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Вкусно, быстро и просто: что приготовить из кускуса

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

Кускус – это универсальный продукт. Из него можно приготовить множество блюд: от салатов до супов. В статье собрано 5 рецептов, как вкусно использовать кускус в ежедневном меню.

Вкусно, быстро и просто: что приготовить из кускуса

Кускус - многими любимая крупа, ведь он легок в приготовлении, вкусный и доступный по цене, а главное - очень быстрый в приготовлении. Сегодня кускус используют в салатах, супах, основных блюдах и даже десертах. Его можно готовить с мясом, овощами, зеленью - и каждый раз получать интересное блюдо.

В этом материале УНН собрал несколько рецептов, как можно вкусно и просто использовать кускус в ежедневном меню.

Ямайская курица с кускусом

Ингредиенты

  • 500г кусочков консервированного ананаса;
    • 1 чайная ложка соли;
      • 1 стакан кускуса;
        • 1/3 стакана пшеничной муки;
          • 2 столовые ложки измельченной свежей кинзы;
            • 600 г куриной грудки без костей и кожи;
              • 3 столовые ложки оливкового масла;
                • любимые специи по вкусу.

                  Способ приготовления

                  Шаг 1

                  В большую кастрюлю положите ананасы и посолите 1/2 чайной ложки соли, доведите до кипения. Добавьте кускус. Далее снимите с огня и дайте постоять под крышкой 5 минут. Разомните вилкой.

                  Шаг 2 

                  Смешайте муку и 2 столовые ложки кинзы. Разрежьте курицу на небольшие кусочки и посолите остатками соли, добавьте любимую приправу (по желанию). Переложите курицу в мучную смесь и хорошо перемешайте, чтобы покрыть каждый кусочек. 

                  Шаг 3

                  В большой сковороде разогрейте 1 столовую ложку масла и переложите туда треть курицы, готовьте по 1-2 минуты с каждой стороны. Сделайте это дважды с оставшимся маслом и курицей. Подавайте с кускусом. По желанию посыпьте свежей кинзой.

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                  Лимонный кускус

                  Ингредиенты 

                  • 1 стакан воды;
                    • 1 стакан кускуса;
                      • 4 чайные ложки оливкового масла;
                        • ¾ чайной ложки соли;
                          • 2 зубчика чеснока;
                            • цедра 1 лимона;
                              • 1 столовая ложка лимонного сока;
                                • ⅓ стакана измельченной свежей петрушки;
                                  • 2 столовые ложки кедровых орешков;
                                    • красный перец по вкусу.

                                      Способ приготовления 

                                      Шаг 1 

                                      Доведите воду до кипения. После этого добавьте туда кускус, 1 чайную ложку оливкового масла и ½ чайной ложки соли и перемешайте. Накройте крышкой, снимите с огня и дайте постоять 5 минут.

                                      Шаг 2 

                                      Разрыхлите кускус с помощью вилки, переложите его в большую миску и перемешайте с еще 1 столовой ложкой оставшегося оливкового масла, остальной солью, чесноком, цедрой лимона, лимонным соком, петрушкой и кедровыми орешками.

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                                      Фаршированные кускусом перцы

                                      Ингредиенты

                                      • 2 болгарских перца;
                                        • оливковое масло;
                                          • 1 чашка кускуса;
                                            • 1 маленький лимон;
                                              • 75 г феты;
                                                • 1 горсть кориандра;
                                                  • сок 1 апельсина.

                                                    Способ приготовления

                                                    Шаг 1

                                                    Намажьте разрезанные пополам перцы маслом и обжарьте с двух сторон. 

                                                    Шаг 2

                                                    Кускус залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте набухать на 5 минут. В готовый кускус добавьте лимон, фету, кориандр и апельсиновый сок. Наполните перцы несколькими ложками кускуса, сбрызните небольшим количеством масла.

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                                                    Ингредиенты

                                                    • 50 г кускуса;
                                                      • 60 мл кипятка;
                                                        • 2 ч.л. сока лайма;
                                                          • 2 ч.л. бальзамического соуса;
                                                            • 70 г консервированной фасоли;
                                                              • 5 г помидоров черри;
                                                                • 71 морковь;
                                                                  • 20 г феты;
                                                                    • 25 г салатного листа.

                                                                      Способ приготовления

                                                                      Шаг 1 

                                                                      Залейте кускус и кипятком, накройте крышкой и оставьте на 3-4 минуты. 

                                                                      Шаг 2

                                                                      Смешайте сок лайма и бальзамического соуса в банке. Сверху выложите кускус, фасоль, помидоры, морковь, фету и листья салата.   

                                                                      Домашняя пицца для воскресного ужина: 3 вкусных рецепта11.05.25, 15:03 • 18976 просмотров

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                                                                      Ингредиенты

                                                                      • 1 ст. л. оливкового масла;
                                                                        • 6 небольших филе куриных бедрышек;
                                                                          • 1 коричневая луковица;
                                                                            • 3 зубчика чеснока;
                                                                              • 4 см кусочек свежего имбиря;
                                                                                • 1 палочка корицы;
                                                                                  • 1 ст. л. молотой куркумы;
                                                                                    • 410 г банка томатного пюре;
                                                                                      • 3 стакана куриного бульона;
                                                                                        • 500 г оранжевого батата;
                                                                                          • 2/3 стакана кускуса;
                                                                                            • 1/4 стакана свежих листьев петрушки.

                                                                                              Способ приготовления

                                                                                              Шаг 1

                                                                                              Обжарьте в кастрюле на среднем курицу в течение 6 минут или пока она не подрумянится со всех сторон. Готовое мясо выложите на тарелку.

                                                                                              Шаг 2 

                                                                                              Добавьте в кастрюлю лук и готовьте 5 минут или пока он не станет мягким. Добавьте чеснок, имбирь, корицу и куркуму. Готовьте, помешивая, 30 секунд или пока не появится аромат. Добавьте томатное пюре и бульон. Доведите до кипения.

                                                                                              Шаг 3 

                                                                                              Верните курицу в кастрюлю. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой в течение 30 минут. Добавьте предварительно почищенный и порезанный батат. Готовьте в течение 15 минут. Добавьте кускус. Оставьте под крышкой на 5 минут. Выньте и выбросьте палочку корицы. Снова перемешайте.  

                                                                                              Что приготовить из творожного сыра: вкусные идеи на каждый день05.05.25, 20:34 • 11071 просмотр

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                                                                                              Алина Волянская

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