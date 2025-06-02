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Психическое здоровье детей: эксперты рассказали, как заметить тревожные сигналы

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В условиях войны в Украине психологи призывают родителей обращать внимание на изменения в поведении детей. Перепады настроения, проблемы со сном или потеря интереса к учебе могут свидетельствовать об эмоциональных трудностях.

Психическое здоровье детей: эксперты рассказали, как заметить тревожные сигналы

В условиях войны в Украине обостряется ситуация с психическим здоровьем среди населения. Справляться с проблемами становится все сложнее взрослым, страдает от чрезмерной психологической нагрузки и молодежь. Центр общественного здоровья Украины рассказал, какие сигналы могут свидетельствовать об эмоциональных трудностях у детей, передает УНН.

Дети, как и взрослые, могут испытывать трудности с психическим здоровьем. Особенно в условиях войны, когда постоянные воздушные тревоги, стресс и неопределенность влияют на уязвимую психику ребенка. Поведенческие изменения, эмоциональные срывы, проблемы со сном - это сигналы, которые могут свидетельствовать об эмоциональных трудностях

- информирует ЦОЗ.

Проявления и признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • ребенок длительное время расстроен (2 недели и больше);
    • избегает людей, изолируется;
      • имеет перепады настроения, раздражается;
        • изменились привычки - во сне, еде, поведении;
          • часто жалуется на головную боль или боль в животе (без медицинских причин);
            • теряет интерес к учебе или любимым делам;
              • говорит о смерти или наносит себе вред.

                Если вы заметили подобные признаки - не откладывайте обращение к педиатру, семейному врачу или специалисту по психическому здоровью

                 - советуют в ЦОЗ.

                Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям14.05.25, 10:33 • 59838 просмотров

                ЦОЗ отмечает, что подростки более склонны к рискованному поведению, ведь лимбическая система их мозга (отвечающая за эмоции) развивается быстрее, чем префронтальная кора (отвечающая за логику и самоконтроль).

                Советы для родителей:

                • будьте рядом в сложные моменты. Оставайтесь опорой, будьте спокойным;
                  • говорите честно, без осуждения. Объясняйте не только что нельзя, а почему именно;
                    • предлагайте поддержку и альтернативы. Стремится к адреналину - предложите спорт или волонтерство. Хочет самостоятельности - дайте выбор и ответственность;
                      • не обесценивайте эмоции. Избегайте фраз вроде «не выдумывай». Лучше: «Я вижу, что тебе тяжело. Хочешь поговорить?»;
                        • обсуждайте онлайн-контент, который просматривает ребенок, вместе;
                          • ваше внимание - лучшая профилактика.

                            Если у вас есть сомнения - обратитесь к врачу или специалисту по психическому здоровью. Рекомендуем для чтения: "Рожденные быть свободными" - Джесс П. Шаткин

                            - говорится в сообщении.

                            Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько21.04.25, 12:18 • 44717 просмотров

                            Анна Мурашко

                            Анна Мурашко

                            ОбществоЗдоровье
                            Украина
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                            Gas TTF
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