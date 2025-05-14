$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям
Эксклюзив
07:33 • 4452 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 12698 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

05:56 • 10925 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

05:00 • 22097 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

04:00 • 73693 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 42726 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 121388 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 85257 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 93724 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 87327 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.4м/с
41%
747мм
Популярные новости

Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

14 мая, 02:02 • 41255 просмотра

Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters

02:36 • 40863 просмотра

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

02:58 • 17135 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

04:19 • 31449 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

05:20 • 22800 просмотра
публикации

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 3234 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

04:00 • 73736 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 16:08 • 121428 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

13 мая, 15:04 • 93984 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 190800 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 10494 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 40612 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 100392 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 98974 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 99054 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Киев • УНН

 • 3858 просмотра

Психологиня Оксана Гомель объяснила причины агрессивного поведения подростков, среди которых семья, буллинг, соцсети и гормоны. Она предоставила рекомендации родителям по поддержке и развитию эмоционального интеллекта.

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

В Украине в последнее время участились тревожные случаи жестокого поведения подростков, в частности совершение драк. Что именно стоит за агрессивным поведением подростков и как реагировать родителям в таких ситуациях объяснила и предоставила советы психологиня Оксана Гомель в комментарии УНН.

Основные причины агрессивного поведения у подростков

Гомель отметила, что за любым проявлением агрессии может стоять неудовлетворенная потребность. 

Если человеку чего-то не хватает и он не знает, как это получить, то он проявляет агрессию очень часто. Здесь мы приходим к одной из причин, которая заключается в неумении и незнании, как реагировать на такие ситуации

- сказала психологиня.

По ее словам, ролевой моделью для подростков является семья.

Дети берут пример с родителей, как они ведут себя в определенных ситуациях, с родных, близких, окружения. Но в первую очередь – это семья. Мы берем за шаблон поведение наших родителей. Поэтому важно в какой атмосфере рос ребенок, как родители реагируют на определенные ситуации. Если это всегда унижение, насилие, если мать или отец пренебрежительно относятся друг к другу, это откладывается на ребенке

- объяснила Гомель

Гомель отметила, что транзактный анализ считает, что ребенок берет жизненный сценарий у родителей, или противоположный к их, то есть что угодно, но, чтобы  не как родители. 

Например, если родители били ребенка, то он никогда не будет бить своих детей. Или наоборот – будет считать это нормой и даже, если обещала себе этого не делать, то когда вырастает начинает бить, потому что не знает как иначе можно реагировать. Поэтому в первую очередь – это вопрос семьи

- рассказала Гомель.

Также, по ее словам, подросток может проявлять агрессию, как защитную реакцию. 

Защита от буллинга в семье, школе и это нормально. Если ребенок не знает как реагировать на буллинг, то начинает агрессивно реагировать. Иногда, травля в школе ребенка может превращается в такую форму, что уже никто не помнит кто начал, кто виноват, а просто есть неприязнь и ребенка травят

- сказала Гомель.

Психологиня также отметила, что еще есть такой фактор, как "вписаться в компанию", желание быть крутым. 

То есть, если важный для подростка человек так (агрессивно – ред.) себя ведет, если подросток попал в компанию, где определенное поведение считается модным, крутым и правильным и сила это главное, то он может начать себя так вести для того, чтобы "вписаться" в желаемую для себя компанию, окружение

- объяснила Гомель.

Также она отметила, что  детей очень влияют соцсети. 

"К сожалению эта проблема актуальна, потому что россия сейчас очень сильно атакует украинскую молодежь, особенно через TikTok именно с внедрением насилия и обесценивания любой науки. россияне начали проталкивать подросткам через российские сериалы бандитскую культуру 90-х, а там агрессия – это норма.  

Есть мультфильмы, фильмы, сериалы, где куча насилия. Даже в "Дизель-шоу" есть  полно пренебрежения и нам предлагают смеяться над насилием.  Дети – это видят и это становится для них нормой", - сказала Гомель. 

По ее словам, агрессивное поведение также может быть из-за зависимости наркотической, алкогольной и в том числе компьютерной.  

"Это еще может быть способ шантажа. Проявляет агрессию и получает, что хотел, а с безнаказанностью, это только нарастает", - добавила она. 

Кроме того, Гомель отметила, что еще одной причиной агрессивного поведения может быть гормональный фон подростков. 

Плюс – это период поиска себя. Мало того, что подросток может в себе сомневаться, он хочет быть крутым, а от него что-то требуют, что он не может сделать

- сказала она.

Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях24.04.25, 14:34 • 6966 просмотров

Агрессивная манера общения с родителями

Психологиня объяснила, что гиперопека, постоянное поучение, навязывание своей точки зрения родителями и не желание услышать противоположное мнение могут провоцировать агрессивную реакцию у подростков. 

Подросток раз сказал, два, три, но его не слышат и он начинает ссориться, потому что хочет защитить свои границы. Поэтому если это работает, подросток не будет пять раз повторять спокойно, а будет реагировать агрессивно сразу. Потому что видит, что это эффективный способ коммуникации и это также защита. Когда агрессия очень часто проявляется, то она часто становится привычкой реагирования на большинство вещей, особенно если она была эффективной

- рассказала Гомель.

Гомель также объяснила в чем заключается проблема подросткового возраста.

Он протестный, он не всегда логичен. Через логику к ним часто сложно достучаться, особенно, если они уже в протесте к родителям, например. Поэтому все эти попытки поговорить объективно для чего это? Почему это так? Могут вызвать только дополнительные агрессивные реакции

- сказала Гомель.

Психолог подчеркнула, что защита может быть как адекватным, так не адекватным. 

Но подростки все время защищаются. Мне кажется, это мое личное мнение из практики, что за этим поведением (агрессивным – ред.) в половине случаев стоит защита

- отметила психологиня.

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство13.03.25, 12:56 • 46644 просмотра

Рекомендации для родителей по преодолению агрессии

Психологиня отмечает, что родители должны понять, что есть более-менее адекватные, допустимые проявления агрессии для подросткового возраста и есть проявления не очень адекватные. В общем,  у подростков процесс сепарации может проходить с определенным отталкивающим проявлением.

Родителям также нужно менять свое поведение с детьми. Родители должны осознать, что перед ними будут закрываться двери, ведь подростки будут отстаивать свои границы и интересы. Для большинства подростков наименее авторитетные люди – это родители. Поэтому это нужно просто принять и давать подростку возможность быть услышанным. Также стоит советоваться с психологами, ведь иногда бывает, что родители все делают правильно, но не с тем эмоциональным состоянием через который можно достучаться до ребенка

- объяснила Гомель.

По ее словам, родителям важно самим уметь говорить о переживаниях, эмоциях, ведь если они не могут определять свои эмоции, давать им выход, то не смогут научить этому ребенка. 

Гомель подчеркнула, что родителям нужно развивать эмоциональный интеллект.

Подавлять эмоции не вариант, эмоцию нужно переживать. Так называемый эмоциональный интеллект развивать, поэтому вспоминаем Сухомлинского, который говорил, что воспитывая детей, мы воспитываем себя и развиваемся вместе

- сказала Гомель.

Гомель отмечает, что раньше родители не воспринимали подростковый бунт и водили часто подростков сразу к психиатрам, что еще  больше разрушало отношения с ребенком. Сейчас этого стало меньше. 

Родителям очень хотелось не вкладываться и не понимать детей, не выяснять какая же потребность не удовлетворяется у ребенка. Напоминаю, что проявление агрессии может быть из-за не удовлетворенной потребности. Сейчас родители стали умнее и водят к психологу детей. Если ребенок понимает, что психолог – это помощь, а не наказание, то у ребенка появляется ниша, где она может обсудить темы, которые ее беспокоят, она знает, что будет сохранена конфиденциальность. Психолог может дать совет родителям, что, например, сегодня у ребенка плохое настроение: поддержите, или хотя бы не обостряйте

- рассказала Гомель.

Гомель также порекомендовала применять к подросткам метод "10-10-10". Это способ обдумывания решений и их последствий, что позволяет оценить перспективы ситуации сложного выбора, или, чтобы осознать последствия определенных действий. 

Метод "10-10-10" заключается в том, чтобы проанализировать как определенный поступок повлияет на подростка через 10 минут, 10 месяцев и 10 лет. С подростками 10 лет можно особо не рассматривать, если это не серьезные вопросы типа выпил, покурил. Можно проговаривать, что это дает, как повлияет на него сейчас, через 10 месяцев. Родители должны понимать, что если уже случился агрессивный всплеск который уже на уровне криминала или буллинга детей, то важно объяснить юридические последствия. О любви родителям нужно повторять постоянно, чтобы подросток понимал, что его любят, хотят поддержать, не отругать, а объяснить, какие могут быть негативные последствия определенных действий через 10 лет, которые подросток не хочешь оценивать

- объяснила Гомель.

В Киевской области будут судить подростков за избиение 12-летней девочки в Белой Церкви 01.05.25, 13:08 • 9213 просмотров

Психологиня подчеркнула, что подросток должен понимать, что может обратиться к родителям за помощью, решением ситуации. 

Также, по ее словам, родители должны быть на одной волне по воспитанию.  У матери и отца должно быть одинаковое видение процесса воспитания, без игры в доброго и плохого полицейского. 

Гомель еще раз подчеркнула, что на поведение подростков также влияет окружение. 

Если вы заметили, что у подклетка появились друзья, которые влияют на него определенным образом и ребенок стал более агрессивным, более протестным, то забрать из этой компании очень трудно. Быстрее вы поссоритесь с ребенком, он все равно, пусть тайно, но будет делать то, что хочет. Лучше предложить альтернативу. Или какой-то вид спорта, где есть другие подростки, которые могут предложить другую культуру поведения, общения. То есть расширить круг общения подростка. Если вы видите, что ребенок агрессивный из-за темперамента, гормоны, то стоит направить эту энергию в правильное русло, например,  предложить посещать спортивные секции

- посоветовала Гомель.

Подытоживая Гомель подчеркнула, что подростковый возраст – это возраст большого количества ошибок. 

Задача родителей сделать все, чтобы они сделали меньше ошибок, а главное не совершили не исправимого. Чтобы подросток успел остановиться и подумать

- сказала психологиня.

Она подчеркнула, что важно не критиковать подростков, а разговаривать на равных с искренним желанием услышать и понять их позицию.

Нужно разговаривать с детьми, не критиковать, не говорить: вы глупые, а объяснять, что вы не глупые, но у вас маленький опыт жизненный и вы не всегда включаете желание проанализировать чем это может закончиться. Подростки сами признают, что они хотят свободы и не хотят ответственности. Поэтому основная рекомендация заключается в том, чтобы говорить с ними на равных

- сказала Гомель.

В Киеве 17-летние подростки жестоко избили 14-летних: полиция начала производство12.05.25, 21:49 • 3698 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
ТикТок
Украина
Brent
$66.33
Bitcoin
$103,704.50
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.67
Золото
$3,242.24
Ethereum
$2,669.03