Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

В Белой Церкви в Киевской области трое несовершеннолетних подозреваются в том, что избили 12-летнюю девочку, полиция начала расследование после обращения матери потерпевшей и обнаружения видео инцидента, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

Как сообщается, мать пострадавшей девочки сообщила в полицию, что подростки избили ее 12-летнего ребенка.

Правоохранители во время проверки выяснили, что "телесные повреждения малолетней нанесли трое несовершеннолетних - ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни" и "обнаружили видео с избиением девочки вышеуказанными детьми".

Начато досудебное расследование по факту избиения малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). Позже, как отмечается, полицейские дадут правовую оценку действиям каждого из фигурантов на видео.

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