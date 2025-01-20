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Троє підлітків побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві: відео потрапило до поліції

Троє підлітків побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві: відео потрапило до поліції

Київ • УНН

 • 77244 перегляди

Поліція розслідує побиття 12-річної дівчинки трьома неповнолітніми у Білій Церкві. Інцидент зафіксовано на відео, серед підозрюваних нападників - ровесниця потерпілої та двоє хлопців 15-16 років.

У Білій Церкві у Київській області троє неповнолітніх підозрюються у тому, що побили 12-річну дівчинку, поліція розпочала розслідування після звернення матері потерпілої та виявлення відео інциденту, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.

Деталі

Як повідомляється, матір постраждалої дівчинки повідомила у поліцію, що підлітки побили її 12-річну дитину. 

Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що "тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх - ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці" і "виявили відео з побиттям дівчинки вищевказаними дітьми".

Розпочато досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Згодом, як зазначається, поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного із фігурантів на відео.

У рівненському ліцеї підліток поранив однокласника ножем: відкрито справу19.01.25, 21:38 • 55226 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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