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Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать
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Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

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Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

Диетолог Людмила Гончарова советует есть шашлык отдельно от сладостей и каш, сочетая его с зеленью и овощами. Важно выбирать качественное мясо и избегать вредных маринадов.

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

С наступлением теплого времени открывается сезон вкусного шашлыка, однако чтобы не навредить здоровью, нужно знать определенные секреты употребления мяса. О них журналистке УНН рассказала иммунолог-диетолог Людмила Гончарова.

Как правильно есть шашлык без вреда для желудка

Для того, чтобы правильно съесть шашлык без вреда для желудка, надо есть его отдельным приемом пищи.

Не стоит смешивать шашлык с пирожными, сладостями, кашами и картофелем. Предлагаю шашлык, как мясо, сочетать с зеленью, которую вы любите, листьями любого салата и овощами. Например, с огурцом, цуккини на гриле и грибами - белыми, шампиньонами, вешенками

- рассказала врач.

Для максимального усвоения мяса его следует употреблять отдельным приемом пищи, который идет через 4-5 часов после предыдущего. Перед этим желательно за 30 минут выпить 1-2 стакана чистой воды.

Что есть вместе с шашлыком

По рекомендации диетолога, акцент необходимо делать на листовых салатах, зелени и овощах.

Из зелени можно делать какие-то соусы, использовать следует петрушку, укроп, рукколу, базилик, знаменитый соус Pesto, гималайскую соль и черный и белый перцы. Я рекомендую белый, потому что он более мягкий

- сказала Людмила Гончарова.

Советы диетолога по шашлыку и его выбору

Врач-диетолог отметила, что принцип приготовления шашлыка очень прост.

Надо порезать свежее мясо кусками, залить холодной проточной водой и пожмакать, оставив на 30 минут. Что касается специй, то для детей они совсем не показаны, а вот для взрослого человека я бы рекомендовала травяные или просто добавлять зелень. После готовности уже можно солить шашлык, например, гималайской солью, потому что она сочетает все под очень много микро-макроэлементов

- рассказала Гончарова.

Шашлык и здоровое питание: это реально сочетать

Мясо - это необходимый помощник для нашего здоровья, потому что имеет гемовое железо, витамины В9, В12 и другие микро-макроэлементы.

Важно понимать то, что вам, возможно, какое-то мясо не подходит по ферментативной генетической основе вашего организма. Поэтому прислушивайтесь к своему организму: кому-то подходит баранина, ягнятина, телятина, говядина, а кому-то курятина или индейка. Из свинины я бы рекомендовала брать постное мясо без жира, саму вырезку

- посоветовала врач.

Также она рассказала, как правильно выбрать мясо, отталкиваясь от особенностей своего организма.

У кого воспалительные процессы, свинину не рекомендовала бы, потому что она очень много содержит гистамина. Накопление этого биологического вещества само по себе может вызвать воспаление, аллергические реакции при нарушении его обмена. Для тех, у кого есть солевые отложения, не советовала бы телятину молодую и подержала бы ее немножко больше в холодной проточной воде, для того, чтобы вышли пурины, однако полностью мы все же не сможем от них избавиться, в таком случае следует обратить внимание на говядину

- сказала Людмила.

Как избежать тяжести после шашлыка

Для того, чтобы избежать тяжести после шашлыка, его не надо мариновать в майонезе, кефирах, томатном и соевом соусах - все эти сочетания чаще вызывают тяжесть после шашлыка и различные гастроэнтерологические осложнения.

С чем не стоит сочетать шашлык

Не следует запивать шашлык водой, напитками сладкими или алкоголем. Максимум, сколько можно выпить что-то с градусом – это 30 мл сухого вина, то есть глоток или два.

Также по поводу сочетаний, то следует воздержаться от большого количества помидоров, сладкого перца, капусты и других овощей, например, картофеля. Фруктов тоже желательно избегать.

Шашлык детям: какой лучше выбирать

Для детей надо выбирать мясо молодое, свежее и, конечно, хорошего качества, отказавшись от маринадов.

Готовя мясо на огне разжигать не химическими соединениями, а без бензина и других жидкостей, чтобы эти соединения не попадали на мясо. Чтобы оно лучше смаковало и было менее сухим, то можно использовать оливковое или льняное масло, они содержат Омегу-3 и Омегу-9, это соединения жировые, которые очень полезны для сердечно-сосудистой системы, мозговой деятельности и для когнитивных функций ребенка.

Как определять "адекватную" порцию шашлыка для человека за один прием пищи

Для взрослого человека максимум количество шашлыка может быть 350-400 граммов, для ребенка – 150-200 граммов на один прием пищи, чтобы желудок не растягивался.

Напоследок диетолог Людмила Гончарова рассказала, что мясо имеет свой качественный холестерин, который помогает нам строить новые сосуды или ремонтировать свои. Поэтому, как правило, жира, который находится в мышцах мяса, достаточно для того, чтобы шашлык был хорошим и качественным. А сало, само по себе, очень полезный продукт, но держать его на огне тоже не рекомендовано.

Если вы любите сало, это тоже очень качественный продукт для нашего здоровья. Но если вы уже приготовили шашлык, то добавляйте сало или за 4 часа до того, как сесть за стол уже с шашлыком, как первая подача, или уже на последнюю. потому что сало как третий прием пищи очень полезен с зеленой, свежим огурцом, укропом, луком. Очень полезное блюдо, я его называю в разных приемах пищи "молодостью". Потому что это повышает и нормализует гормональный фон, и служит хорошим афродизиаком

- добавила диетолог.

Напомним, диетологи советуют постепенно возвращаться к привычному питанию после поста. Не стоит есть все сразу, чтобы избежать проблем с желудком.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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