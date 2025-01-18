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Учитель применил силу к ученику: скандал в школе на Ривненщине

Киев  •  УНН

 • 4377 просмотра

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В школе Варашского района учитель применил физическую силу к ученику во время урока. Педагог будет уволен с должности, начато служебное расследование инцидента.

В Ровенской области разгорелся инцидент в школе, который привлек внимание общественности. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

Поэтому в одном из учебных заведений Вараського района учитель во время урока применил физическую силу к школьнику.

По словам учеников, поведение школьника могло спровоцировать учителя, но стоит отметить, что никакие обстоятельства не оправдывают насилия в образовательном учреждении.

На данный момент начальница управления образования исполнительного комитета Варашского городского совета подтвердила, что учитель будет привлечен к ответственности, а также уволен с должности.

Известно, что уже начато служебное расследование, результаты которого должны определить дальнейшие действия по этой ситуации.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП

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