В Австралії затримано 14-річного підлітка щодо інциденту з ножовим пораненням в університеті Сіднея
Київ • УНН
14-річний хлопець був заарештований у зв'язку з ножовим пораненням 22-річного чоловіка в Університеті Сіднея.
Під час нападу на території Сіднейського університету жертва отримала ножове поранення; поліція повідомила, що заарештувала 14-річного хлопчика у зв’язку з інцидентом. Пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
В Австралії був заарештований підліток за нанесення ножових поранень чоловікові в Сіднейському університеті. Правоохоронці не розкривають деталей мотиву нападу.
Служби швидкої допомоги надали допомогу 22-річному чоловікові, який отримав поранення, і доставили його в найближчу лікарню після інциденту близько 8:35 за місцевим часом у вівторок. Про це йдеться в заяві поліції австралійського штату Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней.
Довідка
Напад стався приблизно через два місяці після того, як шість людей були вбиті та 12 поранені під час нападу з ножем у торговому центрі в районі Бонді в Сіднеї, а єпископ ассирійської церкви був поранений у результаті непов’язаного ножового нападу під час служби на заході Сіднея.
16-річного хлопця звинуватили в тероризмі через ножове поранення єпископа, а нападника на торговий центр застрелила поліція.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що австралійська комісія з інтернет-безпеки наказала платформі X видалити відео нападу у церкві в Сіднеї.