Побиття неповнолітньої у Білій Церкві перекваліфікували на катування

Справу про побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві у Київській області перекваліфікували на катування малолітньої дитини, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

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Правоохоронці, як вказано, "встановили сім учасників даної події, віком від 12 до 16 років".

"Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України)", - повідомили у поліції області.

Контекст

11 січня до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що підлітки побили її 12-річну доньку.

За даними поліції, неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. Для залякування дівчини 16-річний хлопець, як повідомляється, "погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик". До того ж, за інформацією поліції, фігурант "вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень".

20 січня 16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).