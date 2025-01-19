В ривненском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело

Правоохранители расследуют обстоятельства ножевого ранения, произошедшего в ровенском лицее 21 ноября прошлого года. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

Как выяснили полицейские, 14-летний ученик принес в школу нож, которым щеголял перед одноклассниками. Во время этой ситуации один из подростков получил травму - колотую рану бедра. По словам парня, который нанес повреждения, он не намеревался причинять вред своему товарищу.

Сначала претензий со стороны потерпевшего и его матери не было. Однако впоследствии женщина обратилась в полицию с заявлением. В связи с этим было открыто уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все детали и причины инцидента.

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