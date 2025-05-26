Готується просто, смакує як в ресторані: три рецепти пасти з тунцем
Київ • УНН
Відкрийте для себе три унікальні рецепти пасти з тунцем: середземноморська з моцарелою, з лимоном та каперсами, і з томатним соусом та базиліком. Смачно та швидко!
Коли хочеться чогось смачного, але немає часу на приготування складних страв, паста з тунцем — ідеальне рішення. Її готувати просто, швидко, а головне — це дуже смачно. В цій страві вдало поєднуються доступні інгредієнти та вона підійде і для буденного обіду, і для легкої вечері.
УНН зібрав три найцікавіші рецепти, які допоможуть урізноманітнити звичне меню без зайвих зусиль.
Паста з тунцем по-середземноморськи
Інгредієнти
- 150 г консервованого тунця;
- 1 помідор;
- 1/4 склянки оливок;
- 1/4 склянки червоної цибулі;
- 2 столові ложки петрушки;
- 1 столова ложка каперсів;
- 2 чайні ложки лимонного соку;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1/2 чайної ложки солі;
- дрібка свіжомеленого чорного перцю;
- 340 г макаронів;
- 1 склянка тертого сиру моцарелла.
Спосіб приготування
Крок 1
Доведіть до кипіння підсолену воду та вкиньте туди макарони. Готуйте їх до готовності.
Крок 2
Змішайте тунець, порізані помідори, оливки, цибулю, петрушку, каперси, лимонний сік, оливкову олію та сіль і перець. Перемішайте до однорідності.
Крок 3
До готових макаронів додайте суміш з тунця. Посипте тертим сиром моцарелла і перемішайте, поки все не змішається.
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Паста з тунцем і лимоном
Інгредієнти
- 350 г макаронів;
- 200 г дрібної квасолі;
- 200 г консервованого тунця;
- 1 лимон;
- 1 ст. л. каперсів;
- дрібка перцю чилі;
- оливкова олія.
Спосіб приготування
Крок 1
Відваріть макарони в киплячій підсоленій воді протягом 8 хвилин. Додайте квасолю і готуйте ще 3 хвилини, поки і паста, і квасоля не стануть м'якими.
Крок 2
Тунець розділіть на волокна і додайте лимонну цедру, каперси, чилі та багато солі й перцю.
Крок 3
Злийте воду з відварених макаронів і квасолі, та перемішайте їх з сумішшю тунця. Додайте трохи оливкової олії. Подавати можна з лимоном.
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Паста з тунцем та томатним соусом
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 400 г консервованих помідорів;
- ½ ч.л. порошку чилі;
- 1 ч.л. цукру;
- 500 г макаронів;
- 100 г консервованого тунця;
- листя базиліку.
Спосіб приготування
Крок 1
Розігрійте олію в сковорідці, киньте туди цибулю і готуйте протягом кількох хвилин. Додайте часник, помідори, чилі та цукор. Посоліть та поперчіть. Ретельно перемішайте, потім зменшіть вогонь і готуйте ще 5 хвилин.
Крок 2
Приготуйте макарони відповідно до інструкцій на упаковці. Розділіть тунець на волокна та додайте соус, підігрійте. Злийте воду з макаронів, і перемішайте з соусом і листям базиліка. Читайте також:
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