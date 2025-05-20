Что приготовить из огурцов: 5 идей на каждый день

Весна — именно то время, когда на кухне появляется больше свежих овощей, в частности огурцов. Они хрустящие, сочные и прекрасно сочетаются с различными ингредиентами. Блюда с огурцами освежают, не перегружают организм и быстро готовятся — именно то, что нужно весной, когда хочется легкости и простоты.

УНН собрал пять рецептов с огурцами.

Салат из огурцов со сметаной и укропом

Ингредиенты

1 кг огурцов;

1/4 стакана сметаны;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 чайная ложка горчица дижонская;

1 красная луковица;

1/4 стакана нарезанного свежего укропа;

соль по вкусу;

молотый черный перец по вкусу;

Способ приготовления

Шаг 1

Тонко нарежьте огурцы. Далее переложите их в дуршлаг, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок.

Шаг 2

В отдельной миске смешайте сметану, уксус, масло, горчицу соль и перец.

Шаг 3

После того, как с огурцов стек сок, промокните их бумажным полотенцем. Тоненько нарежьте лук и добавьте к огурцам. Добавьте сметанную заправку и хорошо все перемешайте.

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

Салат капрезе с огурцами

Ингредиенты

0,5 кг помидоров;

200 г сыра моцарелла;

3 огурца;

оливковое масло;

бальзамический уксус;

соль по вкусу;

молотый черный перец по вкусу;

свежий базилик;

Способ приготовления

Шаг 1

Нарежьте ломтиками помидоры, огурцы и сыр.

Шаг 2

Выложите ломтики помидоров на тарелку, а сверху выложите моцареллу и огурцы. Сбрызните все оливковым маслом и уксусом, посыпьте солью и перцем. Украсьте свежим базиликом.

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

Сэндвичи с томатами и сливочно-огуречным соусом

Ингредиенты

200 г сливочного сыра;

2 огурца;

1/4 стакана мелко нарезанного красного лука;

2 1/2 чайной ложки нарезанного свежего укропа;

2 1/2 чайной ложки измельченной свежей мяты;

2 чайные ложки свежего лимонного сока;

1 чайная ложка белого винного уксуса;

соль по вкусу;

молотый черный перец по вкусу;

6 ломтиков хлеба;

700-800 г свежих помидоров;

2 столовые ложки оливкового масла;

зеленый лук.

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте сливочный сыр, нарезанные мелко огурцы, красный лук, укроп, мяту, лимонный сок, уксус, соль и перец.

Шаг 2

Поджарьте хлеб и намажьте каждый кусочек огуречной смесью. Сверху положите 2-3 ломтика помидора и сбрызните каждый из них 1 чайной ложкой оливкового масла. Читайте также:

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

Табуле

Ингредиенты

3/4 стакана булгура;

3/4 стакана кипятка;

2 пучка петрушки;

1/2 стакана мелко нарезанной мяты;

4 луковицы;

1 помидор;

2 огурца;

1/4 стакана лимонного сока;

2 ст.л. оливковое масло;

1 зубчик чеснока;

1/2 ч.л. молотый тмин;

соль по вкусу;

молотый черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Шаг 1

Булгур залейте кипятком, накройте крышкой и дайте постоять 1 час.

Шаг 2

В большой миске смешайте мелко нарезанные петрушку, мяту, зеленый лук, помидоры, огурцы и булгур.

Шаг 3

Смешайте лимонный сок, масло, чеснок, тмин, соль и перец. Вылейте заправку на смесь булгура и аккуратно перемешайте.

Сезон молодого картофеля: 3 вкусных рецепта, которые стоит попробовать

Сэндвич с огурцом

Ингредиенты

100 г сливочного сыра;

1 столовая ложка греческого йогурта;

1 столовая ложка нарезанного свежего зеленого лука;

1 столовая ложка измельченного свежего укропа;

молотый черный перец по вкусу;

2 ломтика цельнозернового хлеба;

⅓ стакана тонко нарезанного огурца.

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте сливочный сыр, йогурт, зеленый лук, укроп и перец до однородной консистенции.

Шаг 2

Каждый ломтик хлеба смажьте готовой смесью.

Шаг 3

Сверху положите ломтики огурца, затем сверху положите другой ломтик хлеба, стороной со сливочным сыром вниз. Разрежьте сэндвич пополам.

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты