Психическое здоровье детей: эксперты рассказали, как заметить тревожные сигналы
Киев • УНН
В условиях войны в Украине психологи призывают родителей обращать внимание на изменения в поведении детей. Перепады настроения, проблемы со сном или потеря интереса к учебе могут свидетельствовать об эмоциональных трудностях.
В условиях войны в Украине обостряется ситуация с психическим здоровьем среди населения. Справляться с проблемами становится все сложнее взрослым, страдает от чрезмерной психологической нагрузки и молодежь. Центр общественного здоровья Украины рассказал, какие сигналы могут свидетельствовать об эмоциональных трудностях у детей, передает УНН.
Дети, как и взрослые, могут испытывать трудности с психическим здоровьем. Особенно в условиях войны, когда постоянные воздушные тревоги, стресс и неопределенность влияют на уязвимую психику ребенка. Поведенческие изменения, эмоциональные срывы, проблемы со сном - это сигналы, которые могут свидетельствовать об эмоциональных трудностях
Проявления и признаки, на которые стоит обратить внимание:
- ребенок длительное время расстроен (2 недели и больше);
- избегает людей, изолируется;
- имеет перепады настроения, раздражается;
- изменились привычки - во сне, еде, поведении;
- часто жалуется на головную боль или боль в животе (без медицинских причин);
- теряет интерес к учебе или любимым делам;
- говорит о смерти или наносит себе вред.
Если вы заметили подобные признаки - не откладывайте обращение к педиатру, семейному врачу или специалисту по психическому здоровью
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ЦОЗ отмечает, что подростки более склонны к рискованному поведению, ведь лимбическая система их мозга (отвечающая за эмоции) развивается быстрее, чем префронтальная кора (отвечающая за логику и самоконтроль).
Советы для родителей:
- будьте рядом в сложные моменты. Оставайтесь опорой, будьте спокойным;
- говорите честно, без осуждения. Объясняйте не только что нельзя, а почему именно;
- предлагайте поддержку и альтернативы. Стремится к адреналину - предложите спорт или волонтерство. Хочет самостоятельности - дайте выбор и ответственность;
- не обесценивайте эмоции. Избегайте фраз вроде «не выдумывай». Лучше: «Я вижу, что тебе тяжело. Хочешь поговорить?»;
- обсуждайте онлайн-контент, который просматривает ребенок, вместе;
- ваше внимание - лучшая профилактика.
Если у вас есть сомнения - обратитесь к врачу или специалисту по психическому здоровью. Рекомендуем для чтения: "Рожденные быть свободными" - Джесс П. Шаткин
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