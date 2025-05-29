Вкусно, быстро и просто: что приготовить из кускуса

Кускус - многими любимая крупа, ведь он легок в приготовлении, вкусный и доступный по цене, а главное - очень быстрый в приготовлении. Сегодня кускус используют в салатах, супах, основных блюдах и даже десертах. Его можно готовить с мясом, овощами, зеленью - и каждый раз получать интересное блюдо.

В этом материале УНН собрал несколько рецептов, как можно вкусно и просто использовать кускус в ежедневном меню.

Ямайская курица с кускусом

Ингредиенты

500г кусочков консервированного ананаса;

1 чайная ложка соли;

1 стакан кускуса;

1/3 стакана пшеничной муки;

2 столовые ложки измельченной свежей кинзы;

600 г куриной грудки без костей и кожи;

3 столовые ложки оливкового масла;

любимые специи по вкусу.

Способ приготовления

Шаг 1

В большую кастрюлю положите ананасы и посолите 1/2 чайной ложки соли, доведите до кипения. Добавьте кускус. Далее снимите с огня и дайте постоять под крышкой 5 минут. Разомните вилкой.

Шаг 2

Смешайте муку и 2 столовые ложки кинзы. Разрежьте курицу на небольшие кусочки и посолите остатками соли, добавьте любимую приправу (по желанию). Переложите курицу в мучную смесь и хорошо перемешайте, чтобы покрыть каждый кусочек.

Шаг 3

В большой сковороде разогрейте 1 столовую ложку масла и переложите туда треть курицы, готовьте по 1-2 минуты с каждой стороны. Сделайте это дважды с оставшимся маслом и курицей. Подавайте с кускусом. По желанию посыпьте свежей кинзой.

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Лимонный кускус

Ингредиенты

1 стакан воды;

1 стакан кускуса;

4 чайные ложки оливкового масла;

¾ чайной ложки соли;

2 зубчика чеснока;

цедра 1 лимона;

1 столовая ложка лимонного сока;

⅓ стакана измельченной свежей петрушки;

2 столовые ложки кедровых орешков;

красный перец по вкусу.

Способ приготовления

Шаг 1

Доведите воду до кипения. После этого добавьте туда кускус, 1 чайную ложку оливкового масла и ½ чайной ложки соли и перемешайте. Накройте крышкой, снимите с огня и дайте постоять 5 минут.

Шаг 2

Разрыхлите кускус с помощью вилки, переложите его в большую миску и перемешайте с еще 1 столовой ложкой оставшегося оливкового масла, остальной солью, чесноком, цедрой лимона, лимонным соком, петрушкой и кедровыми орешками.

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Фаршированные кускусом перцы

Ингредиенты

2 болгарских перца;

оливковое масло;

1 чашка кускуса;

1 маленький лимон;

75 г феты;

1 горсть кориандра;

сок 1 апельсина.

Способ приготовления

Шаг 1

Намажьте разрезанные пополам перцы маслом и обжарьте с двух сторон.

Шаг 2

Кускус залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте набухать на 5 минут. В готовый кускус добавьте лимон, фету, кориандр и апельсиновый сок. Наполните перцы несколькими ложками кускуса, сбрызните небольшим количеством масла.

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Салат с кускусом в банке

Ингредиенты

50 г кускуса;

60 мл кипятка;

2 ч.л. сока лайма;

2 ч.л. бальзамического соуса;

70 г консервированной фасоли;

5 г помидоров черри;

71 морковь;

20 г феты;

25 г салатного листа.

Способ приготовления

Шаг 1

Залейте кускус и кипятком, накройте крышкой и оставьте на 3-4 минуты.

Шаг 2

Смешайте сок лайма и бальзамического соуса в банке. Сверху выложите кускус, фасоль, помидоры, морковь, фету и листья салата.

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Суп из курицы, батата и кускуса

Ингредиенты

1 ст. л. оливкового масла;

6 небольших филе куриных бедрышек;

1 коричневая луковица;

3 зубчика чеснока;

4 см кусочек свежего имбиря;

1 палочка корицы;

1 ст. л. молотой куркумы;

410 г банка томатного пюре;

3 стакана куриного бульона;

500 г оранжевого батата;

2/3 стакана кускуса;

1/4 стакана свежих листьев петрушки.

Способ приготовления

Шаг 1

Обжарьте в кастрюле на среднем курицу в течение 6 минут или пока она не подрумянится со всех сторон. Готовое мясо выложите на тарелку.

Шаг 2

Добавьте в кастрюлю лук и готовьте 5 минут или пока он не станет мягким. Добавьте чеснок, имбирь, корицу и куркуму. Готовьте, помешивая, 30 секунд или пока не появится аромат. Добавьте томатное пюре и бульон. Доведите до кипения.

Шаг 3

Верните курицу в кастрюлю. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой в течение 30 минут. Добавьте предварительно почищенный и порезанный батат. Готовьте в течение 15 минут. Добавьте кускус. Оставьте под крышкой на 5 минут. Выньте и выбросьте палочку корицы. Снова перемешайте.

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