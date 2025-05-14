Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

В Украине в последнее время участились тревожные случаи жестокого поведения подростков, в частности совершение драк. Что именно стоит за агрессивным поведением подростков и как реагировать родителям в таких ситуациях объяснила и предоставила советы психологиня Оксана Гомель в комментарии УНН.

Основные причины агрессивного поведения у подростков

Гомель отметила, что за любым проявлением агрессии может стоять неудовлетворенная потребность.

Если человеку чего-то не хватает и он не знает, как это получить, то он проявляет агрессию очень часто. Здесь мы приходим к одной из причин, которая заключается в неумении и незнании, как реагировать на такие ситуации - сказала психологиня.

По ее словам, ролевой моделью для подростков является семья.

Дети берут пример с родителей, как они ведут себя в определенных ситуациях, с родных, близких, окружения. Но в первую очередь – это семья. Мы берем за шаблон поведение наших родителей. Поэтому важно в какой атмосфере рос ребенок, как родители реагируют на определенные ситуации. Если это всегда унижение, насилие, если мать или отец пренебрежительно относятся друг к другу, это откладывается на ребенке - объяснила Гомель

Гомель отметила, что транзактный анализ считает, что ребенок берет жизненный сценарий у родителей, или противоположный к их, то есть что угодно, но, чтобы не как родители.

Например, если родители били ребенка, то он никогда не будет бить своих детей. Или наоборот – будет считать это нормой и даже, если обещала себе этого не делать, то когда вырастает начинает бить, потому что не знает как иначе можно реагировать. Поэтому в первую очередь – это вопрос семьи - рассказала Гомель.

Также, по ее словам, подросток может проявлять агрессию, как защитную реакцию.

Защита от буллинга в семье, школе и это нормально. Если ребенок не знает как реагировать на буллинг, то начинает агрессивно реагировать. Иногда, травля в школе ребенка может превращается в такую форму, что уже никто не помнит кто начал, кто виноват, а просто есть неприязнь и ребенка травят - сказала Гомель.

Психологиня также отметила, что еще есть такой фактор, как "вписаться в компанию", желание быть крутым.

То есть, если важный для подростка человек так (агрессивно – ред.) себя ведет, если подросток попал в компанию, где определенное поведение считается модным, крутым и правильным и сила это главное, то он может начать себя так вести для того, чтобы "вписаться" в желаемую для себя компанию, окружение - объяснила Гомель.

Также она отметила, что детей очень влияют соцсети.

"К сожалению эта проблема актуальна, потому что россия сейчас очень сильно атакует украинскую молодежь, особенно через TikTok именно с внедрением насилия и обесценивания любой науки. россияне начали проталкивать подросткам через российские сериалы бандитскую культуру 90-х, а там агрессия – это норма.

Есть мультфильмы, фильмы, сериалы, где куча насилия. Даже в "Дизель-шоу" есть полно пренебрежения и нам предлагают смеяться над насилием. Дети – это видят и это становится для них нормой", - сказала Гомель.

По ее словам, агрессивное поведение также может быть из-за зависимости наркотической, алкогольной и в том числе компьютерной.

"Это еще может быть способ шантажа. Проявляет агрессию и получает, что хотел, а с безнаказанностью, это только нарастает", - добавила она.

Кроме того, Гомель отметила, что еще одной причиной агрессивного поведения может быть гормональный фон подростков.

Плюс – это период поиска себя. Мало того, что подросток может в себе сомневаться, он хочет быть крутым, а от него что-то требуют, что он не может сделать - сказала она.

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Агрессивная манера общения с родителями

Психологиня объяснила, что гиперопека, постоянное поучение, навязывание своей точки зрения родителями и не желание услышать противоположное мнение могут провоцировать агрессивную реакцию у подростков.

Подросток раз сказал, два, три, но его не слышат и он начинает ссориться, потому что хочет защитить свои границы. Поэтому если это работает, подросток не будет пять раз повторять спокойно, а будет реагировать агрессивно сразу. Потому что видит, что это эффективный способ коммуникации и это также защита. Когда агрессия очень часто проявляется, то она часто становится привычкой реагирования на большинство вещей, особенно если она была эффективной - рассказала Гомель.

Гомель также объяснила в чем заключается проблема подросткового возраста.

Он протестный, он не всегда логичен. Через логику к ним часто сложно достучаться, особенно, если они уже в протесте к родителям, например. Поэтому все эти попытки поговорить объективно для чего это? Почему это так? Могут вызвать только дополнительные агрессивные реакции - сказала Гомель.

Психолог подчеркнула, что защита может быть как адекватным, так не адекватным.

Но подростки все время защищаются. Мне кажется, это мое личное мнение из практики, что за этим поведением (агрессивным – ред.) в половине случаев стоит защита - отметила психологиня.

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Рекомендации для родителей по преодолению агрессии

Психологиня отмечает, что родители должны понять, что есть более-менее адекватные, допустимые проявления агрессии для подросткового возраста и есть проявления не очень адекватные. В общем, у подростков процесс сепарации может проходить с определенным отталкивающим проявлением.

Родителям также нужно менять свое поведение с детьми. Родители должны осознать, что перед ними будут закрываться двери, ведь подростки будут отстаивать свои границы и интересы. Для большинства подростков наименее авторитетные люди – это родители. Поэтому это нужно просто принять и давать подростку возможность быть услышанным. Также стоит советоваться с психологами, ведь иногда бывает, что родители все делают правильно, но не с тем эмоциональным состоянием через который можно достучаться до ребенка - объяснила Гомель.

По ее словам, родителям важно самим уметь говорить о переживаниях, эмоциях, ведь если они не могут определять свои эмоции, давать им выход, то не смогут научить этому ребенка.

Гомель подчеркнула, что родителям нужно развивать эмоциональный интеллект.

Подавлять эмоции не вариант, эмоцию нужно переживать. Так называемый эмоциональный интеллект развивать, поэтому вспоминаем Сухомлинского, который говорил, что воспитывая детей, мы воспитываем себя и развиваемся вместе - сказала Гомель.

Гомель отмечает, что раньше родители не воспринимали подростковый бунт и водили часто подростков сразу к психиатрам, что еще больше разрушало отношения с ребенком. Сейчас этого стало меньше.



Родителям очень хотелось не вкладываться и не понимать детей, не выяснять какая же потребность не удовлетворяется у ребенка. Напоминаю, что проявление агрессии может быть из-за не удовлетворенной потребности. Сейчас родители стали умнее и водят к психологу детей. Если ребенок понимает, что психолог – это помощь, а не наказание, то у ребенка появляется ниша, где она может обсудить темы, которые ее беспокоят, она знает, что будет сохранена конфиденциальность. Психолог может дать совет родителям, что, например, сегодня у ребенка плохое настроение: поддержите, или хотя бы не обостряйте - рассказала Гомель.

Гомель также порекомендовала применять к подросткам метод "10-10-10". Это способ обдумывания решений и их последствий, что позволяет оценить перспективы ситуации сложного выбора, или, чтобы осознать последствия определенных действий.

Метод "10-10-10" заключается в том, чтобы проанализировать как определенный поступок повлияет на подростка через 10 минут, 10 месяцев и 10 лет. С подростками 10 лет можно особо не рассматривать, если это не серьезные вопросы типа выпил, покурил. Можно проговаривать, что это дает, как повлияет на него сейчас, через 10 месяцев. Родители должны понимать, что если уже случился агрессивный всплеск который уже на уровне криминала или буллинга детей, то важно объяснить юридические последствия. О любви родителям нужно повторять постоянно, чтобы подросток понимал, что его любят, хотят поддержать, не отругать, а объяснить, какие могут быть негативные последствия определенных действий через 10 лет, которые подросток не хочешь оценивать - объяснила Гомель.

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Психологиня подчеркнула, что подросток должен понимать, что может обратиться к родителям за помощью, решением ситуации.

Также, по ее словам, родители должны быть на одной волне по воспитанию. У матери и отца должно быть одинаковое видение процесса воспитания, без игры в доброго и плохого полицейского.

Гомель еще раз подчеркнула, что на поведение подростков также влияет окружение.

Если вы заметили, что у подклетка появились друзья, которые влияют на него определенным образом и ребенок стал более агрессивным, более протестным, то забрать из этой компании очень трудно. Быстрее вы поссоритесь с ребенком, он все равно, пусть тайно, но будет делать то, что хочет. Лучше предложить альтернативу. Или какой-то вид спорта, где есть другие подростки, которые могут предложить другую культуру поведения, общения. То есть расширить круг общения подростка. Если вы видите, что ребенок агрессивный из-за темперамента, гормоны, то стоит направить эту энергию в правильное русло, например, предложить посещать спортивные секции - посоветовала Гомель.

Подытоживая Гомель подчеркнула, что подростковый возраст – это возраст большого количества ошибок.

Задача родителей сделать все, чтобы они сделали меньше ошибок, а главное не совершили не исправимого. Чтобы подросток успел остановиться и подумать - сказала психологиня.

Она подчеркнула, что важно не критиковать подростков, а разговаривать на равных с искренним желанием услышать и понять их позицию.

Нужно разговаривать с детьми, не критиковать, не говорить: вы глупые, а объяснять, что вы не глупые, но у вас маленький опыт жизненный и вы не всегда включаете желание проанализировать чем это может закончиться. Подростки сами признают, что они хотят свободы и не хотят ответственности. Поэтому основная рекомендация заключается в том, чтобы говорить с ними на равных - сказала Гомель.

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