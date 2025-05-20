Що приготувати з огірків: 5 ідей на кожен день
Київ • УНН
Навесні саме час готувати з огірків! У статті 5 рецептів: салат зі сметаною, капрезе, сендвічі з вершковим соусом, табуле та простий сендвіч з огірком.
Весна — саме той час, коли на кухні з’являється більше свіжих овочів, зокрема огірків. Вони хрумкі, соковиті і чудово поєднуються з різними інгредієнтами. Страви з огірками освіжають, не перевантажують організм і швидко готуються — саме те, що потрібно навесні, коли хочеться легкості та простоти.
УНН зібрав п’ять рецептів з огірками.
Салат з огірків зі сметаною та кропом
Інгредієнти
- 1 кг огірків;
- 1/4 склянки сметани;
- 1 столова ложка яблучного оцту;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 чайна ложка гірчиця діжонська;
- 1 червона цибулина;
- 1/4 склянки нарізаного свіжого кропу;
- сіль за смаком;
- мелений чорний перець за смаком;
Спосіб приготування
Крок 1
Тонко наріжте огірки. Далі перекладіть їх у друшляк, посоліть і залиште на 30 хвилин, щоб вони пустили сік.
Крок 2
У окремій мисці змішайте сметану, оцет, олію, гірчицю сіль та перець.
Крок 3
Після того, як з огріків стік сік, промокніть їх паперовим рушником. Тоненько наріжте цибулю та додайте до огірків. Додайте сметанну заправку та добре все перемішайте.
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Салат капрезе з огірками
Інгредієнти
- 0,5 кг помідорів;
- 200 г сиру моцарела;
- 3 огірки;
- оливкова олія;
- бальзамічний оцет;
- сіль за смаком;
- мелений чорний перець за смаком;
- свіжий базилік;
Спосіб приготування
Крок 1
Наріжте скибочками помідори, огірки та сир.
Крок 2
Викладіть скибочки помідорів на тарілку, а зверху викладіть моцарелу й огірки. Збризніть все оливковою олією та оцтом, посипте сіллю і перцем. Прикрасьте свіжим базиліком.
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Сендвічі з томатами та вершково-огірковим соусом
Інгредієнти
- 200 г вершкового сиру;
- 2 огірки;
- 1/4 склянки дрібно нарізаної червоної цибулі;
- 2 1/2 чайної ложки нарізаного свіжого кропу;
- 2 1/2 чайної ложки подрібненої свіжої м'яти;
- 2 чайні ложки свіжого лимонного соку;
- 1 чайна ложка білого винного оцту;
- сіль за смаком;
- мелений чорний перець за смаком;
- 6 скибочок хлібу;
- 700-800 г свіжих помідорів;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте вершковий сир, нарізані дрібно огірки, червону цибулю, кріп, м'яту, лимонний сік, оцет, сіль і перець.
Крок 2
Підсмажте хліб та намажте коден шматочок огірковою сумішшю. Зверху покладіть 2-3 скибочки помідора і збризніть кожну з них 1 чайною ложкою оливкової олії. Читайте також:
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Табуле
Інгредієнти
- 3/4 склянки булгуру;
- 3/4 склянки окропу;
- 2 пучки петрушки;
- 1/2 склянки дрібно нарізаної м'яти;
- 4 цибулини;
- 1 помідор;
- 2 огірка;
- 1/4 склянки лимонного соку;
- 2 ст.л. оливкова олія;
- 1 зубчик часнику;
- 1/2 ч.л. мелений кмин;
- сіль за смаком;
- мелений чорний перець за смаком.
Спосіб приготування
Крок 1
Булгур залийте окропом, накрийте кришкою і дайте постояти 1 годину.
Крок 2
У великій мисці змішайте дрібно нарізані петрушку, м'яту, зелену цибулю, помідори, огірки та булгур.
Крок 3
Змішайте лимонний сік, олію, часник, кмин, сіль і перець. Вилийте заправку на суміш булгура й акуратно перемішайте.
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Сендвіч з огірком
Інгредієнти
- 100 г вершкового сиру;
- 1 столова ложка грецького йогурту;
- 1 столова ложка нарізаної свіжої зеленої цибулі;
- 1 столова ложка подрібненого свіжого кропу;
- мелений чорний перець за смаком;
- 2 скибочки цільнозернового хліба;
- ⅓ склянки тонко нарізаного огірка.
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте вершковий сир, йогурт, зелену цибулю, кріп і перець до однорідної консистенції.
Крок 2
Кожну скибочку хліба змастіть готовою сумішшю.
Крок 3
Зверху покладіть скибочки огірка, потім зверху покладіть іншу скибочку хліба, стороною з вершковим сиром вниз. Розріжте сендвіч навпіл.
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