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Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето

Киев • УНН

 • 9368 просмотра

УНН собрал пять рецептов для вкусного и полезного питания в летнюю жару. Они помогут организму легче перенести высокие температуры.

Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето

Хотя первый месяц лета остается довольно прохладным, уже случаются и жаркие дни. А впереди еще июль и август, которые могут шокировать нас по-настоящему жаркой погодой. И в этом случае очень важно правильно и полезно питаться, чтобы организм прошел это испытание. УНН собрал для вас пять рецептов, которые помогут пережить летнюю жару вкусно и с пользой для организма.  

Куриное филе с соусом из ревеня и апельсина

Ингредиенты

  • куриное филе — 2 шт;
    • ревень — 2 стебля;
      • апельсин — 1 шт;
        • мед — 1 ст. л.;
          • горчица — 1 ч. л.;
            • оливковое масло — 1 ст. л.;
              • соль, перец — по вкусу;

                Приготовление

                1. Куриное филе нужно обжарить на сковороде до золотистой корочки.
                  1. В сотейнике потушить ревень с апельсиновым соком, медом и горчицей до образования соуса.
                    1. Подавать филе с теплым соусом, гарнировать молодым картофелем.

                      Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23.06.25, 22:05 • 124586 просмотров

                      Паста с кабачками, лимоном и мягким сыром

                      Ингредиенты

                      • спагетти или тальятелле — 200 г;
                        • кабачок — 1 средний;
                          • лимон — 1 шт;
                            • мягкий сыр (рикотта, крем-чиз) — 100 г;
                              • чеснок — 1 зубчик;
                                • оливковое масло — 2 ст. л.;
                                  • соль, перец — по вкусу.

                                    Приготовление

                                    1. Отварить пасту до состояния al dente, то есть, когда она уже готова, но несколько твердой, не разваренной.
                                      1. На сковороде обжарить чеснок и натертый кабачок.
                                        1. Добавить пасту, цедру лимона, сок, сыр и перемешать.

                                          Помидоры фаршированные сыром

                                          Ингредиенты

                                          • 5 помидоров;
                                            • 200 г домашнего сыра;
                                              • 1 зубчик чеснока;
                                                • 2 веточки укропа;
                                                  • соль;
                                                    • пара капель лимонного сока.

                                                      Приготовление

                                                      1. Помидоры следует разрезать пополам и вычистить из них серединки, чтобы они были пустые внутри. Эти половинки нужно перевернуть, чтобы вытек сок.
                                                        1. Нужно мелко нарезать зубчик чеснока и мелко покрошить укроп. Перетереть укроп с солью, затем добавить чеснок и еще раз перетереть.
                                                          1. Приправить немного лимонным соком и смешать это все с сыром. Начинить сырной массой помидоры. Сверху еще можно посыпать их укропом для украшения.

                                                            День шоколадного эклера: 5 лучших рецептов, которые стоит приготовить сегодня22.06.25, 16:05 • 3218 просмотров

                                                            Грузинский салат с орехами

                                                             Ингредиенты

                                                            • 3–4 спелых помидора;
                                                              • 1–2 свежих огурца;
                                                                • 1 небольшая красная луковица;
                                                                  • пучок свежей кинзы;
                                                                    • 50 г грецких орехов;
                                                                      • 1–2 зубчика чеснока;
                                                                        • соль, перец, уксус или лимонный сок, масло.

                                                                          Приготовление

                                                                          1. Огурцы и помидоры нарезать крупными кубиками или дольками. Лук нарезать тонкими полукольцами, кинзу грубо посечь.
                                                                            1. Грецкие орехи следует измельчить с помощью блендера или в ступке вместе с чесноком, добавив немного воды или уксуса для более мягкой консистенции.
                                                                              1. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец, уксус или лимонный сок, заправить маслом.

                                                                                Тарт с черешней и миндальным кремом

                                                                                Ингредиенты

                                                                                Для теста

                                                                                • мука — 200 г;
                                                                                  • сливочное масло — 100 г;
                                                                                    • яйцо — 1 шт;
                                                                                      • сахар — 50 г.

                                                                                        Для начинки

                                                                                        • черешня без косточек — 300 г;
                                                                                          • миндальная мука — 100 г;
                                                                                            • яйцо — 1 шт;
                                                                                              • сливочное масло — 50 г;
                                                                                                • сахар — 50 г.

                                                                                                  Способ приготовления

                                                                                                  1. Смешать ингредиенты для теста, замесить, охладить, выложить в форму;
                                                                                                    1. Приготовить начинку: взбить масло, яйцо, сахар и миндальную муку;
                                                                                                      1. Выложить крем в тесто, сверху черешню. Выпекать 35–40 мин при 180°C.

                                                                                                        Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20.06.25, 14:55 • 243702 просмотра

                                                                                                        Павел Зинченко

                                                                                                        Павел Зинченко

                                                                                                        ЛайфхакпубликацииКулинар
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