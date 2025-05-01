В Киевской области будут судить подростков за избиение 12-летней девочки в Белой Церкви

Резонансное уголовное производство по факту избиения 12-летней девочки в городе Белая Церковь Киевской области направлено в суд. Расследование установило, что в январе 2025 года группа подростков совершали насильственные действия в отношении малолетней потерпевшей и требовали деньги. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт и ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении группы подростков, совершивших насильственные действия в отношении 12-летней девочки и требовавших у нее деньги (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 189 Уголовного Кодекса Украины) - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в январе 2025 года в г. Белая Церковь группа подростков совершали насильственные действия в отношении малолетней потерпевшей и требовали денежные средства.

Дополнение

В январе 2025 года в Белой Церкви в Киевской области трое несовершеннолетних подозревались в том, что избили 12-летнюю девочку.

Как сообщалось, мать пострадавшей девочки сообщила в полицию, что подростки избили ее ребенка.

Правоохранители во время проверки выяснили, что "телесные повреждения малолетней нанесли трое несовершеннолетних - ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни" и "обнаружили видео с избиением девочки вышеуказанными детьми".

Позже дело переквалифицировали на пытки малолетнего ребенка.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец тогда отреагировал на избиение 12-летней девочки в Белой Церкви, отметив, что представитель Офиса Омбудсмена взял ситуацию под личный контроль.

Впоследствии правоохранители установили уже 10 участников, причастных к избиению девочки. В полиции сообщали, что избиение произошло якобы из-за того, что девушка распространяли слухи разного характера о нескольких участниках происшествия.