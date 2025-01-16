У Словаччині учень напав з ножем у школі: попередньо, двоє загиблих
Київ • УНН
18-річний учень напав з ножем на вчительку та двох однокласників у гімназії міста Списька Стара Вес. Попередньо, двоє людей загинули, одна особа перебуває в критичному стані.
Учень напав з ножем на школу на сході Словаччини, попередньо, двоє людей загинули, повідомляє словацький телеканал Ta3, пише УНН.
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Трагічний напад стався у четвер, 16 січня, незадовго до 13:00 за місцевим часом у гімназії у місті Списька Стара Вес.
За даними поліції регіону, "18-річний учень гімназії у Списька Стара Вес вчинив серйозне протиправне діяння. За наразі отриманою інформацією, він нібито напав з ножем на вчительку та двох однокласників".
Спочатку повідомлялося, що підозрюваний "у бігах", але невдовзі поліція повідомила, що затримала 18-річного учня.
Поліція запевняє, що вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки.
"За підтвердженою інформацією, внаслідок інциденту загинули щонайменше дві людини, одна перебуває в критичному стані, кількість інших постраждалих поки не повідомляється", - повідомляє телеканал з посиланням на Данку Чапакову із Оперативного центру екстреної медичної допомоги Словацької Республіки.
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