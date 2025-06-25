Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето
Киев • УНН
УНН собрал пять рецептов для вкусного и полезного питания в летнюю жару. Они помогут организму легче перенести высокие температуры.
Хотя первый месяц лета остается довольно прохладным, уже случаются и жаркие дни. А впереди еще июль и август, которые могут шокировать нас по-настоящему жаркой погодой. И в этом случае очень важно правильно и полезно питаться, чтобы организм прошел это испытание. УНН собрал для вас пять рецептов, которые помогут пережить летнюю жару вкусно и с пользой для организма.
Куриное филе с соусом из ревеня и апельсина
Ингредиенты
- куриное филе — 2 шт;
- ревень — 2 стебля;
- апельсин — 1 шт;
- мед — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
Приготовление
- Куриное филе нужно обжарить на сковороде до золотистой корочки.
- В сотейнике потушить ревень с апельсиновым соком, медом и горчицей до образования соуса.
- Подавать филе с теплым соусом, гарнировать молодым картофелем.
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Паста с кабачками, лимоном и мягким сыром
Ингредиенты
- спагетти или тальятелле — 200 г;
- кабачок — 1 средний;
- лимон — 1 шт;
- мягкий сыр (рикотта, крем-чиз) — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
- Отварить пасту до состояния al dente, то есть, когда она уже готова, но несколько твердой, не разваренной.
- На сковороде обжарить чеснок и натертый кабачок.
- Добавить пасту, цедру лимона, сок, сыр и перемешать.
Помидоры фаршированные сыром
Ингредиенты
- 5 помидоров;
- 200 г домашнего сыра;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 веточки укропа;
- соль;
- пара капель лимонного сока.
Приготовление
- Помидоры следует разрезать пополам и вычистить из них серединки, чтобы они были пустые внутри. Эти половинки нужно перевернуть, чтобы вытек сок.
- Нужно мелко нарезать зубчик чеснока и мелко покрошить укроп. Перетереть укроп с солью, затем добавить чеснок и еще раз перетереть.
- Приправить немного лимонным соком и смешать это все с сыром. Начинить сырной массой помидоры. Сверху еще можно посыпать их укропом для украшения.
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Грузинский салат с орехами
Ингредиенты
- 3–4 спелых помидора;
- 1–2 свежих огурца;
- 1 небольшая красная луковица;
- пучок свежей кинзы;
- 50 г грецких орехов;
- 1–2 зубчика чеснока;
- соль, перец, уксус или лимонный сок, масло.
Приготовление
- Огурцы и помидоры нарезать крупными кубиками или дольками. Лук нарезать тонкими полукольцами, кинзу грубо посечь.
- Грецкие орехи следует измельчить с помощью блендера или в ступке вместе с чесноком, добавив немного воды или уксуса для более мягкой консистенции.
- Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец, уксус или лимонный сок, заправить маслом.
Тарт с черешней и миндальным кремом
Ингредиенты
Для теста
- мука — 200 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйцо — 1 шт;
- сахар — 50 г.
Для начинки
- черешня без косточек — 300 г;
- миндальная мука — 100 г;
- яйцо — 1 шт;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 50 г.
Способ приготовления
- Смешать ингредиенты для теста, замесить, охладить, выложить в форму;
- Приготовить начинку: взбить масло, яйцо, сахар и миндальную муку;
- Выложить крем в тесто, сверху черешню. Выпекать 35–40 мин при 180°C.
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