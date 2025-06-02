Психическое здоровье детей: эксперты рассказали, как заметить тревожные сигналы

В условиях войны в Украине обостряется ситуация с психическим здоровьем среди населения. Справляться с проблемами становится все сложнее взрослым, страдает от чрезмерной психологической нагрузки и молодежь. Центр общественного здоровья Украины рассказал, какие сигналы могут свидетельствовать об эмоциональных трудностях у детей, передает УНН.

Дети, как и взрослые, могут испытывать трудности с психическим здоровьем. Особенно в условиях войны, когда постоянные воздушные тревоги, стресс и неопределенность влияют на уязвимую психику ребенка. Поведенческие изменения, эмоциональные срывы, проблемы со сном - это сигналы, которые могут свидетельствовать об эмоциональных трудностях - информирует ЦОЗ.

Проявления и признаки, на которые стоит обратить внимание:

ребенок длительное время расстроен (2 недели и больше);

избегает людей, изолируется;

имеет перепады настроения, раздражается;

изменились привычки - во сне, еде, поведении;

часто жалуется на головную боль или боль в животе (без медицинских причин);

теряет интерес к учебе или любимым делам;

говорит о смерти или наносит себе вред.

Если вы заметили подобные признаки - не откладывайте обращение к педиатру, семейному врачу или специалисту по психическому здоровью - советуют в ЦОЗ.

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ЦОЗ отмечает, что подростки более склонны к рискованному поведению, ведь лимбическая система их мозга (отвечающая за эмоции) развивается быстрее, чем префронтальная кора (отвечающая за логику и самоконтроль).

Советы для родителей:

будьте рядом в сложные моменты. Оставайтесь опорой, будьте спокойным;

говорите честно, без осуждения. Объясняйте не только что нельзя, а почему именно;

предлагайте поддержку и альтернативы. Стремится к адреналину - предложите спорт или волонтерство. Хочет самостоятельности - дайте выбор и ответственность;

не обесценивайте эмоции. Избегайте фраз вроде «не выдумывай». Лучше: «Я вижу, что тебе тяжело. Хочешь поговорить?»;

обсуждайте онлайн-контент, который просматривает ребенок, вместе;

ваше внимание - лучшая профилактика.

Если у вас есть сомнения - обратитесь к врачу или специалисту по психическому здоровью. Рекомендуем для чтения: "Рожденные быть свободными" - Джесс П. Шаткин - говорится в сообщении.

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