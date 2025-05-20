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Що приготувати з огірків: 5 ідей на кожен день

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Навесні саме час готувати з огірків! У статті 5 рецептів: салат зі сметаною, капрезе, сендвічі з вершковим соусом, табуле та простий сендвіч з огірком.

Що приготувати з огірків: 5 ідей на кожен день

Весна — саме той час, коли на кухні з’являється більше свіжих овочів, зокрема огірків. Вони хрумкі, соковиті і чудово поєднуються з різними інгредієнтами. Страви з огірками освіжають, не перевантажують організм і швидко готуються — саме те, що потрібно навесні, коли хочеться легкості та простоти.

УНН зібрав п’ять рецептів з огірками.

Салат з огірків зі сметаною та кропом

Інгредієнти

  • 1 кг огірків;
    • 1/4 склянки сметани;
      • 1 столова ложка яблучного оцту;
        • 1 столова ложка оливкової олії;
          • 1 чайна ложка гірчиця діжонська;
            • 1 червона цибулина;
              • 1/4 склянки нарізаного свіжого кропу;
                • сіль за смаком;
                  • мелений чорний перець за смаком;

                    Спосіб приготування

                    Крок 1

                    Тонко наріжте огірки. Далі перекладіть їх у друшляк, посоліть і залиште на 30 хвилин, щоб вони пустили сік.

                    Крок 2

                    У окремій мисці змішайте сметану, оцет, олію, гірчицю сіль та перець.

                    Крок 3

                    Після того, як з огріків стік сік, промокніть їх паперовим рушником. Тоненько наріжте цибулю та додайте до огірків. Додайте сметанну заправку та добре все перемішайте.

                    Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки19.05.25, 13:11 • 148032 перегляди

                    Салат капрезе з огірками

                    Інгредієнти

                    • 0,5 кг помідорів;
                      • 200 г сиру моцарела;
                        • 3 огірки;
                          • оливкова олія;
                            • бальзамічний оцет;
                              • сіль за смаком;
                                • мелений чорний перець за смаком;
                                  • свіжий базилік;

                                    Спосіб приготування

                                    Крок 1

                                    Наріжте скибочками помідори, огірки та сир.

                                    Крок 2

                                    Викладіть скибочки помідорів на тарілку, а зверху викладіть моцарелу й огірки. Збризніть все оливковою олією та оцтом, посипте сіллю і перцем. Прикрасьте свіжим базиліком.

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                                    Інгредієнти

                                    • 200 г вершкового сиру;
                                      • 2 огірки;
                                        • 1/4 склянки дрібно нарізаної червоної цибулі;
                                          • 2 1/2 чайної ложки нарізаного свіжого кропу;
                                            • 2 1/2 чайної ложки подрібненої свіжої м'яти;
                                              • 2 чайні ложки свіжого лимонного соку;
                                                • 1 чайна ложка білого винного оцту;
                                                  • сіль за смаком;
                                                    • мелений чорний перець за смаком;
                                                      • 6 скибочок хлібу;
                                                        • 700-800 г свіжих помідорів;
                                                          • 2 столові ложки оливкової олії;
                                                            • зелена цибуля.

                                                              Спосіб приготування

                                                              Крок 1

                                                              Змішайте вершковий сир, нарізані дрібно огірки, червону цибулю, кріп, м'яту, лимонний сік, оцет, сіль і перець.

                                                              Крок 2

                                                              Підсмажте хліб та намажте коден шматочок огірковою сумішшю. Зверху покладіть 2-3 скибочки помідора і збризніть кожну з них 1 чайною ложкою оливкової олії. Читайте також:

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                                                              Інгредієнти

                                                              • 3/4 склянки булгуру;
                                                                • 3/4 склянки окропу;
                                                                  • 2 пучки петрушки;
                                                                    • 1/2 склянки дрібно нарізаної м'яти;
                                                                      • 4 цибулини;
                                                                        • 1 помідор;
                                                                          • 2 огірка;
                                                                            • 1/4 склянки лимонного соку;
                                                                              • 2 ст.л. оливкова олія;
                                                                                • 1 зубчик часнику;
                                                                                  • 1/2 ч.л. мелений кмин;
                                                                                    • сіль за смаком;
                                                                                      • мелений чорний перець за смаком.

                                                                                        Спосіб приготування

                                                                                        Крок 1

                                                                                        Булгур залийте окропом, накрийте кришкою і дайте постояти 1 годину.

                                                                                        Крок 2

                                                                                        У великій мисці змішайте дрібно нарізані петрушку, м'яту, зелену цибулю, помідори, огірки та булгур.

                                                                                        Крок 3

                                                                                        Змішайте лимонний сік, олію, часник, кмин, сіль і перець. Вилийте заправку на суміш булгура й акуратно перемішайте. 

                                                                                        Сезон молодої картоплі: 3 смачні рецепти, які варто спробувати12.05.25, 15:29 • 11628 переглядiв

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                                                                                        Інгредієнти

                                                                                        • 100 г вершкового сиру;
                                                                                          • 1 столова ложка грецького йогурту;
                                                                                            • 1 столова ложка нарізаної свіжої зеленої цибулі;
                                                                                              • 1 столова ложка подрібненого свіжого кропу;
                                                                                                • мелений чорний перець за смаком;
                                                                                                  • 2 скибочки цільнозернового хліба;
                                                                                                    • ⅓ склянки тонко нарізаного огірка.

                                                                                                      Спосіб приготування

                                                                                                      Крок 1

                                                                                                      Змішайте вершковий сир, йогурт, зелену цибулю, кріп і перець до однорідної консистенції.

                                                                                                      Крок 2

                                                                                                      Кожну скибочку хліба змастіть готовою сумішшю.  

                                                                                                      Крок 3

                                                                                                      Зверху покладіть скибочки огірка, потім зверху покладіть іншу скибочку хліба, стороною з вершковим сиром вниз. Розріжте сендвіч навпіл.

                                                                                                      Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти10.05.25, 09:30 • 97367 переглядiв

                                                                                                      Аліна Волянська

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