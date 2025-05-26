Готовится просто, на вкус как в ресторане: три рецепта пасты с тунцом
Киев • УНН
Откройте для себя три уникальных рецепта пасты с тунцом: средиземноморская с моцареллой, с лимоном и каперсами, и с томатным соусом и базиликом. Вкусно и быстро!
Когда хочется чего-нибудь вкусного, но нет времени на приготовление сложных блюд, паста с тунцом – идеальное решение. Ее готовить просто, быстро, а главное – это очень вкусно. В этом блюде удачно сочетаются доступные ингредиенты и оно подойдет и для будничного обеда, и для легкого ужина.
УНН собрал три самых интересных рецепта, которые помогут разнообразить привычное меню без лишних усилий.
Паста с тунцом по-средиземноморски
Ингредиенты
- 150 г консервированного тунца;
- 1 помидор;
- 1/4 стакана оливок;
- 1/4 стакана красного лука;
- 2 столовые ложки петрушки;
- 1 столовая ложка каперсов;
- 2 чайные ложки лимонного сока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1/2 чайной ложки соли;
- щепотка свежемолотого черного перца;
- 340 г макарон;
- 1 стакан тертого сыра моцарелла.
Способ приготовления
Шаг 1
Доведите до кипения подсоленную воду и бросьте туда макароны. Готовьте их до готовности.
Шаг 2
Смешайте тунец, порезанные помидоры, оливки, лук, петрушку, каперсы, лимонный сок, оливковое масло и соль и перец. Перемешайте до однородности.
Шаг 3
К готовым макаронам добавьте смесь из тунца. Посыпьте тертым сыром моцарелла и перемешайте, пока все не смешается.
Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания 26.05.25, 09:37 • 70219 просмотров
Паста с тунцом и лимоном
Ингредиенты
- 350 г макарон;
- 200 г мелкой фасоли;
- 200 г консервированного тунца;
- 1 лимон;
- 1 ст. л. каперсов;
- щепотка перца чили;
- оливковое масло.
Способ приготовления
Шаг 1
Отварите макароны в кипящей подсоленной воде в течение 8 минут. Добавьте фасоль и готовьте еще 3 минуты, пока и паста, и фасоль не станут мягкими.
Шаг 2
Тунец разделите на волокна и добавьте лимонную цедру, каперсы, чили и много соли и перца.
Шаг 3
Слейте воду из отваренных макарон и фасоли, и перемешайте их со смесью тунца. Добавьте немного оливкового масла. Подавать можно с лимоном.
Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней23.05.25, 15:46 • 2404 просмотра
Паста с тунцом и томатным соусом
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 400 г консервированных помидоров;
- ½ ч.л. порошка чили;
- 1 ч.л. сахара;
- 500 г макарон;
- 100 г консервированного тунца;
- листья базилика.
Способ приготовления
Шаг 1
Разогрейте масло в сковороде, бросьте туда лук и готовьте в течение нескольких минут. Добавьте чеснок, помидоры, чили и сахар. Посолите и поперчите. Тщательно перемешайте, затем уменьшите огонь и готовьте еще 5 минут.
Шаг 2
Приготовьте макароны в соответствии с инструкциями на упаковке. Разделите тунец на волокна и добавьте соус, подогрейте. Слейте воду из макарон, и перемешайте с соусом и листьями базилика. Читайте также:
Что приготовить из огурцов: 5 идей на каждый день20.05.25, 14:42 • 2502 просмотра