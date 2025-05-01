В Киевской области будут судить подростков за избиение 12-летней девочки в Белой Церкви

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы
Эксклюзив
08:40 • 17349 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 123885 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 91364 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 124102 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 202794 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 230689 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 330270 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 137156 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 253895 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 175935 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
3м/с
62%
750 мм
Популярные новости

Сибига: Следующие переговоры Украины с США станут весомым шагом на пути к достижению мира

1 мая, 04:02 • 32223 просмотра

Макрон и Стармер убедили Трампа изменить тактику по переговорам с рф - Politico

04:45 • 23362 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

04:59 • 64005 просмотра

Ряд стран ЕС просят об исключении для увеличения расходов на оборону

05:16 • 39567 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

09:26 • 20279 просмотра
публикации

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

09:26 • 21575 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 123938 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 137142 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 178475 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 210526 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Юлия Свириденко

Скотт Бессент

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Франция

Одесса

Харьков

Реклама
УНН Lite

McDonald's убирает легендарный бургер "Биг Тейсти" из меню

09:35 • 7670 просмотра

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 57277 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 63605 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 54692 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 104602 просмотра
Актуальное

YouTube

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

В Киевской области будут судить подростков за избиение 12-летней девочки в Белой Церкви

Киев • УНН

 • 916 просмотра

В Белой Церкви группа подростков предстанет перед судом за насилие над 12-летней девочкой и вымогательство денег. Инцидент произошел в январе 2025 года.

В Киевской области будут судить подростков за избиение 12-летней девочки в Белой Церкви

Резонансное уголовное производство по факту избиения 12-летней девочки в городе Белая Церковь Киевской области направлено в суд. Расследование установило, что в январе 2025 года группа подростков совершали насильственные действия в отношении малолетней потерпевшей и требовали деньги. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт и ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении группы подростков, совершивших насильственные действия в отношении 12-летней девочки и требовавших у нее деньги (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 189 Уголовного Кодекса Украины)

- говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в январе 2025 года в г. Белая Церковь группа подростков совершали насильственные действия в отношении малолетней потерпевшей и требовали денежные средства.

Дополнение

В январе 2025 года в Белой Церкви в Киевской области трое несовершеннолетних подозревались в том, что избили 12-летнюю девочку.

Как сообщалось, мать пострадавшей девочки сообщила в полицию, что подростки избили ее ребенка. 

Правоохранители во время проверки выяснили, что "телесные повреждения малолетней нанесли трое несовершеннолетних - ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни" и "обнаружили видео с избиением девочки вышеуказанными детьми".

Позже дело переквалифицировали на пытки малолетнего ребенка.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец тогда отреагировал на избиение 12-летней девочки в Белой Церкви, отметив, что представитель Офиса Омбудсмена взял ситуацию под личный контроль.

Впоследствии правоохранители установили уже 10 участников, причастных к избиению девочки. В полиции сообщали, что избиение произошло якобы из-за того, что девушка распространяли слухи разного характера о нескольких участниках происшествия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧПКиевская область
Киевская область
Brent
$59.60
Bitcoin
$95,529.50
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$31.90
Золото
$3,226.04
Ethereum
$1,817.71