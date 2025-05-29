Вкусно, быстро и просто: что приготовить из кускуса
Киев • УНН
Кускус – это универсальный продукт. Из него можно приготовить множество блюд: от салатов до супов. В статье собрано 5 рецептов, как вкусно использовать кускус в ежедневном меню.
Кускус - многими любимая крупа, ведь он легок в приготовлении, вкусный и доступный по цене, а главное - очень быстрый в приготовлении. Сегодня кускус используют в салатах, супах, основных блюдах и даже десертах. Его можно готовить с мясом, овощами, зеленью - и каждый раз получать интересное блюдо.
В этом материале УНН собрал несколько рецептов, как можно вкусно и просто использовать кускус в ежедневном меню.
Ямайская курица с кускусом
Ингредиенты
- 500г кусочков консервированного ананаса;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 стакан кускуса;
- 1/3 стакана пшеничной муки;
- 2 столовые ложки измельченной свежей кинзы;
- 600 г куриной грудки без костей и кожи;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- любимые специи по вкусу.
Способ приготовления
Шаг 1
В большую кастрюлю положите ананасы и посолите 1/2 чайной ложки соли, доведите до кипения. Добавьте кускус. Далее снимите с огня и дайте постоять под крышкой 5 минут. Разомните вилкой.
Шаг 2
Смешайте муку и 2 столовые ложки кинзы. Разрежьте курицу на небольшие кусочки и посолите остатками соли, добавьте любимую приправу (по желанию). Переложите курицу в мучную смесь и хорошо перемешайте, чтобы покрыть каждый кусочек.
Шаг 3
В большой сковороде разогрейте 1 столовую ложку масла и переложите туда треть курицы, готовьте по 1-2 минуты с каждой стороны. Сделайте это дважды с оставшимся маслом и курицей. Подавайте с кускусом. По желанию посыпьте свежей кинзой.
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Лимонный кускус
Ингредиенты
- 1 стакан воды;
- 1 стакан кускуса;
- 4 чайные ложки оливкового масла;
- ¾ чайной ложки соли;
- 2 зубчика чеснока;
- цедра 1 лимона;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- ⅓ стакана измельченной свежей петрушки;
- 2 столовые ложки кедровых орешков;
- красный перец по вкусу.
Способ приготовления
Шаг 1
Доведите воду до кипения. После этого добавьте туда кускус, 1 чайную ложку оливкового масла и ½ чайной ложки соли и перемешайте. Накройте крышкой, снимите с огня и дайте постоять 5 минут.
Шаг 2
Разрыхлите кускус с помощью вилки, переложите его в большую миску и перемешайте с еще 1 столовой ложкой оставшегося оливкового масла, остальной солью, чесноком, цедрой лимона, лимонным соком, петрушкой и кедровыми орешками.
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Фаршированные кускусом перцы
Ингредиенты
- 2 болгарских перца;
- оливковое масло;
- 1 чашка кускуса;
- 1 маленький лимон;
- 75 г феты;
- 1 горсть кориандра;
- сок 1 апельсина.
Способ приготовления
Шаг 1
Намажьте разрезанные пополам перцы маслом и обжарьте с двух сторон.
Шаг 2
Кускус залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте набухать на 5 минут. В готовый кускус добавьте лимон, фету, кориандр и апельсиновый сок. Наполните перцы несколькими ложками кускуса, сбрызните небольшим количеством масла.
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Салат с кускусом в банке
Ингредиенты
- 50 г кускуса;
- 60 мл кипятка;
- 2 ч.л. сока лайма;
- 2 ч.л. бальзамического соуса;
- 70 г консервированной фасоли;
- 5 г помидоров черри;
- 71 морковь;
- 20 г феты;
- 25 г салатного листа.
Способ приготовления
Шаг 1
Залейте кускус и кипятком, накройте крышкой и оставьте на 3-4 минуты.
Шаг 2
Смешайте сок лайма и бальзамического соуса в банке. Сверху выложите кускус, фасоль, помидоры, морковь, фету и листья салата.
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Суп из курицы, батата и кускуса
Ингредиенты
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 6 небольших филе куриных бедрышек;
- 1 коричневая луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 4 см кусочек свежего имбиря;
- 1 палочка корицы;
- 1 ст. л. молотой куркумы;
- 410 г банка томатного пюре;
- 3 стакана куриного бульона;
- 500 г оранжевого батата;
- 2/3 стакана кускуса;
- 1/4 стакана свежих листьев петрушки.
Способ приготовления
Шаг 1
Обжарьте в кастрюле на среднем курицу в течение 6 минут или пока она не подрумянится со всех сторон. Готовое мясо выложите на тарелку.
Шаг 2
Добавьте в кастрюлю лук и готовьте 5 минут или пока он не станет мягким. Добавьте чеснок, имбирь, корицу и куркуму. Готовьте, помешивая, 30 секунд или пока не появится аромат. Добавьте томатное пюре и бульон. Доведите до кипения.
Шаг 3
Верните курицу в кастрюлю. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой в течение 30 минут. Добавьте предварительно почищенный и порезанный батат. Готовьте в течение 15 минут. Добавьте кускус. Оставьте под крышкой на 5 минут. Выньте и выбросьте палочку корицы. Снова перемешайте.
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