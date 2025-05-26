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Готовится просто, на вкус как в ресторане: три рецепта пасты с тунцом

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Откройте для себя три уникальных рецепта пасты с тунцом: средиземноморская с моцареллой, с лимоном и каперсами, и с томатным соусом и базиликом. Вкусно и быстро!

Готовится просто, на вкус как в ресторане: три рецепта пасты с тунцом

Когда хочется чего-нибудь вкусного, но нет времени на приготовление сложных блюд, паста с тунцом – идеальное решение. Ее готовить просто, быстро, а главное – это очень вкусно. В этом блюде удачно сочетаются доступные ингредиенты и оно подойдет и для будничного обеда, и для легкого ужина.

УНН собрал три самых интересных рецепта, которые помогут разнообразить привычное меню без лишних усилий.

Паста с тунцом по-средиземноморски

Ингредиенты

  • 150 г консервированного тунца;
    • 1 помидор;
      • 1/4 стакана оливок;
        • 1/4 стакана красного лука;
          • 2 столовые ложки петрушки;
            • 1 столовая ложка каперсов;
              • 2 чайные ложки лимонного сока;
                • 2 столовые ложки оливкового масла;
                  • 1/2 чайной ложки соли;
                    • щепотка свежемолотого черного перца;
                      • 340 г макарон;
                        • 1 стакан тертого сыра моцарелла.

                          Способ приготовления

                          Шаг 1

                          Доведите до кипения подсоленную воду и бросьте туда макароны. Готовьте их до готовности.

                          Шаг 2

                          Смешайте тунец, порезанные помидоры, оливки, лук, петрушку, каперсы, лимонный сок, оливковое масло и соль и перец. Перемешайте до однородности.

                          Шаг 3

                          К готовым макаронам добавьте смесь из тунца. Посыпьте тертым сыром моцарелла и перемешайте, пока все не смешается.

                          Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания 26.05.25, 09:37 • 70219 просмотров

                          Паста с тунцом и лимоном

                          Ингредиенты 

                          • 350 г макарон;
                            • 200 г мелкой фасоли;
                              • 200 г консервированного тунца;
                                • 1 лимон;
                                  • 1 ст. л. каперсов;
                                    • щепотка перца чили;
                                      • оливковое масло.

                                        Способ приготовления

                                        Шаг 1

                                        Отварите макароны в кипящей подсоленной воде в течение 8 минут. Добавьте фасоль и готовьте еще 3 минуты, пока и паста, и фасоль не станут мягкими.

                                        Шаг 2

                                        Тунец разделите на волокна и добавьте лимонную цедру, каперсы, чили и много соли и перца.

                                        Шаг 3

                                        Слейте воду из отваренных макарон и фасоли, и перемешайте их со смесью тунца. Добавьте немного оливкового масла. Подавать можно с лимоном.

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                                        Паста с тунцом и томатным соусом

                                        • 2 ст. л. оливкового масла;
                                          • 1 луковица;
                                            • 2 зубчика чеснока;
                                              • 400 г консервированных помидоров;
                                                • ½ ч.л. порошка чили;
                                                  • 1 ч.л. сахара;
                                                    • 500 г макарон;
                                                      • 100 г консервированного тунца;
                                                        • листья базилика.

                                                          Способ приготовления

                                                          Шаг 1

                                                          Разогрейте масло в сковороде, бросьте туда лук и готовьте в течение нескольких минут. Добавьте чеснок, помидоры, чили и сахар. Посолите и поперчите. Тщательно перемешайте, затем уменьшите огонь и готовьте еще 5 минут.

                                                          Шаг 2

                                                          Приготовьте макароны в соответствии с инструкциями на упаковке. Разделите тунец на волокна и добавьте соус, подогрейте. Слейте воду из макарон, и перемешайте с соусом и листьями базилика. Читайте также: 

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                                                          Алина Волянская

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