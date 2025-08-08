$41.460.15
10:49 • 2706 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 22404 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 18913 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 17465 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 29588 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 18850 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 42316 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 48532 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28550 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96178 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Узнайте пять способов приготовления омлета: классический французский, с овощами, сыром, травами и грибами. Каждый рецепт предлагает уникальные ингредиенты и техники для идеального завтрака.

Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет

Омлет — популярный завтрак (и не только завтрак) во многих странах мира. Его легко готовить и, главное, всегда есть простор для фантазии во время приготовления. И сегодня УНН расскажет о пяти способах приготовить омлет по-настоящему вкусно и сытно.

Классический французский омлет

Ингредиенты

  • 2–3 яйца;
    • 1 ст. л. сливочного масла;
      • соль, перец.

        Приготовление

        1. Взбить яйца вилкой до однородности.
          1. Разогреть сковороду с маслом на среднем огне.
            1. Влить яйца, жарить, осторожно помешивая.
              1. Сразу как омлет начнет схватываться — свернуть рулетом или сложить пополам.

                Особенностью этого омлета является то, что он мягкий, без корочки, нежный. Так его готовят во Франции.

                Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира07.08.25, 14:02 • 134210 просмотров

                Омлет с овощами

                Ингредиенты

                • 2 яйца;
                  • брокколи, сладкий перец, помидоры черри, кабачок;
                    • соль, травы;
                      • масло для жарки.

                        Приготовление

                        1. Овощи немного обжарить или припустить на сковороде.
                          1. Залить взбитыми яйцами.
                            1. Готовить под крышкой на медленном огне 5–6 мин.

                              Советуем добавить немного тертого сыра сверху — получится еще сытнее.

                              Омлет с сыром

                              Ингредиенты

                              • 2 яйца;
                                • 50 г сыра (твердого, феты или моцареллы);
                                  • щепотка сушеного чеснока или паприки;
                                    • масло.

                                      Приготовление

                                      1. Обжарить яйца, добавить натертый сыр сверху.
                                        1. Под крышкой расплавится — подать как открытый омлет или сложить пополам.

                                          Если добавить к этому омлету еще и ветчину – это будет чудесное решение для тех, кто любит поесть сытнее.

                                          Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус06.08.25, 15:01 • 58638 просмотров

                                          Зеленый омлет с травами

                                          Ингредиенты

                                          • 2 яйца;
                                            • укроп, петрушка, шпинат, базилик;
                                              • ложка молока (опционально).

                                                Приготовление

                                                • Измельчить зелень, добавить к яйцам;
                                                  • Взбить, посолить;
                                                    • Жарить на сухой сковороде или на небольшом количестве масла.

                                                      Такой омлет хорошо очищает организм, легко усваивается и богат железом.

                                                      Омлет с грибами

                                                      Ингредиенты

                                                      • яйца (2–3 шт);
                                                        • 100 г шампиньонов или других грибов;
                                                          • лук, масло;
                                                            • соль, перец.

                                                              Приготовление

                                                              • Грибы и лук обжарить до золотистого цвета;
                                                                • Добавить взбитые яйца;
                                                                  • Готовить на среднем огне до готовности.

                                                                    Удачным решением еще может быть такая комбинация: сочетание с тостом из ржаного хлеба или салатом.

                                                                    Как не пропустить сезон кукурузы: топ-5 невероятно вкусных рецептов30.07.25, 16:34 • 6132 просмотра

                                                                    Павел Зинченко

                                                                    ЛайфхакКулинар
                                                                    Франция