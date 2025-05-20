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Что приготовить из огурцов: 5 идей на каждый день

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Весной самое время готовить из огурцов! В статье 5 рецептов: салат со сметаной, капрезе, сэндвичи со сливочным соусом, табуле и простой сэндвич с огурцом.

Что приготовить из огурцов: 5 идей на каждый день

Весна — именно то время, когда на кухне появляется больше свежих овощей, в частности огурцов. Они хрустящие, сочные и прекрасно сочетаются с различными ингредиентами. Блюда с огурцами освежают, не перегружают организм и быстро готовятся — именно то, что нужно весной, когда хочется легкости и простоты.

УНН собрал пять рецептов с огурцами.

Салат из огурцов со сметаной и укропом

Ингредиенты

  • 1 кг огурцов;
    • 1/4 стакана сметаны;
      • 1 столовая ложка яблочного уксуса;
        • 1 столовая ложка оливкового масла;
          • 1 чайная ложка горчица дижонская;
            • 1 красная луковица;
              • 1/4 стакана нарезанного свежего укропа;
                • соль по вкусу;
                  • молотый черный перец по вкусу;

                    Способ приготовления

                    Шаг 1

                    Тонко нарежьте огурцы. Далее переложите их в дуршлаг, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок.

                    Шаг 2

                    В отдельной миске смешайте сметану, уксус, масло, горчицу соль и перец.

                    Шаг 3

                    После того, как с огурцов стек сок, промокните их бумажным полотенцем. Тоненько нарежьте лук и добавьте к огурцам. Добавьте сметанную заправку и хорошо все перемешайте.

                    Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки19.05.25, 13:11 • 145978 просмотров

                    Салат капрезе с огурцами

                    Ингредиенты

                    • 0,5 кг помидоров;
                      • 200 г сыра моцарелла;
                        • 3 огурца;
                          • оливковое масло;
                            • бальзамический уксус;
                              • соль по вкусу;
                                • молотый черный перец по вкусу;
                                  • свежий базилик;

                                    Способ приготовления

                                    Шаг 1

                                    Нарежьте ломтиками помидоры, огурцы и сыр.

                                    Шаг 2

                                    Выложите ломтики помидоров на тарелку, а сверху выложите моцареллу и огурцы. Сбрызните все оливковым маслом и уксусом, посыпьте солью и перцем. Украсьте свежим базиликом.

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                                    Сэндвичи с томатами и сливочно-огуречным соусом

                                    Ингредиенты

                                    • 200 г сливочного сыра;
                                      • 2 огурца;
                                        • 1/4 стакана мелко нарезанного красного лука;
                                          • 2 1/2 чайной ложки нарезанного свежего укропа;
                                            • 2 1/2 чайной ложки измельченной свежей мяты;
                                              • 2 чайные ложки свежего лимонного сока;
                                                • 1 чайная ложка белого винного уксуса;
                                                  • соль по вкусу;
                                                    • молотый черный перец по вкусу;
                                                      • 6 ломтиков хлеба;
                                                        • 700-800 г свежих помидоров;
                                                          • 2 столовые ложки оливкового масла;
                                                            • зеленый лук.

                                                              Способ приготовления

                                                              Шаг 1

                                                              Смешайте сливочный сыр, нарезанные мелко огурцы, красный лук, укроп, мяту, лимонный сок, уксус, соль и перец.

                                                              Шаг 2

                                                              Поджарьте хлеб и намажьте каждый кусочек огуречной смесью. Сверху положите 2-3 ломтика помидора и сбрызните каждый из них 1 чайной ложкой оливкового масла. Читайте также:

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                                                              Ингредиенты

                                                              • 3/4 стакана булгура;
                                                                • 3/4 стакана кипятка;
                                                                  • 2 пучка петрушки;
                                                                    • 1/2 стакана мелко нарезанной мяты;
                                                                      • 4 луковицы;
                                                                        • 1 помидор;
                                                                          • 2 огурца;
                                                                            • 1/4 стакана лимонного сока;
                                                                              • 2 ст.л. оливковое масло;
                                                                                • 1 зубчик чеснока;
                                                                                  • 1/2 ч.л. молотый тмин;
                                                                                    • соль по вкусу;
                                                                                      • молотый черный перец по вкусу.

                                                                                        Способ приготовления

                                                                                        Шаг 1

                                                                                        Булгур залейте кипятком, накройте крышкой и дайте постоять 1 час.

                                                                                        Шаг 2

                                                                                        В большой миске смешайте мелко нарезанные петрушку, мяту, зеленый лук, помидоры, огурцы и булгур.

                                                                                        Шаг 3

                                                                                        Смешайте лимонный сок, масло, чеснок, тмин, соль и перец. Вылейте заправку на смесь булгура и аккуратно перемешайте. 

                                                                                        Сезон молодого картофеля: 3 вкусных рецепта, которые стоит попробовать12.05.25, 15:29 • 11622 просмотра

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                                                                                        Ингредиенты

                                                                                        • 100 г сливочного сыра;
                                                                                          • 1 столовая ложка греческого йогурта;
                                                                                            • 1 столовая ложка нарезанного свежего зеленого лука;
                                                                                              • 1 столовая ложка измельченного свежего укропа;
                                                                                                • молотый черный перец по вкусу;
                                                                                                  • 2 ломтика цельнозернового хлеба;
                                                                                                    • ⅓ стакана тонко нарезанного огурца.

                                                                                                      Способ приготовления

                                                                                                      Шаг 1

                                                                                                      Смешайте сливочный сыр, йогурт, зеленый лук, укроп и перец до однородной консистенции.

                                                                                                      Шаг 2

                                                                                                      Каждый ломтик хлеба смажьте готовой смесью.  

                                                                                                      Шаг 3

                                                                                                      Сверху положите ломтики огурца, затем сверху положите другой ломтик хлеба, стороной со сливочным сыром вниз. Разрежьте сэндвич пополам.

                                                                                                      Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты10.05.25, 09:30 • 97360 просмотров

                                                                                                      Алина Волянская

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