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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ривненском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело

В ривненском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело

Киев  •  УНН

 • 11610 просмотра

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14-летний ученик принес в школу нож и во время демонстрации ранил одноклассника в бедро. Сначала претензий не было, но впоследствии мать пострадавшего обратилась в полицию.

Правоохранители расследуют обстоятельства ножевого ранения, произошедшего в ровенском лицее 21 ноября прошлого года. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

Как выяснили полицейские, 14-летний ученик принес в школу нож, которым щеголял перед одноклассниками. Во время этой ситуации один из подростков получил травму - колотую рану бедра. По словам парня, который нанес повреждения, он не намеревался причинять вред своему товарищу. 

Сначала претензий со стороны потерпевшего и его матери не было. Однако впоследствии женщина обратилась в полицию с заявлением. В связи с этим было открыто уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за умышленное легкое телесное повреждение. 

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все детали и причины инцидента.

Учитель применил силу к ученику: скандал в школе на Ривненщине18.01.25, 21:49 • 31745 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП
rovnoРовно

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