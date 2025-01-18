Вчитель застосував силу до учня: скандал у школі на Рівненщині
Київ • УНН
У школі Вараського району вчитель застосував фізичну силу до учня під час уроку. Педагога буде звільнено з посади, розпочато службове розслідування інциденту.
У Рівненській області розгорівся інцидент у школі, який привернув увагу громадськості. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.
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Відтак у одному з навчальних закладів Вараського району учитель під час уроку застосував фізичну силу до школяра.
За словами учнів, поведінка школяра могла спровокувати вчителя, але варто наголосити, що жодні обставини не виправдовують насильства в освітньому закладі.
На даний момент начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради підтвердила, що вчителя буде притягнуто до відповідальності, а також звільнено з посади.
Відомо, що вже розпочато службове розслідування, результати якого мають визначити подальші дії щодо цієї ситуації.
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