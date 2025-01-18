Учитель применил силу к ученику: скандал в школе на Ривненщине
Киев • УНН
В школе Варашского района учитель применил физическую силу к ученику во время урока. Педагог будет уволен с должности, начато служебное расследование инцидента.
В Ровенской области разгорелся инцидент в школе, который привлек внимание общественности. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
Поэтому в одном из учебных заведений Вараського района учитель во время урока применил физическую силу к школьнику.
По словам учеников, поведение школьника могло спровоцировать учителя, но стоит отметить, что никакие обстоятельства не оправдывают насилия в образовательном учреждении.
На данный момент начальница управления образования исполнительного комитета Варашского городского совета подтвердила, что учитель будет привлечен к ответственности, а также уволен с должности.
Известно, что уже начато служебное расследование, результаты которого должны определить дальнейшие действия по этой ситуации.
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