м'ясо не підходить за ферментативною генетичною основою вашого організму. Тому прислухайтеся до свого організму: комусь підходить баранина, ягнятина, телятина, яловичина, а комусь курятина чи індичка. Зі свинини я б рекомендувала брати пісне м'ясо без жиру, саму вирізку - порадила лікарка.

Також вона розповіла, як правильно обрати м’ясо, відштовхуючись від особливостей свого організму.

У кого запальні процеси, свинину не рекомендувала б, тому що вона дуже багато містить гістаміну. Накопичення цієї біологічної речовини саме по собі може викликати запалення, алергічні реакції при порушенні її обміну. Для тих, у кого є сольові відкладення, не радила б телятину молоду і потримала б її трішки більше в холодній проточній воді, для того, щоб вийшли пурини, однак повністю ми все ж не зможемо їх позбутися, в такому випадку слід звернути увагу на яловичину - сказала Людмила.

Як уникнути тяжкості після шашлику

Для того, щоб уникнути тяжкості після шашлику, його не треба маринувати в майонезі, кефірах, томатному та соєвому соусах - всі ці поєднання частіше викликають тяжкість після шашлику і різні гастроентерологічні ускладнення.

З чим не варто поєднувати шашлик

Не слід запивати шашлик водою, напоями солодкими чи алкоголем. Максимум, скільки можна випити щось із градусом – це 30 мл сухого вина, тобто ковток чи два.

Також щодо поєднань, то слід утриматися від великої кількісті помідорів, солодкого перцю, капусти та інших овочів, наприклад, картоплі. Фруктів теж бажано уникати.

Шашлик дітям: який краще обирати

Для дітей треба вибирати м'ясо молоде, свіже і, звісно, гарної якості, відмовившись від маринадів.

Готуючи м’ясо на вогні розпалювати не хімічними сполуками, а без бензину та інших рідин, щоб ці сполуки не потрапляли на м'ясо. Аби воно краще смакувало і було менш сухим, то можна використовувати оливкове чи льняне масло, вони містять Омегу-3 та Омегу-9, це сполуки жирові, котрі дуже корисні для серцево-судинної системи, мозкової діяльності і для когнітивних функцій дитини.

Як визначати "адекватну" порцію шашлика для людини за один прийом їжі

Для дорослої людини максимум кількість шашлика може бути 350-400 грамів, для дитини – 150-200 грамів на один прийом їжі, щоб шлунок не розтягувався.

Наостанок дієтолог Людмила Гончарова розповіла, що м'ясо має свій якісний холестерин, котрий допомагає нам будувати нові судини чи ремонтувати свої. Тому, як правило, жиру, котрий знаходиться в м'язах м'яса, достатньо для того, щоб шашлик був гарним і якісним. А сало, саме по собі, дуже корисний продукт, але тримати його на вогні теж не рекомендовано.

Якщо ви полюбляєте сало, це теж дуже якісний продукт для нашого здоров'я. Але якщо ви вже приготували шашлик, то додавайте сало чи за 4 години до того, як сісти за стіл вже з шашликом, як перша подача, чи вже на останню. бо сало як третій прийом їжі дуже корисний з зеленою, свіжим огірком, укропом, цибулею. Дуже корисна страва, я її називаю в різних прийомах їжі "молодістю". Бо це підвищує і нормалізує гормональний фон, і служить гарним афродізіаком - додала дієтолог.

Нагадаємо, дієтологи радять поступово повертатися до звичного харчування після посту. Не варто їсти все одразу, щоб уникнути проблем зі шлунком.