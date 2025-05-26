Готовится просто, на вкус как в ресторане: три рецепта пасты с тунцом

Когда хочется чего-нибудь вкусного, но нет времени на приготовление сложных блюд, паста с тунцом – идеальное решение. Ее готовить просто, быстро, а главное – это очень вкусно. В этом блюде удачно сочетаются доступные ингредиенты и оно подойдет и для будничного обеда, и для легкого ужина.

УНН собрал три самых интересных рецепта, которые помогут разнообразить привычное меню без лишних усилий.

Паста с тунцом по-средиземноморски

Ингредиенты

150 г консервированного тунца;

1 помидор;

1/4 стакана оливок;

1/4 стакана красного лука;

2 столовые ложки петрушки;

1 столовая ложка каперсов;

2 чайные ложки лимонного сока;

2 столовые ложки оливкового масла;

1/2 чайной ложки соли;

щепотка свежемолотого черного перца;

340 г макарон;

1 стакан тертого сыра моцарелла.

Способ приготовления

Шаг 1

Доведите до кипения подсоленную воду и бросьте туда макароны. Готовьте их до готовности.

Шаг 2

Смешайте тунец, порезанные помидоры, оливки, лук, петрушку, каперсы, лимонный сок, оливковое масло и соль и перец. Перемешайте до однородности.

Шаг 3

К готовым макаронам добавьте смесь из тунца. Посыпьте тертым сыром моцарелла и перемешайте, пока все не смешается.

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Паста с тунцом и лимоном

Ингредиенты

350 г макарон;

200 г мелкой фасоли;

200 г консервированного тунца;

1 лимон;

1 ст. л. каперсов;

щепотка перца чили;

оливковое масло.

Способ приготовления

Шаг 1

Отварите макароны в кипящей подсоленной воде в течение 8 минут. Добавьте фасоль и готовьте еще 3 минуты, пока и паста, и фасоль не станут мягкими.

Шаг 2

Тунец разделите на волокна и добавьте лимонную цедру, каперсы, чили и много соли и перца.

Шаг 3

Слейте воду из отваренных макарон и фасоли, и перемешайте их со смесью тунца. Добавьте немного оливкового масла. Подавать можно с лимоном.

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Паста с тунцом и томатным соусом

2 ст. л. оливкового масла;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

400 г консервированных помидоров;

½ ч.л. порошка чили;

1 ч.л. сахара;

500 г макарон;

100 г консервированного тунца;

листья базилика.

Способ приготовления

Шаг 1

Разогрейте масло в сковороде, бросьте туда лук и готовьте в течение нескольких минут. Добавьте чеснок, помидоры, чили и сахар. Посолите и поперчите. Тщательно перемешайте, затем уменьшите огонь и готовьте еще 5 минут.

Шаг 2

Приготовьте макароны в соответствии с инструкциями на упаковке. Разделите тунец на волокна и добавьте соус, подогрейте. Слейте воду из макарон, и перемешайте с соусом и листьями базилика. Читайте также:

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