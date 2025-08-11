$41.390.07
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 9580 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 51898 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 78944 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Подорож літаком з немовлям вимагає підготовки. Врахуйте правила авіакомпаній, вікові обмеження та необхідні речі для комфорту малюка.

Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно

Подорож з немовлям - це завжди випробування для батьків, хоч автомобілем, хоч автобусом, хоч потягом. Але найбільше труднощів може виникнути, якщо мандрувати з немовлям на літаку. УНН дає кілька корисних порад, які допоможуть зробити таку подорож не лише зручною, але і приємною.

Готуємо малечу до польоту

Перше, що треба запам'ятати: жодна авіакомпанія не пустить вас на борт з новонародженим, якому ще немає 48 годин від моменту народження. Також, зазвичай, авіакомпанії відмовляють в перельоті малюкам віком до семи днів без завіреної лікарем довідки про те, що малюк може летіти.

Тут варто одразу зважити на два важливих моменти:

  • отримайте консультацію свого педіатра;
    • ознайомтесь з інформацією на сайті авіа-перевізника, стосовно їх правил перевезення малечі.

      Як спланувати поїздку з дітьми, щоб перетин кордону був комфортним - роз'яснення ДПСУ10.06.25, 17:13 • 2906 переглядiв

      У разі, якщо були придбані квитки без зарезервованих місць, необхідно приїздити заздалегідь в аеропорт, щоб зайняти місця поруч з дитиною. Це край важливо і не зробити буде дуже серйозною помилкою. Для зручності найкраще буде очікувати на свій літак у спеціальних дитячих кімнати, які зазвичай є в кожному аеропорту. Також є кімнати, в яких можна заколисати, переодягати та погодувати маленького.

      Коляска, люлька та багаж

      Мандруючи з маленькою дитиною до двох років, перевезення коляски буде безкоштовним. Як правило, з коляскою доведеться розлучитися на час перельоту під час посадки в літак. Зверніть увагу, що деякі авіакомпанії вимагають для коляски спеціальний чохол. Інформацію щодо цього як правило є на сайті перевізника. Коляску можна здати в багаж, але тут варто врахувати, що її габарити мають відповідати тому, що заявлено у вимогах, інакше ви будете змушені доплачувати. Варіант з коляскою-тростиною найзручніший.

      На стійці реєстрації шассі і люлюку коляски промаркують спеціальними бірками - DAA, Delivery at Aircraft. Дитячі крісла зазвичай можна взяти до салону без жодних проблем. Ще простішим є питання щодо допустимої рідини в салоні літака. При поїздці з дитиною всі обмеження в цьому знімаються. Тому пляшечка з водою, баночки з пюре, соки сміливо беріть з собою. Для дітей віком менше двох рочків вага багажу і ручної поклажі авіакомпанія фіксує на свій розсуд.

      Переліт немовляти у літаку

      Рекомендується в період взльоту і посадки, наборі висоти дати малюкові пляшечку або погодувати грудьми, це допоможе зняти дискомфорт, викликаний перепадом тиску.

      Багато авіакомпаній презентують маленьким мандрівникам ігрові набори, але так роблять не всі. В зв'язку з цим краще не ризикувати і взяти іграшки з собою. Якщо в малюка вже є улюблена іграшка - ще краще. Її близькість допоможе малюку спокійніше пережити мандрівку.

      "Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні: що всередині?21.02.25, 19:35 • 28515 переглядiв

      Проте іграшки – це ще далеко не все, що варто взяти з собою на борт літака. Ось список речей, які мають бути з вами обов'язково:

      • антибактеріальні серветки;
        • памперси;
          • зручний натуральний одяг для новонароджених, в якому малюку буде максимально комфортно. Також має бути змінний комплект. Варто взяти до уваги, що в літаках буває прохолодно. Варто мати при собі комбінезон на піддів, оскільки ковдрочки можуть спадати, а це додасть зайвих клопотів;
            • для зміни підгузок знадобиться непромокаюча пелюшка;
              • на період рясного слиновиділення варто мати при собі 2-3 слинявчики.

                Необхідно мати при собі жарознижуючі та всі лікарські засоби, які немовля приймає в звичайні дні. Також необхідно мати рідину для промивання носика, оскільки під час польоту може з'явитись сухість.

                Як правильно обрати місце

                Якщо є така можливість, то обрати варто місце біля вікна. Сидіти біля проходу не найкращий варіант для дитини: під час сервісу їжі є ризик обпектися гарячими напоями. Також це місця, які розташовані ближче до полиць, звідки можуть впасти важкі предмети, а руки чи ноги дитини можуть потрапити у возик з їжею та напоями.

                Автокрісло - найкращий вибір в плані безпеки, але є опції й для комфортного сну. Деякі компанії можуть запропонувати люльку для літаків. Але варто перевірити, чи надає ваша авіакомпанія такі послуги.

                Крім того, за додаткову плату міжнародні авіалінії можуть забронювати для вас три місця, які трансформуються для сну.

                Деякі компанії дають можливість пронести у салон літака індивідуальне надувне подовження для крісла. Це новий продукт на ринку, тому варто перевірити, чи ваша авіакомпанія пропустить це у салон.

                І ще один важливий момент, який варто пам'ятати. Під час подорожі будьте спокійні, не хвилюйтеся, не сваріться. Будьте спокійні і впевнені. Якщо почнете нервувати – немовля може це відчути і злякатися.

                Психічне здоров’я дітей: експерти розповіли, як помітити тривожні сигнали02.06.25, 11:34 • 2172 перегляди

                Павло Зінченко

                ЛайфхакПублікації