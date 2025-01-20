Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

ukenru
Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
07:13 • 23553 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
06:40 • 69693 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
06:01 • 53796 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
06:00 • 54547 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 101930 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 103304 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 188633 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 118392 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 199221 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 160371 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: на фронте произошло 180 атак на разных направлениях, больше всего - на Покровском

Генштаб: на фронте произошло 180 атак на разных направлениях, больше всего - на Покровском

19 января, 21:51 • 60254 просмотра
Папа Франциск предостерег Трампа относительно планов массовой депортации мигрантов

Папа Франциск предостерег Трампа относительно планов массовой депортации мигрантов

19 января, 22:35 • 69791 просмотра
Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине

Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине

20 января, 00:21 • 72295 просмотра
Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

04:40 • 30492 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

05:30 • 87288 просмотра
публикации
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

06:40 • 69643 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

05:30 • 87288 просмотра
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 188630 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 179523 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 153611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 107556 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 113593 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 114612 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 199219 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 127792 просмотра
Актуальное
Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

Киев  •  УНН

 • 9580 просмотра

Read in English

Полиция расследует избиение 12-летней девочки тремя несовершеннолетними в Белой Церкви. Инцидент зафиксирован на видео, среди подозреваемых нападавших - ровесница потерпевшей и двое парней 15-16 лет.

В Белой Церкви в Киевской области трое несовершеннолетних подозреваются в том, что избили 12-летнюю девочку, полиция начала расследование после обращения матери потерпевшей и обнаружения видео инцидента, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

Как сообщается, мать пострадавшей девочки сообщила в полицию, что подростки избили ее 12-летнего ребенка. 

Правоохранители во время проверки выяснили, что "телесные повреждения малолетней нанесли трое несовершеннолетних - ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни" и "обнаружили видео с избиением девочки вышеуказанными детьми".

Начато досудебное расследование по факту избиения малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). Позже, как отмечается, полицейские дадут правовую оценку действиям каждого из фигурантов на видео.

В ривненском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело19.01.25, 21:38 • 48566 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
belaya-tserkovБелая Церковь
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы