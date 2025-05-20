Що приготувати з огірків: 5 ідей на кожен день

Весна — саме той час, коли на кухні з’являється більше свіжих овочів, зокрема огірків. Вони хрумкі, соковиті і чудово поєднуються з різними інгредієнтами. Страви з огірками освіжають, не перевантажують організм і швидко готуються — саме те, що потрібно навесні, коли хочеться легкості та простоти.

УНН зібрав п’ять рецептів з огірками.

Салат з огірків зі сметаною та кропом

Інгредієнти

1 кг огірків;

1/4 склянки сметани;

1 столова ложка яблучного оцту;

1 столова ложка оливкової олії;

1 чайна ложка гірчиця діжонська;

1 червона цибулина;

1/4 склянки нарізаного свіжого кропу;

сіль за смаком;

мелений чорний перець за смаком;

Спосіб приготування

Крок 1

Тонко наріжте огірки. Далі перекладіть їх у друшляк, посоліть і залиште на 30 хвилин, щоб вони пустили сік.

Крок 2

У окремій мисці змішайте сметану, оцет, олію, гірчицю сіль та перець.

Крок 3

Після того, як з огріків стік сік, промокніть їх паперовим рушником. Тоненько наріжте цибулю та додайте до огірків. Додайте сметанну заправку та добре все перемішайте.

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

Салат капрезе з огірками

Інгредієнти

0,5 кг помідорів;

200 г сиру моцарела;

3 огірки;

оливкова олія;

бальзамічний оцет;

сіль за смаком;

мелений чорний перець за смаком;

свіжий базилік;

Спосіб приготування

Крок 1

Наріжте скибочками помідори, огірки та сир.

Крок 2

Викладіть скибочки помідорів на тарілку, а зверху викладіть моцарелу й огірки. Збризніть все оливковою олією та оцтом, посипте сіллю і перцем. Прикрасьте свіжим базиліком.

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

Сендвічі з томатами та вершково-огірковим соусом

Інгредієнти

200 г вершкового сиру;

2 огірки;

1/4 склянки дрібно нарізаної червоної цибулі;

2 1/2 чайної ложки нарізаного свіжого кропу;

2 1/2 чайної ложки подрібненої свіжої м'яти;

2 чайні ложки свіжого лимонного соку;

1 чайна ложка білого винного оцту;

сіль за смаком;

мелений чорний перець за смаком;

6 скибочок хлібу;

700-800 г свіжих помідорів;

2 столові ложки оливкової олії;

зелена цибуля.

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте вершковий сир, нарізані дрібно огірки, червону цибулю, кріп, м'яту, лимонний сік, оцет, сіль і перець.

Крок 2

Підсмажте хліб та намажте коден шматочок огірковою сумішшю. Зверху покладіть 2-3 скибочки помідора і збризніть кожну з них 1 чайною ложкою оливкової олії. Читайте також:

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

Табуле

Інгредієнти

3/4 склянки булгуру;

3/4 склянки окропу;

2 пучки петрушки;

1/2 склянки дрібно нарізаної м'яти;

4 цибулини;

1 помідор;

2 огірка;

1/4 склянки лимонного соку;

2 ст.л. оливкова олія;

1 зубчик часнику;

1/2 ч.л. мелений кмин;

сіль за смаком;

мелений чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

Крок 1

Булгур залийте окропом, накрийте кришкою і дайте постояти 1 годину.

Крок 2

У великій мисці змішайте дрібно нарізані петрушку, м'яту, зелену цибулю, помідори, огірки та булгур.

Крок 3

Змішайте лимонний сік, олію, часник, кмин, сіль і перець. Вилийте заправку на суміш булгура й акуратно перемішайте.

Сезон молодої картоплі: 3 смачні рецепти, які варто спробувати

Сендвіч з огірком

Інгредієнти

100 г вершкового сиру;

1 столова ложка грецького йогурту;

1 столова ложка нарізаної свіжої зеленої цибулі;

1 столова ложка подрібненого свіжого кропу;

мелений чорний перець за смаком;

2 скибочки цільнозернового хліба;

⅓ склянки тонко нарізаного огірка.

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте вершковий сир, йогурт, зелену цибулю, кріп і перець до однорідної консистенції.

Крок 2

Кожну скибочку хліба змастіть готовою сумішшю.

Крок 3

Зверху покладіть скибочки огірка, потім зверху покладіть іншу скибочку хліба, стороною з вершковим сиром вниз. Розріжте сендвіч навпіл.

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти