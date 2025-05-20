Что приготовить из огурцов: 5 идей на каждый день
Киев • УНН
Весной самое время готовить из огурцов! В статье 5 рецептов: салат со сметаной, капрезе, сэндвичи со сливочным соусом, табуле и простой сэндвич с огурцом.
Весна — именно то время, когда на кухне появляется больше свежих овощей, в частности огурцов. Они хрустящие, сочные и прекрасно сочетаются с различными ингредиентами. Блюда с огурцами освежают, не перегружают организм и быстро готовятся — именно то, что нужно весной, когда хочется легкости и простоты.
УНН собрал пять рецептов с огурцами.
Салат из огурцов со сметаной и укропом
Ингредиенты
- 1 кг огурцов;
- 1/4 стакана сметаны;
- 1 столовая ложка яблочного уксуса;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 чайная ложка горчица дижонская;
- 1 красная луковица;
- 1/4 стакана нарезанного свежего укропа;
- соль по вкусу;
- молотый черный перец по вкусу;
Способ приготовления
Шаг 1
Тонко нарежьте огурцы. Далее переложите их в дуршлаг, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок.
Шаг 2
В отдельной миске смешайте сметану, уксус, масло, горчицу соль и перец.
Шаг 3
После того, как с огурцов стек сок, промокните их бумажным полотенцем. Тоненько нарежьте лук и добавьте к огурцам. Добавьте сметанную заправку и хорошо все перемешайте.
Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки19.05.25, 13:11 • 145978 просмотров
Салат капрезе с огурцами
Ингредиенты
- 0,5 кг помидоров;
- 200 г сыра моцарелла;
- 3 огурца;
- оливковое масло;
- бальзамический уксус;
- соль по вкусу;
- молотый черный перец по вкусу;
- свежий базилик;
Способ приготовления
Шаг 1
Нарежьте ломтиками помидоры, огурцы и сыр.
Шаг 2
Выложите ломтики помидоров на тарелку, а сверху выложите моцареллу и огурцы. Сбрызните все оливковым маслом и уксусом, посыпьте солью и перцем. Украсьте свежим базиликом.
Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха17.05.25, 18:00 • 148956 просмотров
Сэндвичи с томатами и сливочно-огуречным соусом
Ингредиенты
- 200 г сливочного сыра;
- 2 огурца;
- 1/4 стакана мелко нарезанного красного лука;
- 2 1/2 чайной ложки нарезанного свежего укропа;
- 2 1/2 чайной ложки измельченной свежей мяты;
- 2 чайные ложки свежего лимонного сока;
- 1 чайная ложка белого винного уксуса;
- соль по вкусу;
- молотый черный перец по вкусу;
- 6 ломтиков хлеба;
- 700-800 г свежих помидоров;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- зеленый лук.
Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте сливочный сыр, нарезанные мелко огурцы, красный лук, укроп, мяту, лимонный сок, уксус, соль и перец.
Шаг 2
Поджарьте хлеб и намажьте каждый кусочек огуречной смесью. Сверху положите 2-3 ломтика помидора и сбрызните каждый из них 1 чайной ложкой оливкового масла. Читайте также:
Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта 14.05.25, 12:18 • 94704 просмотра
Табуле
Ингредиенты
- 3/4 стакана булгура;
- 3/4 стакана кипятка;
- 2 пучка петрушки;
- 1/2 стакана мелко нарезанной мяты;
- 4 луковицы;
- 1 помидор;
- 2 огурца;
- 1/4 стакана лимонного сока;
- 2 ст.л. оливковое масло;
- 1 зубчик чеснока;
- 1/2 ч.л. молотый тмин;
- соль по вкусу;
- молотый черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Шаг 1
Булгур залейте кипятком, накройте крышкой и дайте постоять 1 час.
Шаг 2
В большой миске смешайте мелко нарезанные петрушку, мяту, зеленый лук, помидоры, огурцы и булгур.
Шаг 3
Смешайте лимонный сок, масло, чеснок, тмин, соль и перец. Вылейте заправку на смесь булгура и аккуратно перемешайте.
Сезон молодого картофеля: 3 вкусных рецепта, которые стоит попробовать12.05.25, 15:29 • 11622 просмотра
Сэндвич с огурцом
Ингредиенты
- 100 г сливочного сыра;
- 1 столовая ложка греческого йогурта;
- 1 столовая ложка нарезанного свежего зеленого лука;
- 1 столовая ложка измельченного свежего укропа;
- молотый черный перец по вкусу;
- 2 ломтика цельнозернового хлеба;
- ⅓ стакана тонко нарезанного огурца.
Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте сливочный сыр, йогурт, зеленый лук, укроп и перец до однородной консистенции.
Шаг 2
Каждый ломтик хлеба смажьте готовой смесью.
Шаг 3
Сверху положите ломтики огурца, затем сверху положите другой ломтик хлеба, стороной со сливочным сыром вниз. Разрежьте сэндвич пополам.
Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты10.05.25, 09:30 • 97360 просмотров