Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
Узнайте пять способов приготовления омлета: классический французский, с овощами, сыром, травами и грибами. Каждый рецепт предлагает уникальные ингредиенты и техники для идеального завтрака.
Омлет — популярный завтрак (и не только завтрак) во многих странах мира. Его легко готовить и, главное, всегда есть простор для фантазии во время приготовления. И сегодня УНН расскажет о пяти способах приготовить омлет по-настоящему вкусно и сытно.
Классический французский омлет
Ингредиенты
- 2–3 яйца;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- соль, перец.
Приготовление
- Взбить яйца вилкой до однородности.
- Разогреть сковороду с маслом на среднем огне.
- Влить яйца, жарить, осторожно помешивая.
- Сразу как омлет начнет схватываться — свернуть рулетом или сложить пополам.
Особенностью этого омлета является то, что он мягкий, без корочки, нежный. Так его готовят во Франции.
Омлет с овощами
Ингредиенты
- 2 яйца;
- брокколи, сладкий перец, помидоры черри, кабачок;
- соль, травы;
- масло для жарки.
Приготовление
- Овощи немного обжарить или припустить на сковороде.
- Залить взбитыми яйцами.
- Готовить под крышкой на медленном огне 5–6 мин.
Советуем добавить немного тертого сыра сверху — получится еще сытнее.
Омлет с сыром
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 50 г сыра (твердого, феты или моцареллы);
- щепотка сушеного чеснока или паприки;
- масло.
Приготовление
- Обжарить яйца, добавить натертый сыр сверху.
- Под крышкой расплавится — подать как открытый омлет или сложить пополам.
Если добавить к этому омлету еще и ветчину – это будет чудесное решение для тех, кто любит поесть сытнее.
Зеленый омлет с травами
Ингредиенты
- 2 яйца;
- укроп, петрушка, шпинат, базилик;
- ложка молока (опционально).
Приготовление
- Измельчить зелень, добавить к яйцам;
- Взбить, посолить;
- Жарить на сухой сковороде или на небольшом количестве масла.
Такой омлет хорошо очищает организм, легко усваивается и богат железом.
Омлет с грибами
Ингредиенты
- яйца (2–3 шт);
- 100 г шампиньонов или других грибов;
- лук, масло;
- соль, перец.
Приготовление
- Грибы и лук обжарить до золотистого цвета;
- Добавить взбитые яйца;
- Готовить на среднем огне до готовности.
Удачным решением еще может быть такая комбинация: сочетание с тостом из ржаного хлеба или салатом.
