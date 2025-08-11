Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно

Путешествие с младенцем - это всегда испытание для родителей, будь то на машине, автобусе или поезде. Но больше всего трудностей может возникнуть, если путешествовать с младенцем на самолете. УНН дает несколько полезных советов, которые помогут сделать такое путешествие не только удобным, но и приятным.

Готовим малыша к полету

Первое, что нужно запомнить: ни одна авиакомпания не пустит вас на борт с новорожденным, которому еще нет 48 часов с момента рождения. Также, обычно, авиакомпании отказывают в перелете малышам в возрасте до семи дней без заверенной врачом справки о том, что малыш может лететь.

Здесь стоит сразу учесть два важных момента:

получите консультацию своего педиатра;

ознакомьтесь с информацией на сайте авиаперевозчика, касательно их правил перевозки малышей.

В случае, если были приобретены билеты без зарезервированных мест, необходимо приезжать заранее в аэропорт, чтобы занять места рядом с ребенком. Это крайне важно и не сделать будет очень серьезной ошибкой. Для удобства лучше всего будет ожидать свой самолет в специальных детских комнатах, которые обычно есть в каждом аэропорту. Также есть комнаты, в которых можно убаюкать, переодевать и покормить маленького.

Коляска, люлька и багаж

Путешествуя с маленьким ребенком до двух лет, перевозка коляски будет бесплатной. Как правило, с коляской придется расстаться на время перелета во время посадки в самолет. Обратите внимание, что некоторые авиакомпании требуют для коляски специальный чехол. Информация об этом, как правило, есть на сайте перевозчика. Коляску можно сдать в багаж, но здесь стоит учесть, что ее габариты должны соответствовать тому, что заявлено в требованиях, иначе вы будете вынуждены доплачивать. Вариант с коляской-тростью самый удобный.

На стойке регистрации шасси и люльку коляски промаркируют специальными бирками - DAA, Delivery at Aircraft. Детские кресла обычно можно взять в салон без проблем. Еще проще вопрос относительно допустимой жидкости в салоне самолета. При поездке с ребенком все ограничения в этом снимаются. Поэтому бутылочка с водой, баночки с пюре, соки смело берите с собой. Для детей в возрасте менее двух лет вес багажа и ручной клади авиакомпания фиксирует по своему усмотрению.

Перелет младенца в самолете

Рекомендуется в период взлета и посадки, набора высоты дать малышу бутылочку или покормить грудью, это поможет снять дискомфорт, вызванный перепадом давления.

Многие авиакомпании презентуют маленьким путешественникам игровые наборы, но так делают не все. В связи с этим лучше не рисковать и взять игрушки с собой. Если у малыша уже есть любимая игрушка - еще лучше. Ее близость поможет малышу спокойнее пережить путешествие.

Однако игрушки - это еще далеко не все, что стоит взять с собой на борт самолета. Вот список вещей, которые должны быть с вами обязательно:

антибактериальные салфетки;

памперсы;

удобная натуральная одежда для новорожденных, в которой малышу будет максимально комфортно. Также должен быть сменный комплект. Стоит учесть, что в самолетах бывает прохладно. Стоит иметь при себе комбинезон на поддев, поскольку одеяльца могут спадать, а это добавит лишних хлопот;

для смены подгузников понадобится непромокаемая пеленка;

на период обильного слюноотделения стоит иметь при себе 2-3 слюнявчика.

Необходимо иметь при себе жаропонижающие и все лекарственные средства, которые младенец принимает в обычные дни. Также необходимо иметь жидкость для промывания носика, поскольку во время полета может появиться сухость.

Как правильно выбрать место

Если есть такая возможность, то выбрать стоит место у окна. Сидеть у прохода не лучший вариант для ребенка: во время сервиса еды есть риск обжечься горячими напитками. Также это места, которые расположены ближе к полкам, откуда могут упасть тяжелые предметы, а руки или ноги ребенка могут попасть в тележку с едой и напитками.

Автокресло - лучший выбор в плане безопасности, но есть опции и для комфортного сна. Некоторые компании могут предложить люльку для самолетов. Но стоит проверить, предоставляет ли ваша авиакомпания такие услуги.

Кроме того, за дополнительную плату международные авиалинии могут забронировать для вас три места, которые трансформируются для сна.

Некоторые компании дают возможность пронести в салон самолета индивидуальное надувное удлинение для кресла. Это новый продукт на рынке, поэтому стоит проверить, пропустит ли ваша авиакомпания это в салон.

И еще один важный момент, который стоит помнить. Во время путешествия будьте спокойны, не волнуйтесь, не ссорьтесь. Будьте спокойны и уверены. Если начнете нервничать - младенец может это почувствовать и испугаться.

