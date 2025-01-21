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Побиття неповнолітньої в Білій Церкві: одному з фігурантів загрожує до 12-ти років позбавлення волі

Побиття неповнолітньої в Білій Церкві: одному з фігурантів загрожує до 12-ти років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 30349 перегляди

У Білій Церкві підліток побив та вимагав 15 тисяч гривень у 12-річної дівчинки. Юнаку повідомлено про підозру за катування та вимагання коштів під час воєнного стану.

Одному з фігурантів у побитті неповнолітньої у місті Біла Церква, повідомлено про підозру за катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Про це повідомляє поліція Київської області, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, 16-річному юнаку, який катував неповнолітню та вимагав від неї гроші загрожує  до 12-ти років позбавлення волі.Відповідно до слідства, хлопець та інші неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди і запросили 12-річну потерпілу.

Спочатку підозрюваний погрожував дівчинці, а потім  вдарив по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик.Крім того, він чинив на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України)

- повідомляє поліція.

Відносно ще трьох неповнолітніх поліцейські Київщини розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

 Раніше УНН писав, що поліція розслідує побиття 12-річної дівчинки трьома неповнолітніми у Білій Церкві. Інцидент зафіксовано на відео, серед підозрюваних нападників - ровесниця потерпілої та двоє хлопців 15-16 років.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
bila-tserkvaБіла Церква
kyivКиїв

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