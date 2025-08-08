Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет

Омлет — популярный завтрак (и не только завтрак) во многих странах мира. Его легко готовить и, главное, всегда есть простор для фантазии во время приготовления. И сегодня УНН расскажет о пяти способах приготовить омлет по-настоящему вкусно и сытно.

Классический французский омлет

Ингредиенты

2–3 яйца;

1 ст. л. сливочного масла;

соль, перец.

Приготовление

Взбить яйца вилкой до однородности. Разогреть сковороду с маслом на среднем огне. Влить яйца, жарить, осторожно помешивая. Сразу как омлет начнет схватываться — свернуть рулетом или сложить пополам.

Особенностью этого омлета является то, что он мягкий, без корочки, нежный. Так его готовят во Франции.

Омлет с овощами

Ингредиенты

2 яйца;

брокколи, сладкий перец, помидоры черри, кабачок;

соль, травы;

масло для жарки.

Приготовление

Овощи немного обжарить или припустить на сковороде. Залить взбитыми яйцами. Готовить под крышкой на медленном огне 5–6 мин.

Советуем добавить немного тертого сыра сверху — получится еще сытнее.

Омлет с сыром

Ингредиенты

2 яйца;

50 г сыра (твердого, феты или моцареллы);

щепотка сушеного чеснока или паприки;

масло.

Приготовление

Обжарить яйца, добавить натертый сыр сверху. Под крышкой расплавится — подать как открытый омлет или сложить пополам.

Если добавить к этому омлету еще и ветчину – это будет чудесное решение для тех, кто любит поесть сытнее.

Зеленый омлет с травами

Ингредиенты

2 яйца;

укроп, петрушка, шпинат, базилик;

ложка молока (опционально).

Приготовление

Измельчить зелень, добавить к яйцам;

Взбить, посолить;

Жарить на сухой сковороде или на небольшом количестве масла.

Такой омлет хорошо очищает организм, легко усваивается и богат железом.

Омлет с грибами

Ингредиенты

яйца (2–3 шт);

100 г шампиньонов или других грибов;

лук, масло;

соль, перец.

Приготовление

Грибы и лук обжарить до золотистого цвета;

Добавить взбитые яйца;

Готовить на среднем огне до готовности.

Удачным решением еще может быть такая комбинация: сочетание с тостом из ржаного хлеба или салатом.

