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Готується просто, смакує як в ресторані: три рецепти пасти з тунцем

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Відкрийте для себе три унікальні рецепти пасти з тунцем: середземноморська з моцарелою, з лимоном та каперсами, і з томатним соусом та базиліком. Смачно та швидко!

Готується просто, смакує як в ресторані: три рецепти пасти з тунцем

Коли хочеться чогось смачного, але немає часу на приготування складних страв, паста з тунцем — ідеальне рішення. Її готувати просто, швидко, а головне — це дуже смачно. В цій страві вдало поєднуються доступні інгредієнти та вона підійде і для буденного обіду, і для легкої вечері.

УНН зібрав три найцікавіші рецепти, які допоможуть урізноманітнити звичне меню без зайвих зусиль.

Паста з тунцем по-середземноморськи

Інгредієнти

  • 150 г консервованого тунця;
    • 1 помідор;
      • 1/4 склянки оливок;
        • 1/4 склянки червоної цибулі;
          • 2 столові ложки петрушки;
            • 1 столова ложка каперсів;
              • 2 чайні ложки лимонного соку;
                • 2 столові ложки оливкової олії;
                  • 1/2 чайної ложки солі;
                    • дрібка свіжомеленого чорного перцю;
                      • 340 г макаронів;
                        • 1 склянка тертого сиру моцарелла.

                          Спосіб приготування

                          Крок 1

                          Доведіть до кипіння підсолену воду та вкиньте туди макарони. Готуйте їх до готовності.

                          Крок 2

                          Змішайте тунець, порізані помідори, оливки, цибулю, петрушку, каперси, лимонний сік, оливкову олію та сіль і перець. Перемішайте до однорідності.

                          Крок 3

                          До готових макаронів додайте суміш з тунця. Посипте тертим сиром моцарелла і перемішайте, поки все не змішається.

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                          Паста з тунцем і лимоном

                          Інгредієнти 

                          • 350 г макаронів;
                            • 200 г дрібної квасолі;
                              • 200 г консервованого тунця;
                                • 1 лимон;
                                  • 1 ст. л. каперсів;
                                    • дрібка перцю чилі;
                                      • оливкова олія.

                                        Спосіб приготування

                                        Крок 1

                                        Відваріть макарони в киплячій підсоленій воді протягом 8 хвилин. Додайте квасолю і готуйте ще 3 хвилини, поки і паста, і квасоля не стануть м'якими.

                                        Крок 2

                                        Тунець розділіть на волокна і додайте лимонну цедру, каперси, чилі та багато солі й перцю.

                                        Крок 3

                                        Злийте воду з відварених макаронів і квасолі, та перемішайте їх з сумішшю тунця. Додайте трохи оливкової олії. Подавати можна з лимоном.

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                                        Паста з тунцем та томатним соусом

                                        • 2 ст. л. оливкової олії;
                                          • 1 цибулина;
                                            • 2 зубчики часнику;
                                              • 400 г консервованих помідорів;
                                                • ½ ч.л. порошку чилі;
                                                  • 1 ч.л. цукру;
                                                    • 500 г макаронів;
                                                      • 100 г консервованого тунця;
                                                        • листя базиліку.

                                                          Спосіб приготування

                                                          Крок 1

                                                          Розігрійте олію в сковорідці, киньте туди цибулю і готуйте протягом кількох хвилин. Додайте часник, помідори, чилі та цукор. Посоліть та поперчіть. Ретельно перемішайте, потім зменшіть вогонь і готуйте ще 5 хвилин.

                                                          Крок 2

                                                          Приготуйте макарони відповідно до інструкцій на упаковці. Розділіть тунець на волокна та додайте соус, підігрійте. Злийте воду з макаронів, і перемішайте з соусом і листям базиліка. Читайте також: 

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