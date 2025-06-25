Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето

Хотя первый месяц лета остается довольно прохладным, уже случаются и жаркие дни. А впереди еще июль и август, которые могут шокировать нас по-настоящему жаркой погодой. И в этом случае очень важно правильно и полезно питаться, чтобы организм прошел это испытание. УНН собрал для вас пять рецептов, которые помогут пережить летнюю жару вкусно и с пользой для организма.

Куриное филе с соусом из ревеня и апельсина

Ингредиенты

куриное филе — 2 шт;

ревень — 2 стебля;

апельсин — 1 шт;

мед — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

Приготовление

Куриное филе нужно обжарить на сковороде до золотистой корочки. В сотейнике потушить ревень с апельсиновым соком, медом и горчицей до образования соуса. Подавать филе с теплым соусом, гарнировать молодым картофелем.

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Паста с кабачками, лимоном и мягким сыром

Ингредиенты

спагетти или тальятелле — 200 г;

кабачок — 1 средний;

лимон — 1 шт;

мягкий сыр (рикотта, крем-чиз) — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отварить пасту до состояния al dente, то есть, когда она уже готова, но несколько твердой, не разваренной. На сковороде обжарить чеснок и натертый кабачок. Добавить пасту, цедру лимона, сок, сыр и перемешать.

Помидоры фаршированные сыром

Ингредиенты

5 помидоров;

200 г домашнего сыра;

1 зубчик чеснока;

2 веточки укропа;

соль;

пара капель лимонного сока.

Приготовление

Помидоры следует разрезать пополам и вычистить из них серединки, чтобы они были пустые внутри. Эти половинки нужно перевернуть, чтобы вытек сок. Нужно мелко нарезать зубчик чеснока и мелко покрошить укроп. Перетереть укроп с солью, затем добавить чеснок и еще раз перетереть. Приправить немного лимонным соком и смешать это все с сыром. Начинить сырной массой помидоры. Сверху еще можно посыпать их укропом для украшения.

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Грузинский салат с орехами

Ингредиенты

3–4 спелых помидора;

1–2 свежих огурца;

1 небольшая красная луковица;

пучок свежей кинзы;

50 г грецких орехов;

1–2 зубчика чеснока;

соль, перец, уксус или лимонный сок, масло.

Приготовление

Огурцы и помидоры нарезать крупными кубиками или дольками. Лук нарезать тонкими полукольцами, кинзу грубо посечь. Грецкие орехи следует измельчить с помощью блендера или в ступке вместе с чесноком, добавив немного воды или уксуса для более мягкой консистенции. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец, уксус или лимонный сок, заправить маслом.

Тарт с черешней и миндальным кремом

Ингредиенты

Для теста

мука — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

яйцо — 1 шт;

сахар — 50 г.

Для начинки

черешня без косточек — 300 г;

миндальная мука — 100 г;

яйцо — 1 шт;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 50 г.

Способ приготовления

Смешать ингредиенты для теста, замесить, охладить, выложить в форму; Приготовить начинку: взбить масло, яйцо, сахар и миндальную муку; Выложить крем в тесто, сверху черешню. Выпекать 35–40 мин при 180°C.

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