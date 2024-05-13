Австралія: комісія з безпеки наказала X видалити відео нападу на єпископа Ассірійської церкви, але суд скасував постанову
Київ • УНН
Австралійський суд скасував наказ регулятора кібербезпеки країни про видалення відео нападу на ассирійського єпископа, відхиливши пропозицію регулятора в юридичній суперечці, яка викликала гарячі розмови між Ілоном Маском і австралійськими чиновниками.
Австралійська комісія з інтернет-безпеки наказала X видалити відео нападу у церкві в Сіднеї. У понеділок суд Австралії відхилив пропозицію регулятора кібербезпеки країни щодо блокування відео поранення ножем єпископа Ассирійської Церкви Сходу.
Про це передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Австралійський федеральний суддя Джеффрі Кеннет сьогодні підтримав апеляцію сайтом соціальних мереж подану X, що належить Ілону Маску, проти глобального наказу про видалення відео нападу, якого минулого місяця здійснив молодий мусульманин на єпископа Ассірійської церкви Сходу в Сіднеї.
Судова суперечка викликала бурхливі розмови між Маском і високопоставленими австралійськими посадовцями, включаючи прем’єр-міністра Ентоні Албанезе, який назвав Маска "зарозумілим мільярдером" за його заперечення щодо видалення відео.
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Довідково
Соціальна медіа X та її власник Ілон Маск потрапили в поле зору австралійського уряду минулого місяця. Причиною суперечки є наказ австралійського правосуддя щодо видалення користувацького контенту, який пов’язаний з нещодавнім нападом на єпископа Ассирійської церкви Сходу з боку неповнолітнього мусульманина в Сіднеї. 22 квітня федеральний суд Австралії задовольнив запит австралійського уповноваженого з безпеки в Інтернеті, видавши судову заборону, яка наказує соціальним медіа блокувати в усьому світі весь контент, що повторює зображення атаки. У поле зору австралійської влади також потрапило друге відео, де 16-річний нападник на єпископа, знерухомлений і побитий вірянами, стверджує, що вдарив прелата за те, що той нібито образив іслам.
За ймовірний напад 16-річного хлопця звинуватили в тероризмі.
Австралійським користувачам було заблоковано перегляд публікацій, але X відмовився видалити їх у всьому світі на тій підставі, що правила однієї країни не повинні контролювати Інтернет.
Нагадаємо
Японія, Південна Корея та Австралія посилюють правила, щоб приборкати ринкову владу великих технологічних груп, створюючи нові регуляторні проблеми для Apple і Google після аналогічних дій у ЄС та США.
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